Алексей Учитель рассказал о новой волне кинематографа России

Народный артист РФ Алексей Учитель уверен, что показ фильма Ренаты Джало "На этой земле" на Международном Роттердамском кинофестивале является не только началом успешной карьеры режиссера, но и новой волной российского кинематографа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил продюсер и художественный руководитель картины.
"Зрители с большим интересом встретили дебют и активно включались в диалог с режиссером после просмотра, отмечая самобытность и свежесть картины, а также глубину поднятых тем. Уверен, что это только начало - и для Ренаты, и для новой волны российских фильмов, которые снова будут завоевывать сердца не только нашей, но и мировой аудитории", - прокомментировал Учитель прошедший показ картины на кинофестивале.
Учитель также отметил, что показ картины Джало на кинофестивале прошел при полном зале. По окончании фильма большинство зрителей остались на обсуждение со съемочной группой.
"Именно здесь, на фестивале, мне удалось познакомиться со множеством талантливых кинематографистов из разных стран, - рассказала ТАСС Рената Джало. - Я более 10 лет не была в Европе, поэтому приехать сюда вновь, тем более со своим фильмом оказалось вдвойне приятно. Обмениваться опытом и впечатлениями с близкими тебе по духу людьми, при этом не ощущая каких-либо барьеров - это одно из самых ярких впечатлений об интернациональных фестивалях".
По словам Джало, премьера фильма стала для нее особенно эмоциональной еще и потому, что на нее приехал ее отец, с которым они никогда не виделись. Режиссер поделилась, что от зрителей после показов поступило много интересных и вдумчивых вопросов, и она не заметила сильных отличий в восприятии между российской и иностранной аудиторией.
Ранее в беседе с ТАСС Учитель назвал включение российского фильма "На этой земле" в программу Международного Роттердамского кинофестиваля хорошим знаком. Картину снимали на деньги Министерства культуры РФ. Киносмотр прошел в Роттердаме с 30 января по 9 февраля 2025 года.
Фильм "На этой земле" снят выпускницей ВГИКа, режиссером Ренатой Джало. Картина посвящена легендам о "русских Икарах" - создателям летательных конструкций в виде крыльев - и первым попыткам русских людей подняться в небо. Главные роли исполнили Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров, Александр Коручеков, Олег Рязанцев, Сергей Кирпиченок и другие. Российская премьера фильма прошла на кинофестивале "Маяк" в Геленджике.
О фестивале
Международный Роттердамский кинофестиваль проводится ежегодно с 1972 года. Мероприятие ориентируется на фильмы альтернативного и некоммерческого кино. В 2024 году фестиваль привлек в общей сложности более 250 тыс. зрителей, которые посетили 424 показа, в том числе 183 мировые премьеры, а также ряд сопровождающих программ. В качестве талисмана фестиваля используется тигр.