Алексей Учитель рассказал о новой волне кинематографа России

Народный артист РФ Алексей Учитель уверен, что показ фильма Ренаты Джало "На этой земле" на Международном Роттердамском кинофестивале является не только началом успешной карьеры режиссера, но и новой волной российского кинематографа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил продюсер и художественный руководитель картины.

" З р и т е л и с б о л ь ш и м и н т е р е с о м в с т р е т и л и д е б ю т и а к т и в н о в к л ю ч а л и с ь в д и а л о г с р е ж и с с е р о м п о с л е п р о с м о т р а , о т м е ч а я с а м о б ы т н о с т ь и с в е ж е с т ь к а р т и н ы , а т а к ж е г л у б и н у п о д н я т ы х т е м . У в е р е н , ч т о э т о т о л ь к о н а ч а л о - и д л я Р е н а т ы , и д л я н о в о й в о л н ы р о с с и й с к и х ф и л ь м о в , к о т о р ы е с н о в а б у д у т з а в о е в ы в а т ь с е р д ц а н е т о л ь к о н а ш е й , н о и м и р о в о й а у д и т о р и и " , - п р о к о м м е н т и р о в а л У ч и т е л ь п р о ш е д ш и й п о к а з к а р т и н ы н а к и н о ф е с т и в а л е .

Учитель также отметил, что показ картины Джало на кинофестивале прошел при полном зале. По окончании фильма большинство зрителей остались на обсуждение со съемочной группой.

" И м е н н о з д е с ь , н а ф е с т и в а л е , м н е у д а л о с ь п о з н а к о м и т ь с я с о м н о ж е с т в о м т а л а н т л и в ы х к и н е м а т о г р а ф и с т о в и з р а з н ы х с т р а н , - р а с с к а з а л а Т А С С Р е н а т а Д ж а л о . - Я б о л е е 1 0 л е т н е б ы л а в Е в р о п е , п о э т о м у п р и е х а т ь с ю д а в н о в ь , т е м б о л е е с о с в о и м ф и л ь м о м о к а з а л о с ь в д в о й н е п р и я т н о . О б м е н и в а т ь с я о п ы т о м и в п е ч а т л е н и я м и с б л и з к и м и т е б е п о д у х у л ю д ь м и , п р и э т о м н е о щ у щ а я к а к и х - л и б о б а р ь е р о в - э т о о д н о и з с а м ы х я р к и х в п е ч а т л е н и й о б и н т е р н а ц и о н а л ь н ы х ф е с т и в а л я х " .

По словам Джало, премьера фильма стала для нее особенно эмоциональной еще и потому, что на нее приехал ее отец, с которым они никогда не виделись. Режиссер поделилась, что от зрителей после показов поступило много интересных и вдумчивых вопросов, и она не заметила сильных отличий в восприятии между российской и иностранной аудиторией.

Ранее в беседе с ТАСС Учитель назвал включение российского фильма "На этой земле" в программу Международного Роттердамского кинофестиваля хорошим знаком. Картину снимали на деньги Министерства культуры РФ. Киносмотр прошел в Роттердаме с 30 января по 9 февраля 2025 года.

Фильм "На этой земле" снят выпускницей ВГИКа, режиссером Ренатой Джало. Картина посвящена легендам о "русских Икарах" - создателям летательных конструкций в виде крыльев - и первым попыткам русских людей подняться в небо. Главные роли исполнили Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров, Александр Коручеков, Олег Рязанцев, Сергей Кирпиченок и другие. Российская премьера фильма прошла на кинофестивале "Маяк" в Геленджике.

О фестивале

Международный Роттердамский кинофестиваль проводится ежегодно с 1972 года. Мероприятие ориентируется на фильмы альтернативного и некоммерческого кино. В 2024 году фестиваль привлек в общей сложности более 250 тыс. зрителей, которые посетили 424 показа, в том числе 183 мировые премьеры, а также ряд сопровождающих программ. В качестве талисмана фестиваля используется тигр.