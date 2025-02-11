Что стало с актерами ленты «Москва слезам не верит»

11 февраля исполняется 45 лет со дня выхода на экраны фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. Кто мог убить «вахтершу тетю Пашу» через несколько месяцев после премьеры картины, почему исполнители мужских ролей второго плана рано ушли из жизни и что стало с другими актерами — в материале NEWS.ru.

© кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Как сначала отнеслись в СССР к фильму «Москва слезам не верит»

Историк кино Александр Шпагин напомнил NEWS.ru, что многие ведущие советские актрисы отказались сниматься в ленте Меньшова, поскольку сценарий фильма и образы главных героинь показались им слишком скучными. Да и сам режиссер на тот момент считался не авторитетным, а «начинающим». Среди них были, к примеру, Маргарита Терехова, Ирина Купченко и Анастасия Вертинская.

Меньшову пришлось уговаривать сниматься в картине даже собственную жену — актрису Веру Алентову. Она рассказала NEWS.ru, что никто из коллег поначалу не верил в успех фильма ее мужа. По ее словам, ленте предсказывали «провальные» рейтинги.

« К о л л е г и я „ М о с ф и л ь м а “ п р и н я л а н а ш ф и л ь м в ш т ы к и , о б в и н и в в с о з д а н и и „ п о ш л ы х и м е щ а н с к и х “ о б р а з о в г л а в н ы х г е р о е в . П о э т о м у м ы н е ж д а л и н и ч е г о х о р о ш е г о в с в о е й д а л ь н е й ш е й к а р ь е р е . И в д р у г к а р т и н а н е о ж и д а н н о п о л ю б и л а с ь з р и т е л я м ! В к и н о т е а т р а х с т о я л и с у м а с ш е д ш и е о ч е р е д и . Р я д д р у г и х с т р а н з а к у п и л и н а ш ф и л ь м д л я п о к а з о в у с е б я » , — в с п о м и н а л а Алентова.

Она с горечью добавила, что никто из коллег, предрекавших Меньшову провал, перед ним ни разу так и не извинился.

« В 1 9 8 0 - х к а р т и н а с о б и р а е т г и г а н т с к и е о ч е р е д и в н а ш е й с т р а н е и в о с т о р ж е н н ы е о т з ы в ы з а р у б е ж о м . П о л у ч и л а „ О с к а р “ в н о м и н а ц и и „ Л у ч ш и й ф и л ь м н а и н о с т р а н н о м я з ы к е “ . Д а ж е н а ф о н е т а к о г о у с п е х а М е н ь ш о в и А л е н т о в а п р о д о л ж а л и ж и т ь ж и з н ь ю с а м ы х о б ы ч н ы х с о в е т с к и х г р а ж д а н . Я х о д и л а в о б ы ч н у ю ш к о л у , н и к а к у ю н е э л и т н у ю . В о о б щ е д о в о л ь н о д о л г о н е о с о з н а в а л а , ч т о м о и р о д и т е л и с н я л и д е й с т в и т е л ь н о в е л и к и й ф и л ь м » , — д о п о л н и л а р а с с к а з м а т е р и д о ч ь Меньшова и Алентовой Юлия.

«Всех вывел в звезды»

По мнению Шпагина, именно картина «Москва слезам не верит» сделала из Меньшова, Алентовой и остальных артистов звезд своего времени.

« Т о л ь к о Ирина Муравьева (сыграла Людмилу. — NEWS.ru) пришла звездой в эту картину. Хотя тоже не хотела сниматься, Меньшов ее с огромным трудом уговорил. Рязанову (сыграла Тосю. — NEWS.ru) и Алентову до „Москва слезам не верит“ широкий зритель не знал. Первая числилась артисткой киностудии имени Горького, вторая скромно служила в театре имени Пушкина. Снимались в ролях второго плана. Юрий Васильев (сыграл Рудольфа. — NEWS.ru) был знаменитым, но давно — в 1967-м, после выхода фильма режиссера Сергея Герасимова „Журналист“. А к 1980-му его уже позабыли», — напомнил эксперт.

По его словам, до съемок у Меньшова Баталов тоже несколько лет практически нигде не играл. Шпагин вспомнил, что актер несколько раз перезванивал режиссеру и уточнял, не розыгрыш ли это и действительно ли его приглашают на роль «героя-любовника». «Рязанова раскрутилась и после „Москва слезам не верит“ снялась более чем в 300 картинах. И Алентову стали приглашать. И у Баталова начался новый виток популярности после паузы», — сообщил Шпагин.

Дочь Кати Тихомировой сыграла 21-летняя москвичка Наталья Вавилова. Ранее она снялась в одной из главных ролей в дебютной ленте Меньшова «Розыгрыш». По воспоминаниям вдовы Меньшова, Вавилова не собиралась становиться актрисой. Ее отец был дипломатом, и сама Наталья решила после школы строить аналогичную карьеру, поэтому отказывалась сниматься в «Москва слезам не верит».

«Меньшов, как он сам рассказывал, был очень расстроен. Поскольку видел только Наташу в образе дочери героини. Ситуацию спас Баталов. Он лично, по просьбе режиссера, отправился домой к Вавиловым и уговорил ее сняться», — вспомнил Шпагин.

Однако впоследствии Наталья все же отказалась от актерской карьеры, хотя была чуть ли не секс-символом после выхода фильма «Москва слезам не верит».

« Е е п о р т р е т у к р а ш а л о б л о ж к и в е д у щ и х ж у р н а л о в в С С С Р . В 1 9 8 6 - м н а с ъ е м к а х и с т о р и ч е с к о й к а р т и н ы о н а у п а л а с л о ш а д и и п о в р е д и л а п о з в о н о ч н и к . П о к а л е ч и л а с ь , н а е е р о л ь в з я л и д р у г у ю и с п о л н и т е л ь н и ц у . И , х о т я ф и л ь м п о л у ч и л с я с л а б ы м , Вавилова восприняла болезненно замену и ушла из профессии. Занималась домом, поддерживала мужа — режиссера Самвела Гаспарова», — сообщил эксперт.

По его словам, у Гаспарова и Вавиловой была очень хорошая семья. Самвел ушел из жизни пять лет назад, Вавилова осталась жить одна.

Кто мог убить «вахтершу тетю Пашу»

В картине «Москва слезам не верит» актриса Зоя Федорова сыграла небольшую роль вахтерши тети Паши, заявлявшей по телефону: «Общежитие слушает!» В декабре 1981-го ее убили в московской квартире на Кутузовском проспекте.

Шпагин вспомнил, что Федорова коллекционировала бриллианты, которых у нее было много. По его мнению, ее убийство и произошло из-за этой коллекции. Следователи так и не нашли настоящего преступника, но в рамках дела допрашивали актера Сергея Шевкуненко, который в детстве сыграл роль пионера Миши Полякова в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица».

« В о в з р о с л о м в о з р а с т е Ш е в к у н е н к о б ы л с в я з а н с к р и м и н а л ь н ы м м и р о м . А Федорова с ним дружила, называла сыночком. А он был отморозок, хотя и интеллигент. По воспоминаниям коллег, Шевкуненко был очень хитрым и изворотливым. В итоге его самого тоже убили, в 1995-м, видимо, кто-то из „коллег“ по бандитскому миру», — предположил собеседник NEWS.ru.

Что случилось с другими актерами из фильма «Москва слезам не верит»

Исполнитель роли Рудольфа Юрий Васильев ушел из жизни в 1999-м. Ему было 59 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Он был женат на актрисе Нелли Корниенко, от которой у него остались дочь и внук.

Исполнитель роли футболиста Гурина Александр Фатюшин умер в 2003-м от остановки сердца на фоне воспаления легких. Ему было 52 года. Его супругой была актриса Елена Мольченко.

Сыгравший мужа Тоси — Николая — Борис Сморчков ушел из жизни в 2008-м от сердечного приступа. Ему было чуть больше 60 лет.

Баталов скончался в 2017-м от болезни сосудов. Ему было 88 лет. После смерти его вдова Гитана Аркадьевна и дочь Мария, страдающая ДЦП в тяжелой форме, стали жертвами скандала с имуществом.

« Б е з А л е ш и н а м о ч е н ь п л о х о , м ы о с т а л и с ь б е з з а щ и т ы и б е з о п о р ы » , — р а с с к а з ы в а л а N E W S . r u в д о в а а р т и с т а , к о т о р а я в э т о м г о д у о т м е т и т 9 0 - л е т и е .

Вера Алентова по-прежнему играет в театре имени Пушкина и преподает в институте кинематографии. За жизнь с Меньшовым она многое перенесла: супруги даже расходились из-за измены режиссера. В 2021 году Алентова осталась вдовой: ее муж умер от последствий коронавируса. Она с теплотой вспоминает покойного супруга и съемки его звездного фильма. Актриса выразила мнение, что фильмы часто «устаревают быстро», но картину «Москва слезам не верит» смотрят и пересматривают, в том числе молодые зрители.

« Д л я м е н я э т о о г р о м н о е с ч а с т ь е . П р и э т о м о с о б о й н о с т а л ь г и и п о т о м у в р е м е н и я н е и с п ы т ы в а ю . Н о п р и я т н ы е в о с п о м и н а н и я в с е р д ц е х р а н ю . З а м е ч а т е л ь н о е в р е м я б ы л о . О н о ж и в о д о с и х п о р в ф и л ь м е » , — о т м е т и л а в д о в а М е н ь ш о в а .

Ирина Муравьева осталась вдовой в 2014-м, похоронив супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Взрослые сыновья пары Даниил и Евгений стали актерами и занимаются ресторанным бизнесом.

Раиса Рязанова после развода с мужем, актером Юрием Перовым многие годы жила одна. В 2020 году она похоронила единственного сына Даниила, который умер от последствий коронавируса.