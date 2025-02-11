Умер актер из "Форсажа" Питер Туясосопо

Скончался Питер "Пит" Нэви Туясосопо, актер кино, сериалов и мыльных опер, бывший игрок в американский футбол. Об этом сообщает IMDb.

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Артист умер в Аризоне - у него было больное сердце.

Питер Нэви Туясосопо родился 22 декабря 1963 года в Калифорнии. На экране - с начала 1990-х: "Уличный боец" с Ван Даммом, "Молодые и дерзкие" и "Шелковые сети", "Бэтмен и Робин" Шумахера - с Клуни, первый "Форсаж", "Царь скорпионов" со "Скалой" Джонсоном, "Спиди Гонщик" Вачовски, "Рэй Донован" - всего порядка 45 проектов.

Последнее появление на ТВ - с 2021-м, в новом "Частном детективе Магнуме"