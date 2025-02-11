Почему Олег Стриженов отказался сниматься у Сергея Бондарчука

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. Чем знаменит "советский Ален Делон" и после каких его ролей в стране началась "стриженомания", вспомнила газета Metro.

© скриншот из фильма «Белые ночи»

Олег Стриженов до конца жизни поражал своей подтянутой формой и выправкой, которой он, видимо, пошёл в отца – профессионального военного. Родился Олег Александрович в Благовещенске в 1929 году, когда – как актёр отмечал в воспоминаниях – отец гонялся за белокитайскими бандитами на Китайско-Восточной железной дороге: "Отец воевал с 15 лет, у него два "Георгия" за германскую. Потом, почти юноша, красным полком командовал".

Мать Олега Стриженова, выпускница петербургской Мариинской гимназии, родила супругу трёх сыновей. Старший – Борис, военный лётчик, в 1942-м погиб смертью храбрых под Сталинградом. Глеб Стриженов (1925–1985, умер в 60 лет от рака лёгких) и младший сын Олег стали актёрами. При этом в семье Олегу Александровичу прочили карьеру художника. "Годам к 15 у меня прорезались творческие таланты – я очень прилично рисовал. Играл на семиструнной гитаре, пел, плясал", – говорил о себе будущий кумир советских зрителей.

Поступив на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, Олег Стриженов понял, что театр – это его судьба, и в итоге подал документы в Театральное училище имени Б. Щукина – на актёрское отделение.

Его дебют в кино состоялся в спортивной комедии "Спортивная честь" (1951), где Стриженову досталась эпизодическая роль болельщика в ресторане. Но настоящая популярность обрушилась на актёра после революционно-романтической драмы "Овод" (1955), где Олег Стриженов сыграл восторженного юношу, отвергнутого всеми, который позже становится мужественным борцом-гарибальдийцем.

В интервью Олег Стриженов признавался, что всегда хотел быть лидером, не зря он Лев по зодиаку – "первач" во всём, в классе, во дворе, в драке, в труппе... Он не соглашался на плохие гостиницы на гастролях и во время съёмочных экспедиций, был достаточно требовательным человеком, но в том числе и к себе. У Олега Александровича периодически возникали конфликты на съёмочных площадках, но часто они были оправданны, ведь актёр не любил неточностей и небрежности. Например, на съёмках фильма "Неподсуден" (1969) Стриженов устроил скандал из-за того, что ему подали рубашку, отличавшуюся от той, в которой он появлялся в предыдущем кадре. Иногда, если ему что-то не нравилось, он мог просто уйти с площадки.

Самым обсуждаемым конфликтом стала ссора Олега Стриженова с Сергеем Бондарчуком в 1962 году, когда режиссёр готовился снимать "Войну и мир". Бондарчук сначала предложил Стриженову роль Долохова, но передумал. Потом почти год режиссёр искал исполнителя на роль Андрея Болконского и наконец позвонил Олегу Александровичу, чтобы позвать на пробы. Стриженов, который знал, что Бондарчук уже успел перепробовать на эту роль полстраны, в том числе спортсмена Власова и космонавта Титова, был оскорблён и решил отомстить. Он пришёл на пробы и успешно их прошёл.

Когда ему сообщили, что он утверждён на роль Андрея Болконского и его фото в образе князя было опубликовано в газете, актёр связался с Бондарчуком и заявил: "Ни в этом, ни в любом другом твоём фильме сниматься не буду!"

Сергей Бондарчук пытался на актёра надавить и даже подключил министра культуры Екатерину Фурцеву, лично курировавшую создание эпопеи. Как вспоминал актёр в интервью изданию "7 дней", когда позвонила Фурцева, он спросонья принял её за навязчивую поклонницу и послал к чёрту. Она перезвонила и вызвала к себе. "Хорошо, только я встану, побреюсь, приму душ и через пару часов буду у вас", – ответил Стриженов. И, как ему позже рассказывали, министр культуры, положив трубку, сказала: "Какой же это князь, когда спит в час дня?" На что ей режиссёр Сергей Герасимов ответил: "Потому и спит, что князь!"

Но убедить Стриженова сыграть у Бондарчука в "Войне и мире" не удалось даже высокому начальству. Роль досталась Вячеславу Тихонову.

Олег Александрович был женат три раза. С первой супругой, актрисой Марианной Стриженовой (1924—2004) он познакомился в 1954 году во время съёмок "Овода". Развелись супруги в 1968 году. В этом браке у Стриженова родилась дочь Наталья, которая тоже стала актрисой. Наталья Стриженова умерла в 46 лет от сердечного приступа.

Второй брак Стриженова продлился шесть лет. Его женой стала актриса МХТ Любовь. В этом браке у актёров родился сын – Александр Стриженов (актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер). В 2008 году Любовь Стриженова ушла в Киево-Николаевский женский монастырь (Алатырь, Чувашия), где приняла монашеский постриг с именем Иудифь. Летом прошлого года она умерла в монастыре в возрасте 83 лет.

Третьей супругой Олега Александровича стала актриса Лионелла Пырьева. Они поженились, когда ему было 47 лет, а ей – 38. Впервые Стриженов увидел Лионеллу юной девушкой, в 1955-м на съёмках фильма "Мексиканец". Как вспоминал актёр, она скромно стояла за верёвочным оцеплением в толпе любопытствующих. Тогда он заговорил с юной одесситкой и даже сравнил её с Джиной Лоллобриджидой. Позже они пересекались на других съёмках. Лионелла успела выйти замуж за знаменитого режиссёра Ивана Пырьева. И только в 1975-м, на съёмках фильма Петра Тодоровского "Последняя жертва", они вновь встретились. "Глядя на мою Ли, я просто пьянел и балдел, и мне на минуту вспомнилась та одесская девочка Ли, что стояла за верёвочным оцеплением возле Оперного театра и которую не пускали дальше любопытной толпы…" – вспоминал позже актёр.

Лионелла Ивановна, прожившая с Олегом Стриженовым полвека, удивляется, когда у неё спрашивают про его ужасный характер. В интервью она не раз отмечала, что для семьи у него "замечательный и даже золотой характер", ведь он никогда не капризничал, скандалов не устраивал, ни к чему не придирался, да ещё и всегда был большой романтик.

В последние годы Олег Стриженов редко выходил в свет. Своё 95-летие в августе прошлого года он отмечал в кругу семьи с внуками и правнуками.

Лучшие роли Олега Стриженова

Интересно, что режиссёр Александр Файнциммер, посмотрев на фото Стриженова, решил, что на роль Артура он не подходит, но рискнул пригласить его на пробы. И решение оказалось судьбоносным и для картины, и для актёра, который поразил всех трансформацией на экране, сыграв и наивного юношу, и изуродованного шрамами итальянского революционера.

Действие фильма происходит в 1910 году в Мексике, где патриоты-революционеры готовят восстание, но им необходимы деньги для приобретения оружия. Феликс Ривьера, которого сыграл Стриженов, вызывается заработать деньги, победив на ринге сильнейшего боксёра Америки Дэнни Уорда (в его роли снялся чемпион СССР в полутяжёлом весе Геннадий Степанов). Чтобы правдоподобно сыграть боксёра, Олегу Стриженову пришлось усердно тренироваться, и он, по словам профессионалов, в этом преуспел.

"Сорок первый" (1956)

В этой драме о гражданской войне актёр сыграл белогвардейца Говоруху-Отрока, которого взяла в плен красноармейка Марютка, на чьём счету уже сорок убитых офицеров. Актёрский дуэт Олега Стриженова и Изольды Извицкой получил зрительскую любовь и признание критиков. В 1957 году фильм наградили специальной премией Каннского кинофестиваля.

В мелодраме по одноимённому произведению Достоевского Стриженов сыграл одиного Мечтателя, который на берегах Невы встречает девушку Настеньку. Пять ночей они гуляют по городу и рассказывают о себе. Мечтатель влюбляется в девушку и готов на ней жениться, но к ней возвращается тот, кто её отверг, и Мечтатель снова остаётся в одиночестве.

В этой научно-фантастической комедии Стриженов сыграл сразу две роли: и молодого учёного, который создаёт биохимическую модель человека, и Роберта, он же робот РБ-235, точную копию своего создателя Сергея, которому дают возможность выйти за пределы института и пожить по-человечески.

Так и не сыграв Андрея Болконского в "Войне и мире" Бондарчука, Олег Стриженов частично "компенсировал" это, исполнив роль Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья". Фильм рассказывает, как после подавления восстания декабристов тех, кого не казнили, сослали в Сибирь. И вслед за революционерами, сквозь мороз и лишения, поехали их жёны.

Советский детектив с Олегом Стриженовым в роли полковника Ивана Данилова рассказывает, как милиция борется с бандой приспешников нацистов накануне конца войны.