Звезда «Фоллаута» Уолтон Гоггинс высказался о втором сезоне сериала

Американский актёр Уолтон Гоггинс рассказал о состоянии производства второго сезона сериала «Фоллаут». Исполнитель роли Купера Говарда заявил, что съёмки шоу идут отлично — авторы уже отсняли примерно половину запланированного материала.

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Гоггинс также поделился своими впечатлениями от продолжения, назвав второй сезон невероятным. По его мнению, и первый сезон был отличным, но продолжение впечатлило его ещё сильнее.

М ы с е й ч а с н а с е р е д и н е с ъ ё м о ч н о г о п р о ц е с с а — м ы н а ч а л и в н о я б р е . И я м о г у с к а з а т ь в а м , ч т о п е р в ы й с е з о н б ы л о т л и ч н ы м , м н е о н о ч е н ь п о н р а в и л с я . Н о п р о д о л ж е н и е в о в с ё м л у ч ш е — с ц е н а р и с т ы и в с я к о м а н д а т р а т я т с т о л ь к о у с и л и й , ч т о б ы р а с с к а з а т ь э т у и с т о р и ю . Э т о б у д е т н е ч т о . Я н е м о г у д о ж д а т ь с я , к о г д а л ю д и у в и д я т э т о . М ы о ч е н ь у с е р д н о р а б о т а е м , ч т о б ы з р и т е л и п о с м о т р е л и в т о р о й с е з о н к а к м о ж н о с к о р е е .

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video и стал одним из самых успешных проектов сервиса. Судя по всему, продолжение шоу выйдет не раньше первой половины 2026-го.