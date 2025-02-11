Арми Хаммер назвал условие, при котором он готов сняться у Вуди Аллена

Американский актер Арми Хаммер назвал условие работы с режиссером Вуди Алленом, «отмененным», как и он сам в СМИ и соцсетях после скандала. Хаммер стал гостем «Подкаста Луи Теру».

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« С т а л б ы я р а б о т а т ь с Вуди Алленом? Могу сказать что сейчас не знаю, куплюсь ли на культуру отмены, диктующую, что мне делать», — сказал он.

Хаммер заявил, что, поступи ему предложение сняться у Аллена, он сначала хотел бы поговорить с режиссером и поверить в его невиновность или убедиться в обратном.

По словам 38-летнего актера, если он выйдет из разговора с впечатлением, что 89-летний Аллен был «хорошим человеком», несмотря на то, что о нем говорят, то рассмотрит это предложение.

« Б у д у ч и ч е л о в е к о м , о к о т о р о м м и р н а г о в о р и л к у ч у в е щ е й , к о т о р ы е , к а к я з н а л , б ы л и н е п р а в д о й , я б ы с к а з а л : « Д а , я п о н и м а ю , н а ч т о э т о п о х о ж е , о т с т о й , д а в а й с н и м а т ь с я » , — р а с с у ж д а е т о н .

Дочь актрисы Мии Фэрроу Дилан утверждала, что режиссер «Манхэттена» и «Вики Кристины Барселоны» сексуально домогался ее в 1992 году, когда ей было 7 лет.

Четырехкратный обладатель премии «Оскар» не сомневается, что Миа Фэрроу выдвинула это обвинение после того, как начал встречаться с ее другой приемной дочерью — Сун-И Превин, на которой режиссер женился в 1997 году.