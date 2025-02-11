Эксперт сравнил Юру Борисова и Сергея Безрукова в роли Пушкина

Продюсер и сценарист Илья Бачурин прокомментировал работу актеров Юры Борисова и Сергея Безрукова, в разное время исполнивших роль поэта Александра Пушкина. Его слова приводит «Пятый канал».

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По мнению Бачурина, невозможно сравнить Борисова и Безрукова, поскольку каждый артист выстраивает персонажа по-своему.

« Н е с т а л б ы с р а в н и в а т ь к р у г л о е с х о л о д н ы м . Ю р а о к а з а л с я б л и ж е д р у г и х к т о м у о б р а з у , к о т о р ы й з р и т е л и в п и т ы в а ю т , к а к в л а г у » , — д о б а в и л п р о д ю с е р .

Сценарист заявил, что роль в картине «Пророк. История Александра Пушкина» не раскрыла всех актерских возможностей Борисова, однако назвал его работу в фильме потрясающей.

« М ы н е у в и д е л и и о д н о й д е с я т о й ч а с т и е г о а р т и с т и ч е с к о г о т а л а н т а » , — с ч и т а е т Бачурин.

Кинолента «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в которой исполнил номинант на премию «Оскар» Борисов, выйдет в прокат 14 февраля. В 2006 году состоялась премьера фильма «Пушкин. Последняя дуэль», где в образе великого русского поэта предстал актер Сергей Безруков.

Ранее стало известно, что картина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах.