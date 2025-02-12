Актер Александр Головин рассказал о карьере в кино и новом шоу

На телеканале «Пятница» 14 февраля стартует второй сезон шоу «Выживалити», в котором актеры, ведущие, блогеры и спортсмены проходят экстремальные испытания в надежде победить и получить 10 млн рублей. Одним из участников шоу стал Александр Головин, звезда «Кадетства», «Елок» и «Фармы». Он рассказал «Газете.Ru» о своей стратегии поведения на проекте и сделал несколько откровенных признаний.

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— Шоу «Выживалити» будет не первым для вас опытом участия в телепроекте, где ваша задача — победить. Вы, например, снимались в 2011 году в «Танцах со звездами». Какие выводы тогда сделали для себя об участии в проекте? Пригодится ли вам тот опыт в нынешнем шоу?

— Н у в ы с р а в н и л и к а р а н д а ш с р у ч к о й . Э т о а б с о л ю т н о д р у г о е . К о н е ч н о , в « Т а н ц а х » т о ж е б ы л а б о р ь б а , в с е с н а ч а л а у л ы б а л и с ь т е б е , н о с т р е м и л и с ь к п о б е д е , т а к с к а з а т ь . Н о э т о в с е - т а к и т а н ц ы — и п о с л е п р о г р а м м ы в с е е х а л и в м я г к у ю к р о в а т к у к в к у с н о м у у ж и н у . « В ы ж и в а л и т и » с о в с е м д р у г о е , э т о н е с р а в н и м ы е в е щ и . П о д о б н о г о о п ы т а у м е н я н и к о г д а н е б ы л о , н о с т р а т е г и я б ы л а т а к а я , ч т о я м о г у б ы т ь о д и н , а м о г у б ы т ь ч а с т ь ю к о м а н д ы . Ж и з н ь м о я п о к а з ы в а е т , ч т о в о з л е м е н я в с е г д а к т о - н и б у д ь д а с о б и р а е т с я , — я к о м п а н е й с к и й . П о э т о м у с т а р а л с я б ы т ь д р у ж е л ю б н ы м и н е б ы т ь к р ы с о й , с о б и р а я з а с п и н о й к о а л и ц и и . Я х о т е л п о п р о б о в а т ь п р о й т и э т о ш о у ч е с т н о .

— «Выживалити-2» снимается в Карачаево-Черкесии. Вам знакомы эти места? Вы уже бывали на Домбае?

— Я б ы в а л в М и н е р а л ь н ы х В о д а х . В п р и н ц и п е э т и м е с т а м н е з н а к о м ы , н о н е т а к х о р о ш о , к а к А р м е н и я и Г р у з и я .

— Вы идете на шоу за победой или за участием? Что важнее — обойти соперников или испытать себя на прочность?

— В а ж н е е д л я м е н я — и с п ы т а т ь с е б я н а п р о ч н о с т ь . Я с м о т р е л п е р в ы й с е з о н « В ы ж и в а л и т и » и д у м а л , в о т э т о ш о у , в о т э т о т р э ш ! И д л я м е н я э т о б ы л а в п е р в у ю о ч е р е д ь п р о в е р к а с е б я . Н а с к о л ь к о я г и б о к м о г у б ы т ь в э т о м р е а л и т и .

— Чего вы больше всего боитесь?

— Д а я в о о б щ е н и ч е г о н е б о ю с ь , н а с а м о м д е л е . П у г а н ы й я , п о э т о м у н е б о я з л и в ы й . Н о « ж и м - ж и м » и н о г д а е с т ь .

— Какие задачи вам кажутся легковыполнимыми?

— Я ш у с т р ы й , ю р к и й . В с е , ч т о с в я з а н о с к а к и м и - т о п о д в и ж н ы м и , б ы с т р ы м и д е л а м и — к у д а - н и б у д ь п р о б р а т ь с я , в с к а р а б к а т ь с я , с п р ы г н у т ь , п р о л е з т ь , — э т о м о я с и л а .

— Как вы готовились к шоу? Были ли какие-то специальные тренировки, диеты, сессии с психологом?

— Я о ч е н ь х о т е л п о д г о т о в и т ь с е б я , с в о й о р г а н и з м . У м е н я б ы л п л а н , н о в с е р у х н у л о , п о т о м у ч т о н а м е н я н а в а л и л а с ь к у ч а р а б о т ы . П с и х о л о г о в я н е л ю б л ю , н и р а з у с н и м и н е к о н с у л ь т и р о в а л с я . В о о б щ е я з а н и м а ю с ь с п о р т о м : б о к с о м , н а в е л и к е к а т а ю с ь . Н о в п о д г о т о в и т е л ь н ы й п е р и о д п е р е д « В ы ж и в а л и т и » , к о т о р ы й я с е б е в ы д е л и л , у м е н я п о я в и л а с ь р а б о т а и к у ч а п е р е л е т о в . Н а ш о у я п р и е х а л о с л а б л е н н ы й , к с о ж а л е н и ю .

— Вы уже продумали свою стратегию поведения? Будете дружить или действовать самостоятельно? Как будете реагировать, если начнут «дружить» против вас?

— О й , к о г д а д р у ж а т п р о т и в м е н я , э т о п л о х о к о н ч а е т с я д л я в с е х н и х . А с т р а т е г и я у м е н я с п о к о й н а я . К а к к о р а б л ь п о п л ы в е т — а н а з в а л и м ы е г о х о р о ш о .

— Вы азартный человек? Вас легко взять «на слабо»?

— О ч е н ь л е г к о ! Я о б о ж а ю с п о р и т ь , л ю б л ю а з а р т н ы е и г р ы . « С л а б о » э т о т о , ч е м м е н я м о ж н о з а ц е п и т ь , в с е г д а в е д у с ь н а э т о .

— Вы командный игрок или одиночка?

— Я м о г у д е й с т в о в а т ь в к о м а н д е , н о и н и к а п е л ь к и н е о б л о м а ю с ь , е с л и б у д у д е й с т в о в а т ь о д и н . О д н о м у д а ж е и н о г д а л е г ч е .

— «Выживалити» — это игра для взрослых. А в какие игры вы играли в детстве?

— В к а з а к о в - р а з б о й н и к о в , в х о к к е й , в п р я т к и . . . В в а м п и р а и г р а л и н а с т р о й к е ! Э т о т а к а я и г р а : в о т т ы в а м п и р , е с л и т ы к а с а е ш ь с я д р у г о г о — в о т в а с у ж е д в а в а м п и р а , и в ы и г р ы в а е т п о с л е д н и й ч е л о в е к , к о т о р о г о н е « у к у с и л и » .

— В интервью участников вы признались, что жена, актриса Александра Головина, вам сказала: «Не возвращайся без победы!» Это серьезная мотивация?

— К о н е ч н о , с е р ь е з н а я ! Ж е н а с к а з а л а п о б е д и т ь — з н а ч и т , н у ж н о п о б е ж д а т ь .

— По всем вашим недавним интервью вообще видно, что вы очень любите супругу и радуетесь, когда получается удовлетворить ее прихоти, делать, как она хочет. Вы настолько послушный муж и никогда не бунтуете?

— Н у к а к ж е н е б у н т у ю , е щ е к а к ! И н е т а к о й - т о я п р о с т о й ч е л о в е к н а с а м о м д е л е . Н о я в з р о с л е ю , п о н и м а ю , ч т о в с е г д а н у ж н о н а х о д и т ь к о м п р о м и с с . И с ч и т а ю , ч т о с д е в у ш к а м и , а т е м б о л е е с ж е н а м и — с п о р и т ь б е с с м ы с л е н н о . В л ю б о м с л у ч а е т ы п р о и г р а е ш ь в э т о й б и т в е .

— Вы советуетесь с женой по поводу проектов, которые вам предлагают? А сами даете советы?

— Д а , к о н е ч н о , с о в е т у ю с ь . Ж е н а м н е д а е т с о в е т ы , я е й — у н а с т в о р ч е с к а я с е м ь я , п о э т о м у д е л и м с я о п ы т о м . Н е в с е г д а о н п р а в и л ь н ы й , н о м ы р а з г о в а р и в а е м и р е ш а е м в с е в с е г д а в м е с т е .

— Вы начали карьеру модели в 9 лет, а актерскую — в 12. Был ли момент кризиса, когда из ребенка-актера вы превратились во взрослого?

— У м е н я н е б ы л о к а к и х - т о к р и з и с н ы х м о м е н т о в . К а к - т о в о т я р а б о т а ю — д а и р а б о т а ю . М о ж е т б ы т ь , н е в с е г д а г р о м к и е п р о е к т ы , н о р а б о т а ю в с е г д а . П р и с у т с т в у ю т в м о е й ж и з н и и с п е к т а к л и , и к и н о , и с е р и а л ы , п о э т о м у я в п р о ц е с с е , н а м е л о ч и н е о т в л е к а ю с ь . С т а р а ю с ь з а н и м а т ь с я с о б о й и д е л а т ь с е б я л у ч ш е .

— Можете назвать свою самую любимую роль?