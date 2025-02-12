Открыл студию в США и оборвал связи с РФ: как живет актер Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский уехал из России после начала спецоперации. Где он сейчас живет, чем занимается?

Что известно о карьере и личной жизни Бурковского

Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Окончил Томский государственный университет.

Бурковский был фронтменом томской команды КВН «Максимум». В 2014 году также окончил Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в проектах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Ставка на любовь», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Революция», «Пассажиры», «Молоко», «Медиатор», «Нина», AMORE MORE, «Я на перемотке!», «Мерзлая земля» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.

В 2008 году артист женился на девушке по имени Ольга. В 2011 году у супругов родился сын Максим.

Куда Бурковский уехал из России

Андрей Бурковский вместе с женой и детьми уехал из России после начала спецоперации. Сначала он не разглашал свое местоположение, но спустя время в его соцсетях стали появляться фотографии из США.

Мама Бурковского Людмила Ивановна в интервью признавалась, что продала квартиру, чтобы сын смог получить образование за границей. По ее словам, артист уехал в Америку «набираться знаний и опыта, а не пережидать тяжелые времена».

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом в Россию. Даже не обсуждается — он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель», — рассказывала она.

Однако Бурковский опроверг данную информацию и заявил, что его удивили откровения мамы.

Чем сейчас занимается Бурковский

Осенью 2023 года появилась информация о том, что Андрей Бурковский вернулся в Россию. Тогда он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». Также актер снялся в проектах «Повелитель ветра», «Мерзлая земля» и «Летучий корабль».

Сейчас Бурковский находится в США, где продолжает творческую деятельность. В Нью-Йорке он запустил актерскую студию Seagull, о чем сообщил в соцсетях.

« З а п о с л е д н и е д в а г о д а в м о е й ж и з н и п о м е н я л о с ь п о ч т и в с е , н о о с т а л а с ь м о я г л а в н а я с т р а с т ь — я п р о д о л ж а ю б ы т ь а к т е р о м , я п р о д о л ж а ю и г р а т ь в т е а т р е и к и н о » , — о т м е ч а л Бурковский.

В феврале этого года Telegram-канал SHOT рассказал, что актер продал свою квартиру в Москве.

«Бурковский продал свою огромную квартиру в Москве, окончательно оборвав все связи с Россией. Как стало известно SHOT, 41-летний артист избавился от четырехкомнатного жилья у метро „Аэропорт“. Покупателям квартира площадью 130 „квадратов“ обошлась примерно в 80 млн рублей, а это около $820 тысяч», — уточнил SHOT.

Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, артист также продает курсы по «системе Станиславского».

« П о н а ш и м д а н н ы м , п о с л е п р о д а ж и п о с л е д н е г о и м у щ е с т в а в Р о с с и и б ы в ш и й к а в э э н щ и к п о л н о с т ь ю о б о с н о в а л с я в Н ь ю - Й о р к е и с т а л п и а р и т ь с в о и к у р с ы п о а к т е р с к о м у м а с т е р с т в у . О д н а к о п у т ь к а м е р и к а н с к о й м е ч т е л е ж и т ч е р е з р у с с к у ю с и с т е м у С т а н и с л а в с к о г о . Н а к у р с а х а к т е р в т о м ч и с л е р а с с к а з ы в а е т п р о М Х Т и м . А . П . Ч е х о в а , г д е п р о р а б о т а л 1 5 л е т . В с е п р о х о д и т в с т у д и и в М а н х э т т е н е , о б у ч е н и е д л и т с я д в а м е с я ц а . З а 1 6 з а н я т и й Бурковский просит $2000 (около 195 тысяч рублей), в самой группе должно быть до 16 участников. В среднем, если наберется максимальное число учеников (пока — нет), артист может заработать более 1,5 млн рублей», — пишет SHOT.

Также канал сообщил, что, помимо курсов, Бурковский выступает в местных театрах.