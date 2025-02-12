Открыл студию в США и оборвал связи с РФ: как живет актер Андрей Бурковский
Актер Андрей Бурковский уехал из России после начала спецоперации. Где он сейчас живет, чем занимается?
Что известно о карьере и личной жизни Бурковского
Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. Окончил Томский государственный университет.
Бурковский был фронтменом томской команды КВН «Максимум». В 2014 году также окончил Школу-студию МХАТ.
Артист снимался в проектах «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян», «Ставка на любовь», «Пушкин», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо!», «Революция», «Пассажиры», «Молоко», «Медиатор», «Нина», AMORE MORE, «Я на перемотке!», «Мерзлая земля» и других. Всего в его фильмографии более 40 работ.
В 2008 году артист женился на девушке по имени Ольга. В 2011 году у супругов родился сын Максим.
Куда Бурковский уехал из России
Андрей Бурковский вместе с женой и детьми уехал из России после начала спецоперации. Сначала он не разглашал свое местоположение, но спустя время в его соцсетях стали появляться фотографии из США.
Мама Бурковского Людмила Ивановна в интервью признавалась, что продала квартиру, чтобы сын смог получить образование за границей. По ее словам, артист уехал в Америку «набираться знаний и опыта, а не пережидать тяжелые времена».
«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом в Россию. Даже не обсуждается — он вернется. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель», — рассказывала она.
Однако Бурковский опроверг данную информацию и заявил, что его удивили откровения мамы.
Чем сейчас занимается Бурковский
Осенью 2023 года появилась информация о том, что Андрей Бурковский вернулся в Россию. Тогда он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». Также актер снялся в проектах «Повелитель ветра», «Мерзлая земля» и «Летучий корабль».
Сейчас Бурковский находится в США, где продолжает творческую деятельность. В Нью-Йорке он запустил актерскую студию Seagull, о чем сообщил в соцсетях.
«За последние два года в моей жизни поменялось почти все, но осталась моя главная страсть — я продолжаю быть актером, я продолжаю играть в театре и кино», — отмечал Бурковский.
В феврале этого года Telegram-канал SHOT рассказал, что актер продал свою квартиру в Москве.
«Бурковский продал свою огромную квартиру в Москве, окончательно оборвав все связи с Россией. Как стало известно SHOT, 41-летний артист избавился от четырехкомнатного жилья у метро „Аэропорт“. Покупателям квартира площадью 130 „квадратов“ обошлась примерно в 80 млн рублей, а это около $820 тысяч», — уточнил SHOT.
Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, артист также продает курсы по «системе Станиславского».
«По нашим данным, после продажи последнего имущества в России бывший кавээнщик полностью обосновался в Нью-Йорке и стал пиарить свои курсы по актерскому мастерству. Однако путь к американской мечте лежит через русскую систему Станиславского. На курсах актер в том числе рассказывает про МХТ им. А. П. Чехова, где проработал 15 лет. Все проходит в студии в Манхэттене, обучение длится два месяца. За 16 занятий Бурковский просит $2000 (около 195 тысяч рублей), в самой группе должно быть до 16 участников. В среднем, если наберется максимальное число учеников (пока — нет), артист может заработать более 1,5 млн рублей», — пишет SHOT.
Также канал сообщил, что, помимо курсов, Бурковский выступает в местных театрах.
«В конце января Бурковский сыграл в постановке „Наш класс“ в Бруклинской музыкальной академии. Спектакль был на английском языке», — добавил источник.