Умерла актриса из «Женитьбы Фигаро» Эдит Матис

9 февраля, за два дня до своего 87-летия, скончалась Эдит Матис, швейцарская певица (сопрано) и актриса.

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В фильмографии артистки, берущей начало в 1960-х, - около двух десятков пунктов, в основном это телешоу, кино- и телевизионные адаптации опер. Среди них - "Женитьба Фигаро", "Вольный стрелок", "Дон Жуан", "Молодой лорд", "Волшебная флейта".

Голос Матис звучит в одной из ключевых сцен "Побега из Шоушенка" Дарабонта. Речь о Sull'aria... che soave zeffiretto - дуэттино из "Женитьбы Фигаро".

Лента была номинирована на премию "Оскар" по семи категориям, в том числе "За лучший саундтрек".

Некролог публикует SlippeDisc. Отмечено, что певица оставила после себя обширную коллекцию записей.

Эдит Матис родилась в 1938 году. Профессионально дебютировала на сцене в 1956-м - в "Волшебной флейте".

Активно концертировала по всему миру, включая Россию.