Слухи о разводе и новый имидж: как живет Паулина Андреева

В Сети уже длительное время появляются слухи о разводе актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. Правда ли, что супруги расстались, что известно о жизни артистки?

Что известно об отношениях Андреевой с Бондарчуком

Актриса театра и кино Паулина Андреева решила сменить имидж и подстричься «под мальчика» на фоне слухов о разводе с режиссером Федором Бондарчуком. Звезда опубликовала кадры с новой прической в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Знаменитость выложила фото, на котором предстала перед подписчиками без макияжа. На кадрах у нее слегка зализаны волосы, а несколько прядей ниспадают на лицо. Для образа она выбрала короткую черную кожаную юбку и футболку в тон.

Пара сыграла свадьбу осенью 2019 года в исторической части Санкт-Петербурга. Церемония прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. В 2021 году у них родился сын Иван.

В последнее время стали распространяться слухи об их разводе: Андреева и Бондарчук давно не появлялись вместе на публике, а на их руках больше не видно обручальных колец. Как ранее писала KP.RU, причиной охлаждения отношений в паре стали творческие разногласия режиссера и его супруги, известной не только как актрисы, но и сценариста.

Андреева признавалась, что ей трудно жить вместе с известным режиссером.

« Т а к к а к я з а м у ж е м з а о ч е н ь и з в е с т н ы м р е ж и с с е р о м , в о к р у г м е н я о ч е н ь м о щ н ы й ф о н . Э т о о ч е н ь я р к о е о б с т о я т е л ь с т в о с а м о п о с е б е . Т о е с т ь ф о н г л о б а л ь н о г о н е д о в е р и я к м о и м з а т е я м . И к о г д а к и н о с о о б щ е с т в о у з н а в а л о о т о м , ч т о я п и ш у д л я Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Говорили, что я заведу его за Магадан. Знаете, бывают жены в наказание, бывают — во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет. Никто не доверяет, что ты можешь действительно создать, написать что-то», — жаловалась она на YouTube-проекте «Театральный журнал».

Что Андреева говорила об СВО

Зимой 2022 года Паулина Андреева в соцсетях выступила против спецоперации. После этого она временно пропала из поля зрения СМИ и поклонников.

Весной того же года актрису застали в ресторане Стамбула. Вместе с ней за столиком сидели экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс и его жена Авдотья Смирнова (Андреева снималась в ее сериале «Вертинский»). Федора Бондарчука в их компании не было.

В июне 2022 года стало известно, что родственники Андреевой эмигрировали — ее братья переехали в Израиль. Тогда поклонники решили, что актриса тоже скоро уедет, но выяснилось, что в Стамбуле она просто проводила отпуск. Ее менеджер также объясняла, что артистка не появляется на светских мероприятиях из-за декрета.

Чем известна Андреева

Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. По паспорту ее зовут Екатерина.

После окончания школы она поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), но после двух лет обучения уехала в Москву и стала студенткой Школы-студии МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Шальной ангел», «Саранча», «Выстрел», «Метод», «Мифы», «Спящие», «Лучше, чем люди», «Любовницы», «Метод-2», «Конек-Горбунок», «Вертинский», «Покупай» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 28 работ.

В 2019 году Андреева дебютировала как режиссер, сняв ленту «Плачу с вами».

Также она выступала сценаристом в проектах «Допинг», «Есть город золотой», «Плачу с вами», «Псих», «Покупай», «Актрисы».