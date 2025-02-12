Бритни Спирс поставила под угрозу съемки фильма о своей жизни

Съемки фильма о жизни певицы Бритни Спирс, основанного на ее мемуарах «Женщина во мне», оказались под угрозой срыва. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник.

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Оказалось, что несмотря на то, что проект запустили в производство, его выход может и не состояться. По словам инсайдера, артистка регулярно меняет свое мнение, при этом пытаясь участвовать в каждом этапе работы, включая раскадровку.

« У ф и л ь м а е с т ь м н о ж е с т в о в а р и а н т о в д л я р а з в и т и я . Н о к а к т о л ь к о п о к а ж е т с я , ч т о к о м а н д а о п р е д е л и л а с ь с н а п р а в л е н и е м и в ы б р а л а к у р с , Бритни немедленно все меняет», — поделился информатор.

В результате картина об исполнительнице хита «Toxic» в настоящий момент находится в подвешенном состоянии.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс застали с помощником по дому, с которым ей приписывают роман.

Также бывший муж Бритни Спирс раскрыл самую странную вещь в браке с певицей.