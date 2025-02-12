Актриса Ника Здорик рассказала о своем отношении к легким деньгам

Актриса, звезда нового сериала «Аутсорс» и фильма «Гардемарины 1787. Мир» Ника Здорик рассказала об отношении к легким деньгам. Ее цитирует «Пятый канал».

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« Я с ч и т а ю , ч т о в с е н а д о з а р а б а т ы в а т ь с в о и м т р у д о м , в с е ч е р е з п о т , б о л ь , с л е з ы . У м е н я т о л ь к о т а к , в с е ч е р е з к и ш к и » , — о б ъ я с н и л а З д о р и к .

До этого 23-летняя актриса рассказывала, что молодые артистки часто сталкиваются с предложениями отправиться с обеспеченными мужчинами в баню, хамам. Девушка относится к подобным предложениям отрицательно.

В конце 2024 года Ника Здорик попала в больницу.

Накануне глава сотрудничающего с OnlyFans-моделями агентства Unruly Тара Электра рассказала о существовании «секретного списка» актрис, которые готовы встречаться с влиятельными мужчинами за деньги.