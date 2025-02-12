Актеры Ли Бен Хон и Ли Джон Джэ знакомы уже более 30 лет, но лишь недавно им удалось поработать вместе на одной съемочной площадке. Их давняя дружба началась еще в 90-х, когда оба только начинали карьеру в киноиндустрии Южной Кореи. Они поддерживали друг друга на протяжении десятилетий, наблюдали за взлетами и испытаниями, но по иронии судьбы долгое время не пересекались в одном проекте.

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Все изменилось с выходом сериала «Игра в кальмара», ставшего мировым хитом. В нем Ли Джон Джэ сыграл главного героя Сон Ги Хуна, а Ли Бен Хон исполнил роль загадочного фронтмена, контролирующего смертельную игру. Хотя их персонажи оказались по разные стороны жестокого турнира, за кадром актеры наконец смогли воплотить давнюю мечту – сняться вместе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.