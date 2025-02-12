Янковский высказался о популярности Юры Борисова

Актер Иван Янковский, известный по ролям в сериалах «Топи» и «Преступление и наказание», высказал свое мнение о внезапной популярности и мировой славе, которая обрушилась на его коллегу Юру Борисова. Об этом он рассказал на премьере своего нового проекта «Аутсорс», где сыграл главную роль. Слова Янковского передает портал StarHit.

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По словам внука легендарного Олега Янковского, Борисов заслужил свой успех тяжелым трудом.

« О н о ч е н ь ч е с т н ы й , к о н к р е т н ы й , п р а в д и в ы й . О ч е н ь л ю б и т т о , ч е м з а н и м а е т с я . К а ж е т с я , ч т о в с е , ч т о с н и м п р о и с х о д и т с е й ч а с , — р е з у л ь т а т е г о ж е л а н и й и т р у д а , к о т о р о м у о н с г о л о в о й о т д а е т с я . В э т о м о н , б е з у с л о в н о , п р е к р а с е н » , — о т м е т и л а р т и с т .

Также Иван поделился своими эмоциями от возможности поработать со звездой нашумевшей «Аноры» на одной съемочной площадке. Недавно стало известно, что Янковский и Борисов, получивший номинацию на премию «Оскар», вместе сыграют в исторической драме «Битва моторов».

« В с е г д а м е ч т а л п о р а б о т а т ь с Ю р о й , д о э т о г о н е п о л у ч а л о с ь . О н о г р о м н о й д у ш и ч е л о в е к , б о л ь ш у щ и й п р о ф е с с и о н а л , т а к ч т о я с ч а с т л и в о к а з а т ь с я с н и м н а о д н о й п л о щ а д к е и с о б с т в е н н о в м е с т е ч т о - т о с о з д а т ь . Д а й Б о г , ч т о б ы э т о б ы л о и н т е р е с н о и з д о р о в о » , — п р и з н а л с я о н .

Ранее сообщалось, что актеры вместе появятся в проекте, посвященном автогонщику Андрею Нагелю, которого сыграет Янковский, и инженеру-конструктору Дмитрию Бондареву, чей образ на экране воплотит Борисов. Сюжет картины рассказывает о первом российском автомобиле «Руссо-Балт» и его участии в гонке в Монте-Карло.