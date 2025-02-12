Янковский высказался о популярности Юры Борисова

Актер Иван Янковский, известный по ролям в сериалах «Топи» и «Преступление и наказание», высказал свое мнение о внезапной популярности и мировой славе, которая обрушилась на его коллегу Юру Борисова. Об этом он рассказал на премьере своего нового проекта «Аутсорс», где сыграл главную роль. Слова Янковского передает портал StarHit.

Янковский высказался о популярности Юры Борисова
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По словам внука легендарного Олега Янковского, Борисов заслужил свой успех тяжелым трудом.

«Он очень честный, конкретный, правдивый. Очень любит то, чем занимается. Кажется, что все, что с ним происходит сейчас, результат его желаний и труда, которому он с головой отдается. В этом он, безусловно, прекрасен», отметил артист.

Также Иван поделился своими эмоциями от возможности поработать со звездой нашумевшей «Аноры» на одной съемочной площадке. Недавно стало известно, что Янковский и Борисов, получивший номинацию на премию «Оскар», вместе сыграют в исторической драме «Битва моторов».

«Всегда мечтал поработать с Юрой, до этого не получалось. Он огромной души человек, большущий профессионал, так что я счастлив оказаться с ним на одной площадке и собственно вместе что-то создать. Дай Бог, чтобы это было интересно и здорово», признался он.

Ранее сообщалось, что актеры вместе появятся в проекте, посвященном автогонщику Андрею Нагелю, которого сыграет Янковский, и инженеру-конструктору Дмитрию Бондареву, чей образ на экране воплотит Борисов. Сюжет картины рассказывает о первом российском автомобиле «Руссо-Балт» и его участии в гонке в Монте-Карло.

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Оскар
Олег Янковский
Иван Янковский