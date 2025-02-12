Шоу с Шацем, особенный сын, отказ от съемок: как живет Сергей Белоголовцев

Юморист и актер Сергей Белоголовцев приостановил участие в спектаклях на фоне ухудшения состояния здоровья. Что известно о его карьере и личной жизни, действительно ли он передвигается на инвалидной коляске?

Чем известен Белоголовцев

Сергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке. После окончания школы поступил в Московский государственный горный институт и стал участником команды КВН «Магма», в составе которой стал чемпионом Московской лиги Клуба веселых и находчивых.

После успеха в КВН Белоголовцева пригласили на телевидение. Он снимался в программах «Схема смеха», «Спасите, ремонт», «Проспект знаний» и других. Известность пришла к нему после выхода юмористического шоу «О.С.П.-студия» и телесериала «33 квадратных метра», где он сыграл главу семьи Звездуновых. В этих шоу он работал с комиком Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Белоголовцев также снимался в лентах «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духlеss», «Мертвые души» и других. Карьеру на телевидении он совмещал с участием в антрепризах.

Что известно о личной жизни Белоголовцева

Сергей Белоголовцев со студенческих лет состоит в браке с журналисткой Натальей Белоголовцевой. В 1987 году у пары родился сын Никита, он стал радио- и телеведущим. В 1988 году супруга артиста родила близнецов Александра и Евгения. Первый окончил факультет международной журналистики МГИМО, работал в программе «Слава богу, ты пришел!».

У младшего сына актера Евгения при рождении диагностировали ДЦП и порок сердца — тетраду Фалло. Белоголовцев рассказал в программе «Секрет на миллион», что наследник в первую неделю жизни перенес операцию.

« П о с л е о п е р а ц и и с ы н в п а л в к о м у , т е п е р ь у н е г о ж у т к и е ш р а м ы о т п р о л е ж н е й и к а т е т е р о в . Н е б ы л о н и м а л е й ш е г о ш а н с а , ч т о п а р е н ь в ы ж и в е т . О д и н в р а ч с к а з а л п р я м о : м а м а ш а , г о т о в ь т е с ь , о н н е ж и л е ц . П р а к т и ч е с к и н е б ы л о н а д е ж д ы , ч т о о н б у д е т ж и т ь . Э т о б ы л а к а к а я - т о ч е р н а я д ы р а , т ы к а к б у д т о ж и в е ш ь и н е ж и в е ш ь » , — п о д е л и л с я о н .

По словам юмориста, на фоне приступов у сына в моменты отчаяния он задумывался об уходе из семьи.

« Б ы л и м и н у т ы о т ч а я н и я , к о г д а я д у м а л , ч т о н е в ы д е р ж у и у й д у , п о т о м у ч т о б о л ь ш е н е в о з м о ж н о , т ы н е з н а е ш ь , ч т о д е л а т ь . Н о и у й т и д л я м е н я б ы л о н е в о з м о ж н о . Н о п р и э т о м я н е о с у ж д а ю м у ж ч и н , к о т о р ы е н е в ы д е р ж и в а ю т и у х о д я т » , — п р и з н а л с я а к т е р .

Несмотря на диагноз, Евгений Белоголовцев стал телеведущим и ведет свой канал в соцсетях.

Чем сейчас занимается Белоголовцев, что известно о его болезни

Сергей Белоголовцев в последние годы сосредоточился на проведении мероприятий, съемках на телевидении и участии в антрепризах. В пятницу, 14 февраля, он должен был выступить в Москве со спектаклем «Одноклассники в контакте», однако отменил свое участие в постановке.

Из-за проблем после пережитого инсульта артист оказался прикован к инвалидной коляске, сообщает Telegram-канал Mash.

« Ш о у м е н п о п а л в б о л ь н и ц у с б о л я м и в ж и в о т е в а в г у с т е 2 0 2 4 - г о . Ч е р е з п а р у д н е й п о с л е у д а л е н и я г р ы ж и н а ж и в о т е б л и з к и е о б н а р у ж и л и м у ж ч и н у л е ж а щ и м н а п о л у . Т о г д а ю м о р и с т у у д а л и л и т р о м б ы и з м о з г о в ы х а р т е р и й . П о с л е ч е г о о н д в а м е с я ц а п р о х о д и л р е а б и л и т а ц и ю в ч а с т н о й к л и н и к е . В н о я б р е а к т е р с н о в а п о п а л в л е ч е б н и ц у — и з - з а п р о б л е м с п е ч е н ь ю , а в д е к а б р е — и з - з а а п п е н д и ц и т а . С е й ч а с у т е л е в е д у щ е г о с л а б о с т ь , „ н е п о с л у ш н о с т ь “ т е л а , п а р а л и ч л е в о й р у к и и н о г и . П е р е д в и г а т ь с я м у ж ч и н е п о м о г а ю т р о д с т в е н н и к и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и к а н а л а .

Сам Белоголовцев утверждает, что чувствует себя хорошо и на настоящий момент работает над телепередачей. Представитель артиста объяснила, что состояние его здоровья пока не позволяет ему принимать участие в постановках.