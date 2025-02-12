Шоу с Шацем, особенный сын, отказ от съемок: как живет Сергей Белоголовцев
Юморист и актер Сергей Белоголовцев приостановил участие в спектаклях на фоне ухудшения состояния здоровья. Что известно о его карьере и личной жизни, действительно ли он передвигается на инвалидной коляске?
Чем известен Белоголовцев
Сергей Белоголовцев родился 2 апреля 1964 года во Владивостоке. После окончания школы поступил в Московский государственный горный институт и стал участником команды КВН «Магма», в составе которой стал чемпионом Московской лиги Клуба веселых и находчивых.
После успеха в КВН Белоголовцева пригласили на телевидение. Он снимался в программах «Схема смеха», «Спасите, ремонт», «Проспект знаний» и других. Известность пришла к нему после выхода юмористического шоу «О.С.П.-студия» и телесериала «33 квадратных метра», где он сыграл главу семьи Звездуновых. В этих шоу он работал с комиком Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).
Белоголовцев также снимался в лентах «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духlеss», «Мертвые души» и других. Карьеру на телевидении он совмещал с участием в антрепризах.
Что известно о личной жизни Белоголовцева
Сергей Белоголовцев со студенческих лет состоит в браке с журналисткой Натальей Белоголовцевой. В 1987 году у пары родился сын Никита, он стал радио- и телеведущим. В 1988 году супруга артиста родила близнецов Александра и Евгения. Первый окончил факультет международной журналистики МГИМО, работал в программе «Слава богу, ты пришел!».
У младшего сына актера Евгения при рождении диагностировали ДЦП и порок сердца — тетраду Фалло. Белоголовцев рассказал в программе «Секрет на миллион», что наследник в первую неделю жизни перенес операцию.
«После операции сын впал в кому, теперь у него жуткие шрамы от пролежней и катетеров. Не было ни малейшего шанса, что парень выживет. Один врач сказал прямо: мамаша, готовьтесь, он не жилец. Практически не было надежды, что он будет жить. Это была какая-то черная дыра, ты как будто живешь и не живешь», — поделился он.
По словам юмориста, на фоне приступов у сына в моменты отчаяния он задумывался об уходе из семьи.
«Были минуты отчаяния, когда я думал, что не выдержу и уйду, потому что больше невозможно, ты не знаешь, что делать. Но и уйти для меня было невозможно. Но при этом я не осуждаю мужчин, которые не выдерживают и уходят», — признался актер.
Несмотря на диагноз, Евгений Белоголовцев стал телеведущим и ведет свой канал в соцсетях.
Чем сейчас занимается Белоголовцев, что известно о его болезни
Сергей Белоголовцев в последние годы сосредоточился на проведении мероприятий, съемках на телевидении и участии в антрепризах. В пятницу, 14 февраля, он должен был выступить в Москве со спектаклем «Одноклассники в контакте», однако отменил свое участие в постановке.
Из-за проблем после пережитого инсульта артист оказался прикован к инвалидной коляске, сообщает Telegram-канал Mash.
«Шоумен попал в больницу с болями в животе в августе 2024-го. Через пару дней после удаления грыжи на животе близкие обнаружили мужчину лежащим на полу. Тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий. После чего он два месяца проходил реабилитацию в частной клинике. В ноябре актер снова попал в лечебницу — из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита. Сейчас у телеведущего слабость, „непослушность“ тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники», — говорится в сообщении канала.
Сам Белоголовцев утверждает, что чувствует себя хорошо и на настоящий момент работает над телепередачей. Представитель артиста объяснила, что состояние его здоровья пока не позволяет ему принимать участие в постановках.