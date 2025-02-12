Шварценеггер прокомментировал обнаженные сцены с участием сына

Культовый актер Арнольд Шварцнеггер поделился своими впечатлениями от просмотра обнаженной сцены с участием его сына Патрика. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Арни рассказал, что уже посмотрел третий сезон хитового сериала «Белый лотос», где снимается его сын.

« М о г у п р и з н а т ь с я , ч т о б ы л у д и в л е н , к о г д а у з н а л , ч т о П а т р и к с н я л с я в о б н а ж е н н ы х с ц е н а х . Н у ч т о т у т с к а з а т ь . Я б л о к о о т я б л о н и н е д а л е к о п а д а е т » , — н а п и с а л Ш в а р ц е н е г г е р .

Ранее стало известно, что российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала.