Актер Илья Любимов рассказал о кино и семейной жизни

14 февраля на большие экраны выходит музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Одну из ведущих ролей — наставника и друга, поэта Василия Андреевича Жуковского — исполнил актер Илья Любимов. Мы побеседовали с артистом о том, как проходили съемки этого громкого проекта, о его взглядах на мировоззренческую разницу поколений, а также узнали секрет длительных семейных союзов.

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Герои Ильи Любимова, которых он воплощает на экране и на сцене, знакомы практически каждому. Ценителям театрального искусства актер запомнился по спектаклям «Мастерской Петра Фоменко». Зрители сериалов знают его по телепроектам «Не родись красивой» и «Отель «Элеон», по платформенным работам «Красные линии» и «Престиж». Поклонники авторского кино наверняка видели его в ленте «Неадекватные люди» Романа Каримова и в других картинах. Мы начали разговор с обсуждения предстоящей премьеры.

— Илья Петрович, фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — один из самых масштабных проектов в российской киноиндустрии за последнее время. Это ощущалось на съемках?

— Ч т о к а с а е т с я с е р ь е з н о й ф и н а н с о в о й с о с т а в л я ю щ е й , т о п р е ж д е в с е г о о н а в ы р а ж а л а с ь в о б е с п е ч е н и и п р о е к т а м а с т е р а м и в ы с ш е й к а т е г о р и и . Петр Ануров, один из генеральных продюсеров этой картины и ее вдохновитель, сам постоянно присутствовал на площадке, непосредственно участвовал в процессе, решал проблемы практически любого уровня. Также хочется отметить, что режиссер «Пророка...» Феликс Умаров — большой аккуратист, человек изящного вкуса. Для него было важно, чтобы каждая секунда ленты была проработана и визуально, и с точки зрения смысла. Он сам по образованию оператор, имел опыт работы в рекламе. Поэтому у Феликса очень сильна выразительная часть. Как художник он вырисовывал каждый кадр, и вместе с ним над этим трудилось огромное количество профессионалов, которыми он руководил.

— Команда довольно молодая. Это нужно было, чтобы перенести на экран драйв, задор, бурную энергию? Не ощущалось ли нехватки большого опыта и мудрости?

— Э т о н е с о в с е м т а к . В о - п е р в ы х , с о с т а в д о с т а т о ч н о с б а л а н с и р о в а н н ы й : в п р о е к т е з а д е й с т в о в а н ы и л ю д и с о п ы т о м в к и н о и ж и з н и , и ю н ы е . Д а , р е ж и с с е р Ф е л и к с У м а р о в и и с п о л н и т е л ь г л а в н о й р о л и Ю р а Б о р и с о в , к а к и м н о г и е в е д у щ и е а р т и с т ы , н а п р и м е р , п о о т н о ш е н и ю к о м н е — р е б я т а м о л о д ы е . Н о м н о г и е и з т е х , к т о о с т а л с я з а к а д р о м , в т е н и , — л ю д и с о п ы т о м , к о т о р ы е и х п о д д е р ж и в а л и . П о ч е м у э т о т а к ? П о т о м у ч т о м о л о д ы е , е с т е с т в е н н о , п о - д р у г о м у в и д я т и в о с п р и н и м а ю т э п о х у , м а с т е р а , я и м е ю в в и д у А л е к с а н д р а С е р г е е в и ч а , к о т о р ы й и с а м б ы л д е р з к и м и х у л и г а н и л . Д у м а ю , и х а з а р т с о з в у ч е н с м ы с л у ж и з н и г е н и я , о к о т о р о м м ы с н и м а л и к и н о . И э т о в и д е н и е и н т е р е с н о , о т н е г о н е н а д о о т м а х и в а т ь с я .

— Такие экранизации как бы оживляют литературные портреты и вызывают новую волну читательского интереса к творчеству авторов, о которых сняты. Изменилось ли ваше представление о Пушкине при работе над лентой? Каким оно будет у зрителей, после титров?

— С п о э з и е й , п р о з о й П у ш к и н а , и с т о р и е й е г о ж и з н и я з н а к о м о ч е н ь д а в н о и г л у б о к о , т а к ч т о н е с к а ж у , ч т о к а р т и н а к а к - т о и з м е н и л а м о е п р е д с т а в л е н и е о н е м . С к о р е е я п о с т а р а л с я п р и в н е с т и в н е е с о б с т в е н н о е о щ у щ е н и е э т о г о а в т о р а , т о й э п о х и . . . Д л я з р и т е л е й , к о н е ч н о , э т о б у д е т н о в о е п р о ч т е н и е , в з г л я д н а п о э т а , н а с о б ы т и я , к о т о р ы е с н и м и в о к р у г н е г о п р о и з о ш л и , в е д ь к а ж д ы й , к т о с о п р и к а с а е т с я с т в о р ч е с т в о м , с л и ч н о с т ь ю П у ш к и н а , с м о т р и т н а н е г о п о - с в о е м у . И з д е с ь м ы в и д и м п о к о л е н и е м о л о д ы х , к о т о р ы е в с т р е т и л и с ь , п о л ю б и л и э т о г о б е з у м н о г о А л е к с а н д р а , з а х о т е л и р а с с к а з а т ь о н е м .

— Вы играете Василия Андреевича Жуковского — учителя и друга Александра Сергеевича. Расскажите об отношениях между вашими героями. Что удалось отразить в ленте?

— П о д е л ю с ь , ч т о в п р о ц е с с е р а б о т ы н а д к а р т и н о й м ы с Ю р о й Б о р и с о в ы м о б с у ж д а л и д а ж е т а к и е м о м е н т ы , к а к н а с к о л ь к о П у ш к и н б ы л т а к т и л е н с р а з н ы м и л ю д ь м и , к а к о н к а с а л с я и х , к а к у ю д и с т а н ц и ю в ы д е р ж и в а л с т е м и л и и н ы м с о б е с е д н и к о м . И к о н е ч н о , с т а н о в и л о с ь я с н о , ч т о Ж у к о в с к и й и П у ш к и н — э т о д р у з ь я . П у с т ь н е б л и з к и е , н о ц е н я щ и е и у в а ж а ю щ и е д р у г д р у г а , п о д д е р ж и в а ю щ и е в т е ч е н и е ж и з н и э т у и г р у « у ч и т е л ь — у ч е н и к » . Т о г д а т а к о е п о л о ж е н и е в е щ е й в о б щ е с т в е о ч е н ь ц е н и л о с ь . Д у х о в н ы е в о с п и т а т е л и , ф и н а н с о в ы е п о к р о в и т е л и , н а с т а в н и к и . И о д н и м и з т а к и х л ю д е й в ж и з н и П у ш к и н а б ы л Жуковский. В лице Василия Андреевича поэт нашел одного из немногих защитников из близких людей в аристократическом обществе, в которое входил и сам поэт и которое, собственно, его со временем и уничтожило. Жуковский старался сохранить этот безумный, неуправляемый пушкинский дар, стихию, которую ему посчастливилось встретить. Безусловно, он признавал за молодым поэтом гениальность и уникальность таланта, всячески старался помочь развивать этот талант. А после смерти Пушкина именно Василий Жуковский занялся подготовкой собрания его сочинений, сделал многое, чтобы имя поэта сохранилось. Так что я играю своеобразного ангела-хранителя — взаимоотношения, наполненные теплом дружеской любви. Вообще, фильм много говорит о чистой, бескорыстной дружбе, о понятиях, которые сейчас обесцениваются. Несмотря на всю свою зрелищность и развлекательность, картина имеет еще и серьезный нравственный подтекст, важное воспитательное значение.

— Поэты и артисты — что объединяет эти творческие профессии?

— О б ъ е д и н я е т э т и п р о ф е с с и и т о , ч т о и т а , и д р у г а я п р е д п о л а г а ю т т в о р ч е с т в о , т о е с т ь п р е л о м л е н и е с о б с т в е н н о й д у ш и в к а к о м - т о т в о р ч е с к о м п р о ц е с с е . Р а з л и ч и е в т о м , ч т о а к т е р х о т ь и п р и в н о с и т с е б я , н о в с е ж е т р а н с л и р у е т т о , ч т о н а п и с а л а в т о р . П о э т — г е н е р а т о р в с е л е н н о й . А к т е р л и ш ь е е р е т р а н с л я т о р . Н о э т о о ч е н ь п о в е р х н о с т н ы й в з г л я д . О п я т ь ж е , е с т ь а к т е р ы , к о т о р ы е н а с т о л ь к о н а с ы щ а ю т с о б о й м а т е р и а л , ч т о э т о у ж е о т д е л ь н а я в с е л е н н а я . Е с л и с м о т р е т ь г л у б ж е , т о о б щ е е у а к т е р а и у п о э т а о д н о : и т о т , и д р у г о й р а б о т а ю т с о с л о в о м . С л о в о м о н и п ы т а ю т с я « р а з ж е ч ь с е р д ц а л ю д е й » .

— Между Жуковским и Пушкиным разница в возрасте в 16 лет. Когда я общаюсь с тем, кто младше меня лет на 12, кажется, будто мы говорим на разных языках. По-вашему, сложно не замечать поколенческий разрыв в общении? Или из твоего мира человек или нет зависит не от возраста?

— К о н е ч н о , д е л о н е в г о д а х , н е в п о к о л е н и я х . В о о б щ е , о б щ е н и е с л ю д ь м и — ш т у к а д о в о л ь н о с л о ж н а я с а м а п о с е б е . Б е з у с л о в н о , е с л и в о з р а с т р а з н ы й , с к а з ы в а е т с я и о п р е д е л е н н ы й т е м п , с к о р о с т ь м ы ш л е н и я , к о н с е р в а т и з м . . . Х о т я и т у т в с е о ч е н ь и н д и в и д у а л ь н о , п о т о м у ч т о , к о г д а с м о т р и ш ь н а н е к о т о р ы х п р е д с т а в и т е л е й н а ш е й с п и к е р - к у л ь т у р ы , п о р а ж а е ш ь с я т о м у , с к а к о й с к о р о с т ь ю о н и и с т о ч а ю т с л о в а , с ы п л ю т с е н т е н ц и я м и . Н е х у ж е м о л о д о г о б л о г е р а и л и р э п е р а « с о з д а ю т к о н т е н т » . Н о в о з в р а щ а я с ь к П у ш к и н у : г е н и й , т а л а н т н е з а в и с я т о т в о з р а с т а . И о б щ е н и е с г е н и е м в с е г д а с л о ж н о .

— Почему?

— П о т о м у ч т о г е н и й — э т о с и л ь н о е о т к л о н е н и е о т н о р м ы . В о о б щ е , л ю б о й т а л а н т — о т к л о н е н и е о т н о р м ы . Н е д а р о м Фаина Раневская говорила, что «талант как бородавка». Это и мука, и счастье, и непонятно, чего тут больше. Жизнь безусловно талантливых людей яркая и часто короткая. Понятно, что и глубокая физика, серьезный математический анализ, и психология — любая наука тоже творчество. Жизни талантливых людей отличаются от жизни обычного человека. С ними, как правило, непросто окружающим, никогда не бывает все хорошо и гладко — за талант надо платить...

— Как Александр Сергеевич?

— П у ш к и н з а с в о ю с т р а с т н о с т ь , з а н е о б ы ч а й н у ю р е ф л е к с и ю « б ы л н а г р а ж д е н » т р у д н о й , к о р о т к о й ж и з н ь ю . О б щ а т ь с я с э т и м ч е л о в е к о м б ы л о т я ж е л о , ч т о о т м е ч а ю т в с е , д а ж е о н с а м . Е с т ь е г о ч е р т ы и в Е в г е н и и О н е г и н е , и в И м п р о в и з а т о р е в « Е г и п е т с к и х н о ч а х » , и в о м н о г и х д р у г и х п е р с о н а ж а х , о б р е ч е н н ы х н а о д и н о ч е с т в о , в с к и т а л ь ц а х , п е р е с е л е н ц а х , в е ч н ы х д о л ж н и к а х . . . В с е э т о — н е с ч а с т н а я ж и з н ь П у ш к и н а . Ч е л о в е к у м е р в д о л г а х , г о с у д а р ь и м п е р а т о р Н и к о л а й I п о г а с и л е г о о б я з а т е л ь с т в а . П о э т б ы л о д е р ж и м м а н и я м и , в е ч н о с к е м - т о с р а ж а л с я , п и к и р о в а л с я , д р а л с я н а д у э л я х , м е н я л ж е н щ и н , в л ю б л я л с я , п р о и г р ы в а л б е ш е н ы е с о с т о я н и я . Н а н ы н е ш н е е п е р е л о ж е н и е — э т о ж и з н ь 1 5 – 1 6 - л е т н и х п о д р о с т к о в . Д в а г о д а п е р е х о д н о г о п е р и о д а ч е л о в е к у д о з в о л и т е л е н т а к о й о б р а з ж и з н и , к о г д а , н е б у д е м о т р и ц а т ь , к а ж д ы й и з н а с т а л а н т л и в . Э т о б е з у м н о е в р е м я , о с о б е н н о у м у ж ч и н , к о г д а о н и с п о с о б н ы н а у м о п о м р а ч и т е л ь н ы е п о с т у п к и : и з - з а л ю б в и м о г у т с и д е т ь н о ч а м и п о д о к н а м и , п е т ь с е р е н а д ы , п и с а т ь с т и х и , в к а л ы в а т ь , ч т о б ы н а к о п и т ь д е н е г н а ж е л а е м о е . М а л ь ч и к и т в о р я т п о д в и г и э т и д в а - ч е т ы р е г о д а , а п о т о м н а с т у п а е т н о р м а л ь н а я ж и з н ь . З д е с ь н е н а с т у п и л а . . . З а т о б ы л и п р е к р а с н ы е с т и х и , з а с ч е т э т о й ю н о с т и , к о т о р а я в П у ш к и н е о с т а л а с ь . В п р о ч е м , е г о т а л а н т е щ е и в т о м , ч т о э т о т ч е л о в е к у ж е в 1 6 л е т и м е л д а р г о в о р и т ь н а о ч е н ь г л у б о к и е т е м ы . И э т о н а р я д у с о в с я к и м и н е с л и ш к о м п р и с т о й н ы м и э п и г р а м м а м и , к о т о р ы е и с е й ч а с в г а з е т е н е о п у б л и к о в а т ь .

— Я заговорила про разногласия поколений еще и потому, что у вас со старшим братом Олегом Любимовым разница в возрасте девять лет. Вы по его стопам поступили в РАТИ — ГИТИС в мастерскую Петра Наумовича Фоменко?

— В н е к о т о р о м с м ы с л е п о е г о , в е д ь б л а г о д а р я б р а т у я п о з н а к о м и л с я с Петром Наумовичем и понял, что безоговорочно хочу учиться только у него. Театр мне был интересен, но желания служить в каком-то конкретном у меня не было. А познакомившись с «Мастерской Петра Фоменко», где служил мой брат, с их курсом, я понял, что мне очень нравится эта атмосфера, да и сам мастер, Петр Наумович, меня очаровал, произвел настолько сильное впечатление как личность, что я понял: хочу работать только с ним. Он набирал новый курс, когда я еще не окончил школу. Поэтому 11-й мне пришлось сдавать экстерном, чтобы не ждать четыре года до следующего набора. Скажу так. Да, разница поколений существует, но с возрастом она как бы сглаживается, лет в 40 ощущается слабее. Хотя все зависит от конкретных людей. Но, например, сейчас между мной и братом все та же разница в возрасте, а мы уже почти не чувствуем ее. И в нашем театре мы общаемся с актерами, которые намного старше нас, и тоже почти не замечаем разницу. Хотя в 30 лет она, конечно, чувствовалась. Но я помню, какое преимущество дает молодость. Оно в необузданной сильной энергии. Это ценится, подкупает мудрость, и та дает аванс молодости. Так что общение возможно, если есть взаимный интерес друг к другу.

— Что касается работы, как поддерживать в себе энергию и распределять силы на съемках в полном метре и в долгих проектах по несколько десятков серий? Чем отличается такой труд?

— А т у т в с е з а в и с и т о т к о н к р е т н о г о п р о е к т а . Х о т я е с т ь т е н д е н ц и я , ч т о с е р и а л д е л а е т с я б ы с т р о и с п о р о , а к и н о — д о л г о и п о д р о б н о . Ч т о т р у д н е е , н е з н а ю . Э т о в с е р а в н о ч т о с п р о с и т ь у б е г у н а , н а д л и н н ы е и л и н а к о р о т к и е д и с т а н ц и и е м у л е г ч е б е ж а т ь . В е з д е с в о я с п е ц и ф и к а . Ф и л ь м — э т о б о л е е с е р ь е з н а я п р о р а б о т к а к а ж д о г о к а д р а , с о в с е м д р у г а я к о н ц е н т р а ц и я . А у с е р и а л о в в ы ш е в ы р а б о т к а . С о в р е м е н н ы й з р и т е л ь у ж е з н а к о м с э т и м т е р м и н о м , о з н а ч а ю щ и м т о , с к о л ь к о п о л е з н о г о в р е м е н и м о ж н о с н я т ь в д е н ь . Т а к в о т , к о л и ч е с т в о с ъ е м о ч н ы х д н е й у п о л н о м е т р а ж н о г о ф и л ь м а и у с е р и а л а м о ж е т б ы т ь о д и н а к о в ы м . Н а п р и м е р , с р е д н я я п о л н о м е т р а ж н а я к а р т и н а , в к о т о р о й о к о л о 9 0 – 1 2 0 м и н у т , м о ж е т с н и м а т ь с я т р и м е с я ц а , п о п о л т о р ы м и н у т ы в д е н ь . З а т о т ж е с р о к м о ж н о с н я т ь 1 0 – 1 6 с е р и й . К р о м е т о г о , п о с к о л ь к у з д е с ь р а з н ы й п р и н ц и п р а б о т ы , н е л ь з я с к а з а т ь , ч т о г д е - т о б у д е т х у ж е к а ч е с т в о . О п я т ь ж е , в с е з а в и с и т и с к л ю ч и т е л ь н о о т т о г о , к а к и к е м д е л а е т с я п р о е к т .

— Теперь о личном. Ваша супруга, Екатерина Вилкова, тоже актриса. Сложно или легко сохранять отношения, будучи коллегами? Что является залогом долгой семейной жизни?

— Л ю б о в ь д р у г к д р у г у — з а л о г д о л г о й с е м е й н о й ж и з н и б е з о т н о с и т е л ь н о п р о ф е с с и й и в с е г о , ч е м з а н и м а ю т с я л ю д и . Я с н е е н е с к а ж е ш ь . В с п о м н и м 1 - е п о с л а н и е а п о с т о л а П а в л а к К о р и н ф я н а м : « Л ю б о в ь д о л г о т е р п и т , м и л о с е р д с т в у е т . . . — и т а к д а л е е , д о : . . . н и к о г д а н е п е р е с т а е т » . Б е с ц е н н ы е с л о в а ! В о т з а к о н с е м е й н о й ж и з н и . П л ю с о в в т о м , ч т о м ы з а н и м а е м с я о д н и м д е л о м , м н о г о . Г о в о р и т ь н а о д н о м я з ы к е в с и л у т о г о , ч т о м ы з а н и м а е м с я о д н о й п р о ф е с с и е й , — э т о х о р о ш о . У о б о и х е с т ь п о н и м а н и е т о г о , ч т о т а к о е р а б о ч и й г р а ф и к , и н е т л и ш н и х в о п р о с о в . М о ж н о ч т о - т о о б с у д и т ь с ч е л о в е к о м , к о т о р ы й п о й м е т т о н к о с т и . З н а к о м ы е у н а с о б щ и е , в к и н о с р е д е в с е д р у г д р у г а з н а ю т . Н о д л я м е н я в с е м е й н о м с ч а с т ь е г л а в н о е , ч т о м н е , Илье Любимову, удалось встретить Катю Вилкову, абсолютную инопланетянку и чудесную женщину.

— Ваш отец был начальником отдела опытно-конструкторского бюро Сухого. Ваша мать — лингвист, переводчица. Вы учились программированию, упоминали сегодня и про математиков, но пошли по актерскому пути. Что дает объединение начал «физиков и лириков»?

— М н о г о е . У м е н я с и л ь н о р а з в и т о а н а л и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е , л ю б л ю а н а л и з , с а м а б с о л ю т н ы й л о г и к . И т а к о е с о ч е т а н и е м н е о ч е н ь н р а в и т с я . С о ж а л е н и й о т о м , ч т о н е з а н я л с я м а т е м а т и к о й , у м е н я н е т . Н о я р а д , ч т о и з у ч а л е е . Э т о к а к с м у з ы к о й . Д л я ч е г о о б у ч а ю т д е т е й и г р е н а и н с т р у м е н т е ? Е с л и м у з ы к а в ж и з н и ч е л о в е к а п р и с у т с т в у е т , з а л о ж е н а с д е т с т в а , т о о с т а н е т с я с н и м д о к о н ц а , х о т ь с о в е р ш е н н о н е о б я з а т е л ь н о , ч т о р е б е н о к с т а н е т м у з ы к а н т о м . Н о е с л и и в о в з р о с л о м в о з р а с т е е м у п о т р е б у е т с я с е с т ь з а и н с т р у м е н т , о н э т о о б я з а т е л ь н о с д е л а е т , в е д ь т р о п и н к а п р о т о п т а н а . В ц е л о м т о , к а к о н б у д е т м ы с л и т ь , с л е г к а с к о р р е к т и р о в а н о е г о у м е н и е м в о с п р и н и м а т ь м и р м у з ы к а л ь н о , в е д ь ч е л о в е к , и г р а ю щ и й н а м у з ы к а л ь н о м и н с т р у м е н т е , и н а ч е г о в о р и т и с л ы ш и т . М у з ы к а н т р а з л и ч а е т г о р а з д о б о л ь ш е с м ы с л о в ы х о т т е н к о в в и н т о н а ц и и с о б е с е д н и к а и в к л а д ы в а е т и х в с в о ю р е ч ь . Т о ж е с а м о е и с м а т е м а т и к о й . О н а ф о р м и р у е т к р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е , л о г и к у . И э т о о ч е н ь в а ж н о , э т и н а в ы к и ч е л о в е к и с п о л ь з у е т в с ю ж и з н ь . Н е д а р о м д е т е й н е з а в и с и м о н и о т ч е г о о б у ч а ю т р о д н о м у я з ы к у и м а т е м а т и к е . Э т о д в а п р е д м е т а , к о т о р ы е н е о б х о д и м ы к а ж д о м у .

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Пророк (драма, музыкальный, 2025)

Загляни ему в голову (сериал, 2024)

Мой любимый чемпион (спортивный, 2024)

Престиж (сериал, 2024)

Красные линии (сериал, 2024)

Граница миров (сериал, 2024)

Чайки (сериал, 2022)

Убежище (сериал, 2022)

Клиника счастья (сериал, 2021)

Неадекватные люди — 2 (мелодрама, 2020)

Волк (сериал, 2020)

Желтый глаз тигра (сериал, 2018)

Чистое искусство (триллер, 2016)

Отель «Элеон» (сериал, 2016–2017)

Невидимки (фантастика, комедия, 2013)

Неадекватные люди (мелодрама, 2010)

Не родись красивой (сериал, 2005–2006)

Бумер (драма, 2003)

ДОСЬЕ

Илья Любимов родился 21 февраля 1977 года в Москве. Его отец — начальник отдела в ОКБ Сухого Петр Шлезингер. Мать — лингвист, переводчица Наталья Любимова. С 11 лет Илья занимался в Театре юного москвича. Окончил школу экстерном. В 1993-м поступил в РАТИ — ГИТИС на актерско-режиссерский факультет, курс Петра Фоменко. В 1997 году Илья Любимов принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сейчас. В кино дебютировал в 2001 году в сериале «Гражданин начальник». В его фильмографии более 75 ролей в кино и сериалах. Среди наград: премия «Чайка» в номинации «Некоторые любят погорячее» за дуэт с Ксенией Кутеповой в спектакле «Семейное счастие» (2000), приз кинофестиваля «Окно в Европу» за лучший дуэт в фильме «Неадекватные люди» (2010) и другие. Женат на Екатерине Вилковой. Пара растит дочь Павлу и сына Петра.