Актер Илья Любимов рассказал о кино и семейной жизни

«Любой яркий талант — отклонение от нормы»: актер Илья Любимов — о кино, конфликте поколений и семейной жизни
14 февраля на большие экраны выходит музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Одну из ведущих ролей — наставника и друга, поэта Василия Андреевича Жуковского — исполнил актер Илья Любимов. Мы побеседовали с артистом о том, как проходили съемки этого громкого проекта, о его взглядах на мировоззренческую разницу поколений, а также узнали секрет длительных семейных союзов.
Герои Ильи Любимова, которых он воплощает на экране и на сцене, знакомы практически каждому. Ценителям театрального искусства актер запомнился по спектаклям «Мастерской Петра Фоменко». Зрители сериалов знают его по телепроектам «Не родись красивой» и «Отель «Элеон», по платформенным работам «Красные линии» и «Престиж». Поклонники авторского кино наверняка видели его в ленте «Неадекватные люди» Романа Каримова и в других картинах. Мы начали разговор с обсуждения предстоящей премьеры.
— Илья Петрович, фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — один из самых масштабных проектов в российской киноиндустрии за последнее время. Это ощущалось на съемках?
— Что касается серьезной финансовой составляющей, то прежде всего она выражалась в обеспечении проекта мастерами высшей категории. Петр Ануров, один из генеральных продюсеров этой картины и ее вдохновитель, сам постоянно присутствовал на площадке, непосредственно участвовал в процессе, решал проблемы практически любого уровня. Также хочется отметить, что режиссер «Пророка...» Феликс Умаров — большой аккуратист, человек изящного вкуса. Для него было важно, чтобы каждая секунда ленты была проработана и визуально, и с точки зрения смысла. Он сам по образованию оператор, имел опыт работы в рекламе. Поэтому у Феликса очень сильна выразительная часть. Как художник он вырисовывал каждый кадр, и вместе с ним над этим трудилось огромное количество профессионалов, которыми он руководил.
— Команда довольно молодая. Это нужно было, чтобы перенести на экран драйв, задор, бурную энергию? Не ощущалось ли нехватки большого опыта и мудрости?
— Это не совсем так. Во-первых, состав достаточно сбалансированный: в проекте задействованы и люди с опытом в кино и жизни, и юные. Да, режиссер Феликс Умаров и исполнитель главной роли Юра Борисов, как и многие ведущие артисты, например, по отношению ко мне — ребята молодые. Но многие из тех, кто остался за кадром, в тени, — люди с опытом, которые их поддерживали. Почему это так? Потому что молодые, естественно, по-другому видят и воспринимают эпоху, мастера, я имею в виду Александра Сергеевича, который и сам был дерзким и хулиганил. Думаю, их азарт созвучен смыслу жизни гения, о котором мы снимали кино. И это видение интересно, от него не надо отмахиваться.
— Такие экранизации как бы оживляют литературные портреты и вызывают новую волну читательского интереса к творчеству авторов, о которых сняты. Изменилось ли ваше представление о Пушкине при работе над лентой? Каким оно будет у зрителей, после титров?
— С поэзией, прозой Пушкина, историей его жизни я знаком очень давно и глубоко, так что не скажу, что картина как-то изменила мое представление о нем. Скорее я постарался привнести в нее собственное ощущение этого автора, той эпохи... Для зрителей, конечно, это будет новое прочтение, взгляд на поэта, на события, которые с ним и вокруг него произошли, ведь каждый, кто соприкасается с творчеством, с личностью Пушкина, смотрит на него по-своему. И здесь мы видим поколение молодых, которые встретились, полюбили этого безумного Александра, захотели рассказать о нем.
— Вы играете Василия Андреевича Жуковского — учителя и друга Александра Сергеевича. Расскажите об отношениях между вашими героями. Что удалось отразить в ленте?
— Поделюсь, что в процессе работы над картиной мы с Юрой Борисовым обсуждали даже такие моменты, как насколько Пушкин был тактилен с разными людьми, как он касался их, какую дистанцию выдерживал с тем или иным собеседником. И конечно, становилось ясно, что Жуковский и Пушкин — это друзья. Пусть не близкие, но ценящие и уважающие друг друга, поддерживающие в течение жизни эту игру «учитель — ученик». Тогда такое положение вещей в обществе очень ценилось. Духовные воспитатели, финансовые покровители, наставники. И одним из таких людей в жизни Пушкина был Жуковский. В лице Василия Андреевича поэт нашел одного из немногих защитников из близких людей в аристократическом обществе, в которое входил и сам поэт и которое, собственно, его со временем и уничтожило. Жуковский старался сохранить этот безумный, неуправляемый пушкинский дар, стихию, которую ему посчастливилось встретить. Безусловно, он признавал за молодым поэтом гениальность и уникальность таланта, всячески старался помочь развивать этот талант. А после смерти Пушкина именно Василий Жуковский занялся подготовкой собрания его сочинений, сделал многое, чтобы имя поэта сохранилось. Так что я играю своеобразного ангела-хранителя — взаимоотношения, наполненные теплом дружеской любви. Вообще, фильм много говорит о чистой, бескорыстной дружбе, о понятиях, которые сейчас обесцениваются. Несмотря на всю свою зрелищность и развлекательность, картина имеет еще и серьезный нравственный подтекст, важное воспитательное значение.
— Поэты и артисты — что объединяет эти творческие профессии?
— Объединяет эти профессии то, что и та, и другая предполагают творчество, то есть преломление собственной души в каком-то творческом процессе. Различие в том, что актер хоть и привносит себя, но все же транслирует то, что написал автор. Поэт — генератор вселенной. Актер лишь ее ретранслятор. Но это очень поверхностный взгляд. Опять же, есть актеры, которые настолько насыщают собой материал, что это уже отдельная вселенная. Если смотреть глубже, то общее у актера и у поэта одно: и тот, и другой работают со словом. Словом они пытаются «разжечь сердца людей».
— Между Жуковским и Пушкиным разница в возрасте в 16 лет. Когда я общаюсь с тем, кто младше меня лет на 12, кажется, будто мы говорим на разных языках. По-вашему, сложно не замечать поколенческий разрыв в общении? Или из твоего мира человек или нет зависит не от возраста?
— Конечно, дело не в годах, не в поколениях. Вообще, общение с людьми — штука довольно сложная сама по себе. Безусловно, если возраст разный, сказывается и определенный темп, скорость мышления, консерватизм... Хотя и тут все очень индивидуально, потому что, когда смотришь на некоторых представителей нашей спикер-культуры, поражаешься тому, с какой скоростью они источают слова, сыплют сентенциями. Не хуже молодого блогера или рэпера «создают контент». Но возвращаясь к Пушкину: гений, талант не зависят от возраста. И общение с гением всегда сложно.
— Почему?
— Потому что гений — это сильное отклонение от нормы. Вообще, любой талант — отклонение от нормы. Недаром Фаина Раневская говорила, что «талант как бородавка». Это и мука, и счастье, и непонятно, чего тут больше. Жизнь безусловно талантливых людей яркая и часто короткая. Понятно, что и глубокая физика, серьезный математический анализ, и психология — любая наука тоже творчество. Жизни талантливых людей отличаются от жизни обычного человека. С ними, как правило, непросто окружающим, никогда не бывает все хорошо и гладко — за талант надо платить...
— Как Александр Сергеевич?
— Пушкин за свою страстность, за необычайную рефлексию «был награжден» трудной, короткой жизнью. Общаться с этим человеком было тяжело, что отмечают все, даже он сам. Есть его черты и в Евгении Онегине, и в Импровизаторе в «Египетских ночах», и во многих других персонажах, обреченных на одиночество, в скитальцах, переселенцах, вечных должниках... Все это — несчастная жизнь Пушкина. Человек умер в долгах, государь император Николай I погасил его обязательства. Поэт был одержим маниями, вечно с кем-то сражался, пикировался, дрался на дуэлях, менял женщин, влюблялся, проигрывал бешеные состояния. На нынешнее переложение — это жизнь 15–16-летних подростков. Два года переходного периода человеку дозволителен такой образ жизни, когда, не будем отрицать, каждый из нас талантлив. Это безумное время, особенно у мужчин, когда они способны на умопомрачительные поступки: из-за любви могут сидеть ночами под окнами, петь серенады, писать стихи, вкалывать, чтобы накопить денег на желаемое. Мальчики творят подвиги эти два-четыре года, а потом наступает нормальная жизнь. Здесь не наступила... Зато были прекрасные стихи, за счет этой юности, которая в Пушкине осталась. Впрочем, его талант еще и в том, что этот человек уже в 16 лет имел дар говорить на очень глубокие темы. И это наряду со всякими не слишком пристойными эпиграммами, которые и сейчас в газете не опубликовать.
— Я заговорила про разногласия поколений еще и потому, что у вас со старшим братом Олегом Любимовым разница в возрасте девять лет. Вы по его стопам поступили в РАТИ — ГИТИС в мастерскую Петра Наумовича Фоменко?
— В некотором смысле по его, ведь благодаря брату я познакомился с Петром Наумовичем и понял, что безоговорочно хочу учиться только у него. Театр мне был интересен, но желания служить в каком-то конкретном у меня не было. А познакомившись с «Мастерской Петра Фоменко», где служил мой брат, с их курсом, я понял, что мне очень нравится эта атмосфера, да и сам мастер, Петр Наумович, меня очаровал, произвел настолько сильное впечатление как личность, что я понял: хочу работать только с ним. Он набирал новый курс, когда я еще не окончил школу. Поэтому 11-й мне пришлось сдавать экстерном, чтобы не ждать четыре года до следующего набора. Скажу так. Да, разница поколений существует, но с возрастом она как бы сглаживается, лет в 40 ощущается слабее. Хотя все зависит от конкретных людей. Но, например, сейчас между мной и братом все та же разница в возрасте, а мы уже почти не чувствуем ее. И в нашем театре мы общаемся с актерами, которые намного старше нас, и тоже почти не замечаем разницу. Хотя в 30 лет она, конечно, чувствовалась. Но я помню, какое преимущество дает молодость. Оно в необузданной сильной энергии. Это ценится, подкупает мудрость, и та дает аванс молодости. Так что общение возможно, если есть взаимный интерес друг к другу.
— Что касается работы, как поддерживать в себе энергию и распределять силы на съемках в полном метре и в долгих проектах по несколько десятков серий? Чем отличается такой труд?
— А тут все зависит от конкретного проекта. Хотя есть тенденция, что сериал делается быстро и споро, а кино — долго и подробно. Что труднее, не знаю. Это все равно что спросить у бегуна, на длинные или на короткие дистанции ему легче бежать. Везде своя специфика. Фильм — это более серьезная проработка каждого кадра, совсем другая концентрация. А у сериалов выше выработка. Современный зритель уже знаком с этим термином, означающим то, сколько полезного времени можно снять в день. Так вот, количество съемочных дней у полнометражного фильма и у сериала может быть одинаковым. Например, средняя полнометражная картина, в которой около 90–120 минут, может сниматься три месяца, по полторы минуты в день. За тот же срок можно снять 10–16 серий. Кроме того, поскольку здесь разный принцип работы, нельзя сказать, что где-то будет хуже качество. Опять же, все зависит исключительно от того, как и кем делается проект.
— Теперь о личном. Ваша супруга, Екатерина Вилкова, тоже актриса. Сложно или легко сохранять отношения, будучи коллегами? Что является залогом долгой семейной жизни?
— Любовь друг к другу — залог долгой семейной жизни безотносительно профессий и всего, чем занимаются люди. Яснее не скажешь. Вспомним 1-е послание апостола Павла к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует... — и так далее, до: ...никогда не перестает». Бесценные слова! Вот закон семейной жизни. Плюсов в том, что мы занимаемся одним делом, много. Говорить на одном языке в силу того, что мы занимаемся одной профессией, — это хорошо. У обоих есть понимание того, что такое рабочий график, и нет лишних вопросов. Можно что-то обсудить с человеком, который поймет тонкости. Знакомые у нас общие, в киносреде все друг друга знают. Но для меня в семейном счастье главное, что мне, Илье Любимову, удалось встретить Катю Вилкову, абсолютную инопланетянку и чудесную женщину.
— Ваш отец был начальником отдела опытно-конструкторского бюро Сухого. Ваша мать — лингвист, переводчица. Вы учились программированию, упоминали сегодня и про математиков, но пошли по актерскому пути. Что дает объединение начал «физиков и лириков»?
— Многое. У меня сильно развито аналитическое мышление, люблю анализ, сам абсолютный логик. И такое сочетание мне очень нравится. Сожалений о том, что не занялся математикой, у меня нет. Но я рад, что изучал ее. Это как с музыкой. Для чего обучают детей игре на инструменте? Если музыка в жизни человека присутствует, заложена с детства, то останется с ним до конца, хоть совершенно необязательно, что ребенок станет музыкантом. Но если и во взрослом возрасте ему потребуется сесть за инструмент, он это обязательно сделает, ведь тропинка протоптана. В целом то, как он будет мыслить, слегка скорректировано его умением воспринимать мир музыкально, ведь человек, играющий на музыкальном инструменте, иначе говорит и слышит. Музыкант различает гораздо больше смысловых оттенков в интонации собеседника и вкладывает их в свою речь. То же самое и с математикой. Она формирует критическое мышление, логику. И это очень важно, эти навыки человек использует всю жизнь. Недаром детей независимо ни от чего обучают родному языку и математике. Это два предмета, которые необходимы каждому.
ФИЛЬМОГРАФИЯ
- Пророк (драма, музыкальный, 2025)
- Загляни ему в голову (сериал, 2024)
- Мой любимый чемпион (спортивный, 2024)
- Престиж (сериал, 2024)
- Красные линии (сериал, 2024)
- Граница миров (сериал, 2024)
- Чайки (сериал, 2022)
- Убежище (сериал, 2022)
- Клиника счастья (сериал, 2021)
- Неадекватные люди — 2 (мелодрама, 2020)
- Волк (сериал, 2020)
- Желтый глаз тигра (сериал, 2018)
- Чистое искусство (триллер, 2016)
- Отель «Элеон» (сериал, 2016–2017)
- Невидимки (фантастика, комедия, 2013)
- Неадекватные люди (мелодрама, 2010)
- Не родись красивой (сериал, 2005–2006)
- Бумер (драма, 2003)
ДОСЬЕ
Илья Любимов родился 21 февраля 1977 года в Москве. Его отец — начальник отдела в ОКБ Сухого Петр Шлезингер. Мать — лингвист, переводчица Наталья Любимова. С 11 лет Илья занимался в Театре юного москвича. Окончил школу экстерном. В 1993-м поступил в РАТИ — ГИТИС на актерско-режиссерский факультет, курс Петра Фоменко. В 1997 году Илья Любимов принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сейчас. В кино дебютировал в 2001 году в сериале «Гражданин начальник». В его фильмографии более 75 ролей в кино и сериалах. Среди наград: премия «Чайка» в номинации «Некоторые любят погорячее» за дуэт с Ксенией Кутеповой в спектакле «Семейное счастие» (2000), приз кинофестиваля «Окно в Европу» за лучший дуэт в фильме «Неадекватные люди» (2010) и другие. Женат на Екатерине Вилковой. Пара растит дочь Павлу и сына Петра.