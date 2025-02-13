«Любой яркий талант — отклонение от нормы»: актер Илья Любимов — о кино, конфликте поколений и семейной жизни

14 февраля на большие экраны выходит музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова. Одну из ведущих ролей — наставника и друга, поэта Василия Андреевича Жуковского — исполнил актер Илья Любимов. Мы побеседовали с артистом о том, как проходили съемки этого громкого проекта, о его взглядах на мировоззренческую разницу поколений, а также узнали секрет длительных семейных союзов.

Актер Илья Любимов рассказал о кино и семейной жизни
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Герои Ильи Любимова, которых он воплощает на экране и на сцене, знакомы практически каждому. Ценителям театрального искусства актер запомнился по спектаклям «Мастерской Петра Фоменко». Зрители сериалов знают его по телепроектам «Не родись красивой» и «Отель «Элеон», по платформенным работам «Красные линии» и «Престиж». Поклонники авторского кино наверняка видели его в ленте «Неадекватные люди» Романа Каримова и в других картинах. Мы начали разговор с обсуждения предстоящей премьеры.

Илья Петрович, фильм «Пророк. История Александра Пушкина» — один из самых масштабных проектов в российской киноиндустрии за последнее время. Это ощущалось на съемках?

Что касается серьезной финансовой составляющей, то прежде всего она выражалась в обеспечении проекта мастерами высшей категории. Петр Ануров, один из генеральных продюсеров этой картины и ее вдохновитель, сам постоянно присутствовал на площадке, непосредственно участвовал в процессе, решал проблемы практически любого уровня. Также хочется отметить, что режиссер «Пророка...» Феликс Умаров — большой аккуратист, человек изящного вкуса. Для него было важно, чтобы каждая секунда ленты была проработана и визуально, и с точки зрения смысла. Он сам по образованию оператор, имел опыт работы в рекламе. Поэтому у Феликса очень сильна выразительная часть. Как художник он вырисовывал каждый кадр, и вместе с ним над этим трудилось огромное количество профессионалов, которыми он руководил.

— Команда довольно молодая. Это нужно было, чтобы перенести на экран драйв, задор, бурную энергию? Не ощущалось ли нехватки большого опыта и мудрости?

Это не совсем так. Во-первых, состав достаточно сбалансированный: в проекте задействованы и люди с опытом в кино и жизни, и юные. Да, режиссер Феликс Умаров и исполнитель главной роли Юра Борисов, как и многие ведущие артисты, например, по отношению ко мне ребята молодые. Но многие из тех, кто остался за кадром, в тени, люди с опытом, которые их поддерживали. Почему это так? Потому что молодые, естественно, по-другому видят и воспринимают эпоху, мастера, я имею в виду Александра Сергеевича, который и сам был дерзким и хулиганил. Думаю, их азарт созвучен смыслу жизни гения, о котором мы снимали кино. И это видение интересно, от него не надо отмахиваться.

— Такие экранизации как бы оживляют литературные портреты и вызывают новую волну читательского интереса к творчеству авторов, о которых сняты. Изменилось ли ваше представление о Пушкине при работе над лентой? Каким оно будет у зрителей, после титров?

С поэзией, прозой Пушкина, историей его жизни я знаком очень давно и глубоко, так что не скажу, что картина как-то изменила мое представление о нем. Скорее я постарался привнести в нее собственное ощущение этого автора, той эпохи... Для зрителей, конечно, это будет новое прочтение, взгляд на поэта, на события, которые с ним и вокруг него произошли, ведь каждый, кто соприкасается с творчеством, с личностью Пушкина, смотрит на него по-своему. И здесь мы видим поколение молодых, которые встретились, полюбили этого безумного Александра, захотели рассказать о нем.

— Вы играете Василия Андреевича Жуковского — учителя и друга Александра Сергеевича. Расскажите об отношениях между вашими героями. Что удалось отразить в ленте?

Поделюсь, что в процессе работы над картиной мы с Юрой Борисовым обсуждали даже такие моменты, как насколько Пушкин был тактилен с разными людьми, как он касался их, какую дистанцию выдерживал с тем или иным собеседником. И конечно, становилось ясно, что Жуковский и Пушкин это друзья. Пусть не близкие, но ценящие и уважающие друг друга, поддерживающие в течение жизни эту игру «учитель ученик». Тогда такое положение вещей в обществе очень ценилось. Духовные воспитатели, финансовые покровители, наставники. И одним из таких людей в жизни Пушкина был Жуковский. В лице Василия Андреевича поэт нашел одного из немногих защитников из близких людей в аристократическом обществе, в которое входил и сам поэт и которое, собственно, его со временем и уничтожило. Жуковский старался сохранить этот безумный, неуправляемый пушкинский дар, стихию, которую ему посчастливилось встретить. Безусловно, он признавал за молодым поэтом гениальность и уникальность таланта, всячески старался помочь развивать этот талант. А после смерти Пушкина именно Василий Жуковский занялся подготовкой собрания его сочинений, сделал многое, чтобы имя поэта сохранилось. Так что я играю своеобразного ангела-хранителя — взаимоотношения, наполненные теплом дружеской любви. Вообще, фильм много говорит о чистой, бескорыстной дружбе, о понятиях, которые сейчас обесцениваются. Несмотря на всю свою зрелищность и развлекательность, картина имеет еще и серьезный нравственный подтекст, важное воспитательное значение.

— Поэты и артисты — что объединяет эти творческие профессии?

Объединяет эти профессии то, что и та, и другая предполагают творчество, то есть преломление собственной души в каком-то творческом процессе. Различие в том, что актер хоть и привносит себя, но все же транслирует то, что написал автор. Поэт генератор вселенной. Актер лишь ее ретранслятор. Но это очень поверхностный взгляд. Опять же, есть актеры, которые настолько насыщают собой материал, что это уже отдельная вселенная. Если смотреть глубже, то общее у актера и у поэта одно: и тот, и другой работают со словом. Словом они пытаются «разжечь сердца людей».

— Между Жуковским и Пушкиным разница в возрасте в 16 лет. Когда я общаюсь с тем, кто младше меня лет на 12, кажется, будто мы говорим на разных языках. По-вашему, сложно не замечать поколенческий разрыв в общении? Или из твоего мира человек или нет зависит не от возраста?

Конечно, дело не в годах, не в поколениях. Вообще, общение с людьми штука довольно сложная сама по себе. Безусловно, если возраст разный, сказывается и определенный темп, скорость мышления, консерватизм... Хотя и тут все очень индивидуально, потому что, когда смотришь на некоторых представителей нашей спикер-культуры, поражаешься тому, с какой скоростью они источают слова, сыплют сентенциями. Не хуже молодого блогера или рэпера «создают контент». Но возвращаясь к Пушкину: гений, талант не зависят от возраста. И общение с гением всегда сложно.

— Почему?

Потому что гений это сильное отклонение от нормы. Вообще, любой талант отклонение от нормы. Недаром Фаина Раневская говорила, что «талант как бородавка». Это и мука, и счастье, и непонятно, чего тут больше. Жизнь безусловно талантливых людей яркая и часто короткая. Понятно, что и глубокая физика, серьезный математический анализ, и психология — любая наука тоже творчество. Жизни талантливых людей отличаются от жизни обычного человека. С ними, как правило, непросто окружающим, никогда не бывает все хорошо и гладко — за талант надо платить...

— Как Александр Сергеевич?

Пушкин за свою страстность, за необычайную рефлексию «был награжден» трудной, короткой жизнью. Общаться с этим человеком было тяжело, что отмечают все, даже он сам. Есть его черты и в Евгении Онегине, и в Импровизаторе в «Египетских ночах», и во многих других персонажах, обреченных на одиночество, в скитальцах, переселенцах, вечных должниках... Все это несчастная жизнь Пушкина. Человек умер в долгах, государь император Николай I погасил его обязательства. Поэт был одержим маниями, вечно с кем-то сражался, пикировался, дрался на дуэлях, менял женщин, влюблялся, проигрывал бешеные состояния. На нынешнее переложение это жизнь 1516-летних подростков. Два года переходного периода человеку дозволителен такой образ жизни, когда, не будем отрицать, каждый из нас талантлив. Это безумное время, особенно у мужчин, когда они способны на умопомрачительные поступки: из-за любви могут сидеть ночами под окнами, петь серенады, писать стихи, вкалывать, чтобы накопить денег на желаемое. Мальчики творят подвиги эти два-четыре года, а потом наступает нормальная жизнь. Здесь не наступила... Зато были прекрасные стихи, за счет этой юности, которая в Пушкине осталась. Впрочем, его талант еще и в том, что этот человек уже в 16 лет имел дар говорить на очень глубокие темы. И это наряду со всякими не слишком пристойными эпиграммами, которые и сейчас в газете не опубликовать.

— Я заговорила про разногласия поколений еще и потому, что у вас со старшим братом Олегом Любимовым разница в возрасте девять лет. Вы по его стопам поступили в РАТИ — ГИТИС в мастерскую Петра Наумовича Фоменко?

В некотором смысле по его, ведь благодаря брату я познакомился с Петром Наумовичем и понял, что безоговорочно хочу учиться только у него. Театр мне был интересен, но желания служить в каком-то конкретном у меня не было. А познакомившись с «Мастерской Петра Фоменко», где служил мой брат, с их курсом, я понял, что мне очень нравится эта атмосфера, да и сам мастер, Петр Наумович, меня очаровал, произвел настолько сильное впечатление как личность, что я понял: хочу работать только с ним. Он набирал новый курс, когда я еще не окончил школу. Поэтому 11-й мне пришлось сдавать экстерном, чтобы не ждать четыре года до следующего набора. Скажу так. Да, разница поколений существует, но с возрастом она как бы сглаживается, лет в 40 ощущается слабее. Хотя все зависит от конкретных людей. Но, например, сейчас между мной и братом все та же разница в возрасте, а мы уже почти не чувствуем ее. И в нашем театре мы общаемся с актерами, которые намного старше нас, и тоже почти не замечаем разницу. Хотя в 30 лет она, конечно, чувствовалась. Но я помню, какое преимущество дает молодость. Оно в необузданной сильной энергии. Это ценится, подкупает мудрость, и та дает аванс молодости. Так что общение возможно, если есть взаимный интерес друг к другу.

— Что касается работы, как поддерживать в себе энергию и распределять силы на съемках в полном метре и в долгих проектах по несколько десятков серий? Чем отличается такой труд?

А тут все зависит от конкретного проекта. Хотя есть тенденция, что сериал делается быстро и споро, а кино долго и подробно. Что труднее, не знаю. Это все равно что спросить у бегуна, на длинные или на короткие дистанции ему легче бежать. Везде своя специфика. Фильм это более серьезная проработка каждого кадра, совсем другая концентрация. А у сериалов выше выработка. Современный зритель уже знаком с этим термином, означающим то, сколько полезного времени можно снять в день. Так вот, количество съемочных дней у полнометражного фильма и у сериала может быть одинаковым. Например, средняя полнометражная картина, в которой около 90120 минут, может сниматься три месяца, по полторы минуты в день. За тот же срок можно снять 1016 серий. Кроме того, поскольку здесь разный принцип работы, нельзя сказать, что где-то будет хуже качество. Опять же, все зависит исключительно от того, как и кем делается проект.

— Теперь о личном. Ваша супруга, Екатерина Вилкова, тоже актриса. Сложно или легко сохранять отношения, будучи коллегами? Что является залогом долгой семейной жизни?

Любовь друг к другу залог долгой семейной жизни безотносительно профессий и всего, чем занимаются люди. Яснее не скажешь. Вспомним 1-е послание апостола Павла к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует... и так далее, до: ...никогда не перестает». Бесценные слова! Вот закон семейной жизни. Плюсов в том, что мы занимаемся одним делом, много. Говорить на одном языке в силу того, что мы занимаемся одной профессией, это хорошо. У обоих есть понимание того, что такое рабочий график, и нет лишних вопросов. Можно что-то обсудить с человеком, который поймет тонкости. Знакомые у нас общие, в киносреде все друг друга знают. Но для меня в семейном счастье главное, что мне, Илье Любимову, удалось встретить Катю Вилкову, абсолютную инопланетянку и чудесную женщину.

— Ваш отец был начальником отдела опытно-конструкторского бюро Сухого. Ваша мать — лингвист, переводчица. Вы учились программированию, упоминали сегодня и про математиков, но пошли по актерскому пути. Что дает объединение начал «физиков и лириков»?

Многое. У меня сильно развито аналитическое мышление, люблю анализ, сам абсолютный логик. И такое сочетание мне очень нравится. Сожалений о том, что не занялся математикой, у меня нет. Но я рад, что изучал ее. Это как с музыкой. Для чего обучают детей игре на инструменте? Если музыка в жизни человека присутствует, заложена с детства, то останется с ним до конца, хоть совершенно необязательно, что ребенок станет музыкантом. Но если и во взрослом возрасте ему потребуется сесть за инструмент, он это обязательно сделает, ведь тропинка протоптана. В целом то, как он будет мыслить, слегка скорректировано его умением воспринимать мир музыкально, ведь человек, играющий на музыкальном инструменте, иначе говорит и слышит. Музыкант различает гораздо больше смысловых оттенков в интонации собеседника и вкладывает их в свою речь. То же самое и с математикой. Она формирует критическое мышление, логику. И это очень важно, эти навыки человек использует всю жизнь. Недаром детей независимо ни от чего обучают родному языку и математике. Это два предмета, которые необходимы каждому.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

  • Пророк (драма, музыкальный, 2025)
  • Загляни ему в голову (сериал, 2024)
  • Мой любимый чемпион (спортивный, 2024)
  • Престиж (сериал, 2024)
  • Красные линии (сериал, 2024)
  • Граница миров (сериал, 2024)
  • Чайки (сериал, 2022)
  • Убежище (сериал, 2022)
  • Клиника счастья (сериал, 2021)
  • Неадекватные люди — 2 (мелодрама, 2020)
  • Волк (сериал, 2020)
  • Желтый глаз тигра (сериал, 2018)
  • Чистое искусство (триллер, 2016)
  • Отель «Элеон» (сериал, 2016–2017)
  • Невидимки (фантастика, комедия, 2013)
  • Неадекватные люди (мелодрама, 2010)
  • Не родись красивой (сериал, 2005–2006)
  • Бумер (драма, 2003)

ДОСЬЕ

Илья Любимов родился 21 февраля 1977 года в Москве. Его отец — начальник отдела в ОКБ Сухого Петр Шлезингер. Мать — лингвист, переводчица Наталья Любимова. С 11 лет Илья занимался в Театре юного москвича. Окончил школу экстерном. В 1993-м поступил в РАТИ — ГИТИС на актерско-режиссерский факультет, курс Петра Фоменко. В 1997 году Илья Любимов принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сейчас. В кино дебютировал в 2001 году в сериале «Гражданин начальник». В его фильмографии более 75 ролей в кино и сериалах. Среди наград: премия «Чайка» в номинации «Некоторые любят погорячее» за дуэт с Ксенией Кутеповой в спектакле «Семейное счастие» (2000), приз кинофестиваля «Окно в Европу» за лучший дуэт в фильме «Неадекватные люди» (2010) и другие. Женат на Екатерине Вилковой. Пара растит дочь Павлу и сына Петра.

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