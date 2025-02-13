Напилась на похоронах, женился четыре раза: скандалы звезд «Счастливы вместе»

12 февраля актер Виктор Логинов, запомнившийся телезрителям по роли Геннадия Букина в сериале «Счастливы вместе», отмечает 50-летие. После выхода ситкома в Екатеринбурге даже установили памятник его персонажу. NEWS.ru вспоминает самые яркие скандалы с участием Логинова и его коллег по «Счастливы вместе».

© кадр из сериала «Счастливы вместе»

С какой по счету женой еще не развелся «Гена Букин»

В сериале «Счастливы вместе» Логинов сыграл отца семейства и подкаблучника Гену Букина, который работал продавцом обуви. В реальной жизни артист стал многодетным отцом и женился четыре раза. В 2020 году состоялась свадьба актера с коллегой Марией Гуськовой, которая младше него на 23 года.

В 2021-м на личной странице в социальной сети молодая супруга Логинова сообщила о якобы предстоящем разводе. Судя по всему, паре удалось все решить мирно. СМИ сообщали, что жена «простила Логинова». Супруги до сих пор вместе выходят в свет. От трех других браков у Логинова растут пятеро детей — дочь и четыре сына.

Недавно в интервью aif.ru исполнитель роли Гены Букина обратился к актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), певицам Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле и многим другим артистам, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.

« И т е м н е м е н е е в ы с е б е п о з в о л и л и в о т т а к в ы с к а з а т ь с я . З а ч е м ? В ы ж е п р о с т о п о с е б е к а т к о м п р о е х а л и с ь п р е ж д е в с е г о , п о с в о е м у д о с т о и н с т в у . Г л у п о … М а к а р е в и ч ( в н е с е н Минюстом РФ в список иноагентов) был всегда чем-то недоволен. В Советском Союзе он был недоволен одним, потом стал недоволен другим… Я никогда не был увлечен ни песнями Макаревича, ни песнями Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Всегда мне это казалось какой-то надуманной историей», — выразил мнение Логинов.

Виктор также сообщил, что поддерживает СВО и придерживается патриотической позиции. По словам актера, именно поэтому он сталкивается с оскорблениями в соцсетях от пользователей, у которых другая точка зрения.

« Б ы л и т е , к т о п и с а л : „ М ы д у м а л и , ч т о Г е н а Б у к и н п р о с т о п р и д у р о к , а о к а з а л о с ь , ч т о о н е щ е и ф а ш и с т “ . Я в п о л е м и к у н е в д а ю с ь , б е с с м ы с л е н н о с о с т е н о й р а з г о в а р и в а т ь … И с т о р и я р а с с т а в и т в с е т о ч к и н а д „ и “ , о н а у ж е р а с с т а в л я е т » , — п р е д п о л о ж и л Логинов.

На чьих похоронах «Лена Полено» попала в «пьяный скандал»

Актриса Юлия Захарова сыграла соседку главных героев в «Счастливы вместе», которую звали Лена Полено. Вне работы в театре и кино артистка запомнилась многим своими противоречивыми высказываниями и «пьяным» скандалом.

В одном из интервью она рассказывала о студенческом гражданском браке с нынешним супругом Ксении Собчак режиссером Константином Богомоловым.

« М ы б ы л и в м е с т е с т р е т ь е г о к у р с а и е щ е н е с к о л ь к о л е т п о с л е и н с т и т у т а . Я б ы л а , т а к с к а з а т ь , в е р н о й п о д р у г о й и м у з о й Константина Юрьевича. У нас была семья, но мы не были расписаны», — сообщала Захарова.

С 2012 года актриса состояла в отношениях с женатым рок-гитаристом Александром Дорониным. После разрыва с Юлией он вернулся к супруге Анне. В одном из эфиров популярного телешоу жена музыканта обвиняла Захарову в угрозах в адрес своей семьи. В свою очередь артистка заявила, что Доронин ее избивал.

Через несколько лет Юлия поскандалила с актрисой Ириной Безруковой, обвинив ее в непрофессионализме.

« Е й н е н а д о з а н и м а т ь с я а к т е р с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю , э т о м о е л и ч н о е м н е н и е . Е й н а д о з а н и м а т ь с я а д м и н и с т р а т и в н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , д е т и ш к а м п о м о г а т ь , к н и ж к и п и с а т ь » , — з а я в и л а Ю л и я в п р о г р а м м е Н Т В « Т ы н е п о в е р и ш ь ! » .

В сентябре 2023-го исполнительница появилась на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина в неопрятном виде. Очевидцы рассказывали, что она то плакала, то проявляла агрессию в адрес заговоривших с ней журналистов. По словам представителей СМИ, артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После просмотра видео с актрисой врач-нарколог Василий Шуров высказал мнение, что Захаровой необходимо лечение. По его оценке, у нее может быть вторая стадия алкоголизма.

В 2023-м году Захарову не пригласили на съемки продолжения сериала «Счастливы вместе», который назывался «Букины». В настоящее время артистка ездит по России с антрепризными спектаклями.

Как «Дашу Букину» поймали с наркотиками

Исполнительница роли Даши Букиной, ученица и любимица ныне покойного режиссера и актера Олега Табакова Наталья Бочкарева попала в скандал с запрещенными веществами в сентябре 2019 года. Она была задержана в Москве в автомобиле с наркотиками. Когда сотрудники ДПС ее остановили, она отказалась от освидетельствования.

По информации пресс-службы столичного главка полиции, женщина за рулем машины «заметно нервничала». На актрису тогда завели административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), которая предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

После огласки Бочкарева и ее представитель сначала заявляли журналистам, что в тот вечер она находилась дома с детьми — сыном и дочерью. Актриса даже записала видеообращение, в котором попросила поклонников не верить информации в Сети. Однако на судебных заседаниях Бочкарева все же появилась. Впоследствии она признала вину и оплатила назначенный ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

« Д л я м е н я в э т о й с и т у а ц и и с а м о е в а ж н о е — э т о м о я л и ч н а я п р а в д а . Я н е у п о т р е б л я л а н и к а к и х з а п р е щ е н н ы х с р е д с т в и н и к о г д а в ж и з н и н е б у д у э т о г о д е л а т ь ! Х о т и т е в ы в э т о в е р и т ь и л и н е т . Т о ч к а . < . . . > А с е й ч а с м о г у с к а з а т ь о д н о : б у д ь т е б д и т е л ь н ы и о с т о р о ж н ы . Н и к о г д а н е з н а е ш ь , в к а к о й м о м е н т т е б е п о д с т а в я т п о д н о ж к у , а ж и з н ь м о г у т п р о с т о п е р е л о м и т ь . . . » — о т м е т и л а Бочкарева после суда в соцсети.

В 2023 году в передаче «Жизнь и судьба» актриса сообщила о рождении второго сына Александра. Позже в опубликованном на YouTube-канале «Макарена» интервью Бочкарева раскрыла больше подробностей о третьей беременности. По ее словам, она была в положении во время задержания за хранение наркотиков и показывала справки об этом в суде.

« Т е л ю д и , к о т о р ы е м е н я х о р о ш о з н а ю т , с к о т о р ы м и м ы з н а к о м ы д е с я т и л е т и я м и , м н е п о в е р и л и . А о с т а л ь н ы е х о т е л и и с к у п а т ь в г р я з и . Я п е р е ж и л а э т о и п р е к р а с н о с е б я ч у в с т в у ю . Д е т и н а м о е й с т о р о н е » , — с к а з а л а а к т р и с а .

Что стало со «Светкой» и «Ромкой» из «Счастливы вместе»

Дочь Букиных Светку сыграла Дарья Сагалова, а в роли их сына снялся Александр Якин. Сейчас обоим артистам почти под 40 лет.

Актриса родилась в Подмосковье и с детства занималась танцами. В 2009 году она закончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом. В 2011-м Сагалова вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. У супругов родились три дочери. Исполнительница роли Светки фактически отказалась от актерской карьеры ради семьи. У Сагаловой есть собственная студия танцев, которой она уделяет много времени.

Якин также родился в Московской области. На момент старта съемок проекта «Счастливы вместе» ему было 16 лет. Потом юноша сыграл главную роль в сериале «Восьмидесятые». В 2012-м Якин закончил актерский факультет ГИТИСа. Сейчас он играет в Театре наций и ведет передачу о кино на телеканале «Карусель». Женат на однокурснице, они воспитывают дочь.

С момента начала съемок в ситкоме «Счастливы вместе» и по настоящее время ни Сагалова, ни Якин ни разу не становились фигурантами публичных скандалов.

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