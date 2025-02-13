Напилась на похоронах, женился четыре раза: скандалы звезд «Счастливы вместе»

Напилась на похоронах, спрятала кокаин: скандалы звезд «Счастливы вместе»
12 февраля актер Виктор Логинов, запомнившийся телезрителям по роли Геннадия Букина в сериале «Счастливы вместе», отмечает 50-летие. После выхода ситкома в Екатеринбурге даже установили памятник его персонажу. NEWS.ru вспоминает самые яркие скандалы с участием Логинова и его коллег по «Счастливы вместе».
С какой по счету женой еще не развелся «Гена Букин»
В сериале «Счастливы вместе» Логинов сыграл отца семейства и подкаблучника Гену Букина, который работал продавцом обуви. В реальной жизни артист стал многодетным отцом и женился четыре раза. В 2020 году состоялась свадьба актера с коллегой Марией Гуськовой, которая младше него на 23 года.
В 2021-м на личной странице в социальной сети молодая супруга Логинова сообщила о якобы предстоящем разводе. Судя по всему, паре удалось все решить мирно. СМИ сообщали, что жена «простила Логинова». Супруги до сих пор вместе выходят в свет. От трех других браков у Логинова растут пятеро детей — дочь и четыре сына.
Недавно в интервью aif.ru исполнитель роли Гены Букина обратился к актеру Артуру Смольянинову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), певицам Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле и многим другим артистам, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.
«И тем не менее вы себе позволили вот так высказаться. Зачем? Вы же просто по себе катком проехались прежде всего, по своему достоинству. Глупо… Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был всегда чем-то недоволен. В Советском Союзе он был недоволен одним, потом стал недоволен другим… Я никогда не был увлечен ни песнями Макаревича, ни песнями Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Всегда мне это казалось какой-то надуманной историей», — выразил мнение Логинов.
Виктор также сообщил, что поддерживает СВО и придерживается патриотической позиции. По словам актера, именно поэтому он сталкивается с оскорблениями в соцсетях от пользователей, у которых другая точка зрения.
«Были те, кто писал: „Мы думали, что Гена Букин просто придурок, а оказалось, что он еще и фашист“. Я в полемику не вдаюсь, бессмысленно со стеной разговаривать… История расставит все точки над „и“, она уже расставляет», — предположил Логинов.
На чьих похоронах «Лена Полено» попала в «пьяный скандал»
Актриса Юлия Захарова сыграла соседку главных героев в «Счастливы вместе», которую звали Лена Полено. Вне работы в театре и кино артистка запомнилась многим своими противоречивыми высказываниями и «пьяным» скандалом.
В одном из интервью она рассказывала о студенческом гражданском браке с нынешним супругом Ксении Собчак режиссером Константином Богомоловым.
«Мы были вместе с третьего курса и еще несколько лет после института. Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. У нас была семья, но мы не были расписаны», — сообщала Захарова.
С 2012 года актриса состояла в отношениях с женатым рок-гитаристом Александром Дорониным. После разрыва с Юлией он вернулся к супруге Анне. В одном из эфиров популярного телешоу жена музыканта обвиняла Захарову в угрозах в адрес своей семьи. В свою очередь артистка заявила, что Доронин ее избивал.
Через несколько лет Юлия поскандалила с актрисой Ириной Безруковой, обвинив ее в непрофессионализме.
«Ей не надо заниматься актерской деятельностью, это мое личное мнение. Ей надо заниматься административной деятельностью, детишкам помогать, книжки писать», — заявила Юлия в программе НТВ «Ты не поверишь!».
В сентябре 2023-го исполнительница появилась на похоронах заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина в неопрятном виде. Очевидцы рассказывали, что она то плакала, то проявляла агрессию в адрес заговоривших с ней журналистов. По словам представителей СМИ, артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После просмотра видео с актрисой врач-нарколог Василий Шуров высказал мнение, что Захаровой необходимо лечение. По его оценке, у нее может быть вторая стадия алкоголизма.
В 2023-м году Захарову не пригласили на съемки продолжения сериала «Счастливы вместе», который назывался «Букины». В настоящее время артистка ездит по России с антрепризными спектаклями.
Как «Дашу Букину» поймали с наркотиками
Исполнительница роли Даши Букиной, ученица и любимица ныне покойного режиссера и актера Олега Табакова Наталья Бочкарева попала в скандал с запрещенными веществами в сентябре 2019 года. Она была задержана в Москве в автомобиле с наркотиками. Когда сотрудники ДПС ее остановили, она отказалась от освидетельствования.
По информации пресс-службы столичного главка полиции, женщина за рулем машины «заметно нервничала». На актрису тогда завели административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств), которая предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы.
После огласки Бочкарева и ее представитель сначала заявляли журналистам, что в тот вечер она находилась дома с детьми — сыном и дочерью. Актриса даже записала видеообращение, в котором попросила поклонников не верить информации в Сети. Однако на судебных заседаниях Бочкарева все же появилась. Впоследствии она признала вину и оплатила назначенный ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
«Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка. <...> А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить...» — отметила Бочкарева после суда в соцсети.
В 2023 году в передаче «Жизнь и судьба» актриса сообщила о рождении второго сына Александра. Позже в опубликованном на YouTube-канале «Макарена» интервью Бочкарева раскрыла больше подробностей о третьей беременности. По ее словам, она была в положении во время задержания за хранение наркотиков и показывала справки об этом в суде.
«Те люди, которые меня хорошо знают, с которыми мы знакомы десятилетиями, мне поверили. А остальные хотели искупать в грязи. Я пережила это и прекрасно себя чувствую. Дети на моей стороне», — сказала актриса.
Что стало со «Светкой» и «Ромкой» из «Счастливы вместе»
Дочь Букиных Светку сыграла Дарья Сагалова, а в роли их сына снялся Александр Якин. Сейчас обоим артистам почти под 40 лет.
Актриса родилась в Подмосковье и с детства занималась танцами. В 2009 году она закончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом. В 2011-м Сагалова вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. У супругов родились три дочери. Исполнительница роли Светки фактически отказалась от актерской карьеры ради семьи. У Сагаловой есть собственная студия танцев, которой она уделяет много времени.
Якин также родился в Московской области. На момент старта съемок проекта «Счастливы вместе» ему было 16 лет. Потом юноша сыграл главную роль в сериале «Восьмидесятые». В 2012-м Якин закончил актерский факультет ГИТИСа. Сейчас он играет в Театре наций и ведет передачу о кино на телеканале «Карусель». Женат на однокурснице, они воспитывают дочь.
С момента начала съемок в ситкоме «Счастливы вместе» и по настоящее время ни Сагалова, ни Якин ни разу не становились фигурантами публичных скандалов.
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