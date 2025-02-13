Умерла французская актриса Нике Арриги

12 февраля в Риме ушла из жизни Нике Арриги, французская актриса кино и сериалов, модель и художница.

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Нике снималась в 1960-1970-х, в ее фильмографии - порядка тридцати пунктов. Это, с момента дебюта на экране в 1966-м, - шоу "Святой", "Из ниоткуда" и "Человек в чемодане", "Выход дьявола" с Кристофером Ли, "Сочувствие дьяволу" Годара и "Американская ночь" Трюффо, "Влюбленные женщины" Кена Рассела.

Последняя роль - в 1974-м, в байопике с Бельмондо "Ставиский", лента стала победителем Каннского МКФ.

Нике Арриге родилась в Ницце. Карьеру начала в Париже - как модель, переехав в Лондон, изучала актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства.

О кончине артистки сообщил ресурс Exclusive Films.