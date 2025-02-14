Дэйв Батиста назвал условие, при котором он готов вернуться к роли Дракса

Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста заявил, что единственным условием его возвращения к роли Дракса в киновселенной Marvel станет участие Джеймса Ганна, который написал и срежиссировал все фильмы о Стражах.

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« Д р а к с д л я м е н я п о л н о с т ь ю з а к р ы т а я г л а в а . Е с л и т о л ь к о Джеймс Ганн не позвонит и не попросит снова его сыграть, я просто не буду заинтересован», – отметил Батиста в интервью ComicBook.

При этом он добавил, что скорее всего, такого уже никогда не произойдет, так как Ганн пошел другим путем и занимает высокое положение в конкурирующей студии DC.

« Н о я х о ч у б ы т ь ч а с т ь ю э т о г о м и р а , я ф а н а т к о м и к с о в и в с е й э т о й в с е л е н н о й . M a r v e l , D C – я п р о с т о х о ч у б ы т ь в э т о м . Я д а л э т о п о н я т ь Джеймсу, я дал это понять братьям Руссо. Я лично говорил с ними со всеми, и сказал: «Не списывайте меня со счетов. Если есть персонаж, для которого я подойду и которого вы хотите, чтобы я сыграл, я буду полностью открыт для этого». Просто персонаж Дракса исчерпал себя», – поделился актер.

Актер появился в роли Дракса Разрушителя не только во всех трех частях «Стражей» и праздничном спецвыпуске, но также в фильмах «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Тор: Любовь и гром». Еще до выхода «Стражей Галактики. Часть 3» в 2023 году Батиста открыто заявлял о намерении завершить работу над ролью Дракса, выражая желание сосредоточиться на драматических ролях и показать свой актерский диапазон.

Шансы на появление «Стражей Галактики 4» под руководством Ганна практически отсутствуют, учитывая, что он вместе с Питером Сафраном занимается развитием киновселенной DC. Уже множество проектов находятся в разработке, включая «Супермена», который выйдет этим летом. Ганн пишет сценарии, режиссирует, консультирует и контролирует организационные процессы.