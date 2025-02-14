Дэйв Батиста назвал условие, при котором он готов вернуться к роли Дракса

Дэйв Батиста назвал единственное условие, при котором он готов вернуться к роли Дракса
Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста заявил, что единственным условием его возвращения к роли Дракса в киновселенной Marvel станет участие Джеймса Ганна, который написал и срежиссировал все фильмы о Стражах.
«Дракс для меня полностью закрытая глава. Если только Джеймс Ганн не позвонит и не попросит снова его сыграть, я просто не буду заинтересован», – отметил Батиста в интервью ComicBook.
При этом он добавил, что скорее всего, такого уже никогда не произойдет, так как Ганн пошел другим путем и занимает высокое положение в конкурирующей студии DC.
«Но я хочу быть частью этого мира, я фанат комиксов и всей этой вселенной. Marvel, DC – я просто хочу быть в этом. Я дал это понять Джеймсу, я дал это понять братьям Руссо. Я лично говорил с ними со всеми, и сказал: «Не списывайте меня со счетов. Если есть персонаж, для которого я подойду и которого вы хотите, чтобы я сыграл, я буду полностью открыт для этого». Просто персонаж Дракса исчерпал себя», – поделился актер.
Актер появился в роли Дракса Разрушителя не только во всех трех частях «Стражей» и праздничном спецвыпуске, но также в фильмах «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Тор: Любовь и гром». Еще до выхода «Стражей Галактики. Часть 3» в 2023 году Батиста открыто заявлял о намерении завершить работу над ролью Дракса, выражая желание сосредоточиться на драматических ролях и показать свой актерский диапазон.
Шансы на появление «Стражей Галактики 4» под руководством Ганна практически отсутствуют, учитывая, что он вместе с Питером Сафраном занимается развитием киновселенной DC. Уже множество проектов находятся в разработке, включая «Супермена», который выйдет этим летом. Ганн пишет сценарии, режиссирует, консультирует и контролирует организационные процессы.