Умер актер Боб Бингхэм

В возрасте 78 лет скончался Роберт "Боб" Франклин Бингхэм, американский актер и певец.

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Бингхэм вошел в историю как исполнитель роли первосвященника Каиафы в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда". Артист играл Каиафу в оригинальном шоу на Бродвее, в составе французской версии постановки, в первом концертом туре по США и киноверсии Нормана Джуисона 1973 года. Лента получила шесть номинаций на "Золотой глобус".

Причиной смерти исполнителя стали осложнения, вызванные заражением коронавирусом. Некролог публикует похоронный дом, занимавшийся траурными церемониями.

Боб Бингхэм родился в Сиэтле в 1946 году. Во второй половине 1970-х он оставил шоу-бизнес и занял руководящую должность на предприятии по производству застежек-"молний".