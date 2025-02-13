Алина Алексеева рассказала о съемках фильма «Мы рожаем!»

В кинотеатрах идет прокат комедии «Мы рожаем!» Дмитрия Суворова. Главную роль в ленте исполнила Алина Алексеева. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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Алина, в фильме «Мы рожаем!» вы сыграли Аню, которая внезапно обнаруживает, что беременна. Как думаете, до состояния родительства следует дорасти? Или к нему не стоит готовиться и напрягаться, а просто принимать?

— Мне думается, к родительству невозможно быть готовым. Вы можете прочитать тонну литературы, освоить все курсы молодых родителей и накупить массу полезных приспособлений для младенца, но совершенно не факт, что дети будут жить по расписанию из этих курсов или их плач удастся расшифровать по схеме педиатра из соцсетей. Насколько могу судить, родительство — чистая импровизация и умение принудительно расслабляться.

Эта комедия говорит не только о беременности, но больше даже о поиске самого себя и близкого человека. По-вашему, про что она?

— Отчасти о том, что мы превращаемся из детей во взрослых, только когда сами становимся родителями. Этот путь непростой и не всем легко дается. Наш фильм в том числе и о его прохождении, о принятии ответственности, о том, как в этом процессе не потерять связь с близкими и не сойти с ума. И, конечно, немного магии: это всеми любимая история о том, как случайный человек становится мужчиной всей твоей жизни. Сказка? Немного. Но в жизни часто так и бывает.

Какие самые странные проявления беременности были у знакомых женщин?

— Одна подруга рассказывала, что первые два месяца хотела есть только стейки и помидоры, больше ничего. Она выбрала любимый ресторан и регулярно заказывала из него доставку. Он был дорогой, и эти два месяца влетели ей в копеечку.

Постер намекает на гендер-пати. Как относитесь к таким вечеринкам? Приходилось на них бывать?

— Удивительно, но никогда. То ли мои друзья не хотели тратиться на дополнительное мероприятие, то ли все узнавали пол ребенка сразу и для них это секретом не было. Хотя мне было бы интересно побывать на такой вечеринке.

Какой момент стал самым грустным при работе над этим веселым фильмом?

— Мне было очень грустно оказаться в доме моих «родителей», героев Яна Цапника и Насти Паниной. Я ходила по нему, по всем комнатам, будто это мой родной и давно забытый дом. У меня в жизни не было большой семьи, родового гнезда, я часто переезжала. И здесь меня как будто настигла тоска по такой семье, которой мне не досталось. Второй момент, который меня тронул, — это когда мы поем песню младенцу. Наверное, гормоны. Но я просто не могла петь, так как захлебывалась от слез. А потом переживала, что сцена не получилась выразительной, потому что я буквально запрещала своему лицу двигаться, а слезам течь.

Какие три черты, свойственные вашим героиням, вы бы выделили в себе?

— Быстрота реакций. Смешливость. Сексуальность.

Что больше всего интересует в последнее время в мире, в потоке информации, просто в окружающей реальности?

— Меня последние несколько лет интересует многое. Историческая архитектура. Мебель конца XIX — начала XX века. Северный модерн. Реставрация фасадов зданий, окон, мебели. Ремонт. Восстановление исторического декора. Дизайн. Археологические музеи и раскопки. Экология и проблемы, с ней связанные. Животные и помощь им. Походы, горы, далекие уголки планеты. И, конечно, семья.

Досье

Алина Алексеева родилась 21 августа 1988 года. В юности танцевала бурлеск и подрабатывала пинап-моделью. Ее работы в соцсетях заметила кастинг-директор, и Алину пригласили в кино. Сейчас в фильмографии актрисы более 50 ролей в кино и сериалах: «Кухня», «Про любовь», «Филатов», «Беспринципные», «По щучьему велению» и многие другие.