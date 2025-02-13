В новом мюзикле «Любовь не умирает» сыграет звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик

Премьера нового оригинального мюзикла «Любовь не умирает», созданного театральной компанией «Культура», пройдет 7 марта на сцене культового концертного зала «Космос». Музыкально-драматический спектакль о любви, что сильнее времени, и дружбе, которая не знает преград, поставил режиссер театра «Геликон-опера» Илья Ильин на стихи и музыку знаменитого шансонье Михаила Круга. Песни «короля русского шансона» прозвучат в необычной оркестровой эстрадно-симфонической обработке.

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«Не скрою, что решение поставить спектакль на музыку Михаила Круга далось мне нелегко, ведь изучение творческого наследия этого автора не входит в программу обучения классических музыкантов и режиссеров музыкального театра, – поделился Илья Ильин, для которого работа с музыкальным материалом стала своеобразным экспериментом и творческим вызовом. – Основным мотиватором для меня стала Марина Скалкина – автор пьесы, замечательный человек и друг. Она убедила меня, что музыка знаменитого шансонье может и должна стать очень театральной и зрелищной. Сегодня я уверен, что мы не ошиблись в выборе».

В кастинге приняли участие почти четыреста претендентов, и в результате кропотливого отбора в труппу вошли полсотни молодых артистов театра и кино, «пятьдесят лучших», как называет каст постановочная группа. Главную женскую роль в мюзикле исполнит Ника Здорик, известная широкому зрителю по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».

«Это моя первая роль в спектакле такого жанра, и для меня это настоящий вызов. Я всегда мечтала сыграть в театральном мюзикле, где всё происходит на сцене «живьем», здесь и сейчас. Это особенная энергия, которая захватывает и артистов, и зрителей.

Хотя я не профессиональная певица и никогда не училась в музыкальной школе, я чувствую, что материал этой истории позволяет мне раскрыть её через актёрскую игру. Сюжет настолько глубокий, что он сам ведёт меня, подсказывая и мотивы, и интонации, и эмоциональное состояние.

М о я г е р о и н я м н е о ч е н ь б л и з к а . М н е н р а в и т с я , ч т о с п е к т а к л ь д а ё т в о з м о ж н о с т ь п о к а з а т ь е ё в р а з н ы х в о з р а с т а х : в о т о н а — м а л е н ь к а я , д е р з к а я и б е з б а ш е н н а я д е в о ч к а , п о т о м — с т у д е н т к а , п о л н а я н а д е ж д и с о м н е н и й , а п о з ж е — в з р о с л а я ж е н щ и н а , м а т ь , к о т о р а я и щ е т с е б я в н о в о й р о л и . Э т о н е п р о с т о и г р а , э т о п р о ж и в а н и е ж и з н и . С е й ч а с м н е о с о б е н н о б л и з к а т е м а л ю б в и , и ч е р е з э т у р о л ь я м о г у в ы р а з и т ь с в о и ч у в с т в а , п е р е ж и в а н и я , в о з м о ж н о , д а ж е ч т о - т о л и ч н о е . М у з ы к а п о м о г а е т м н е в э т о м — о н а в д о х н о в л я е т , в е д ё т , у п р а в л я е т м о и м н а с т р о е н и е м . Я о б о ж а ю м у з ы к у , о н а д л я м е н я — н е о т ъ е м л е м а я ч а с т ь ж и з н и . И э т а р о л ь с т а л а д л я м е н я ч е м - т о н о в ы м , н е и з в е д а н н ы м , к а к л ю б о в ь — т р е п е т н ы м , о г о л ё н н ы м , н о б е с к о н е ч н о п р и т я г а т е л ь н ы м » , – г о в о р и т Н и к а .

Действие переносит зрителей в уютные московские дворы 70-х и 80-х, где трое друзей — Маша, Алик и Гоша — мечтают о романтике и подвигах. Когда-то в беззаботном детстве ребята нашли старинный портрет, который перевернул их взгляды на любовь и судьбу. Но детство быстро уходит, а взрослая жизнь разводит друзей в разные стороны. Останутся ли их чувства такими же крепкими? Или расстояние и время смогут стереть их мечты? «Любовь не умирает» — это не просто мюзикл, это машина времени, которая вернет зрителей туда, где мечты были ярче, а чувства — пронзительнее. Юношеская романтика постепенно превратится в незыблемую силу, способную преодолеть любые испытания.