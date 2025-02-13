В новом мюзикле «Любовь не умирает» сыграет звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик
Премьера нового оригинального мюзикла «Любовь не умирает», созданного театральной компанией «Культура», пройдет 7 марта на сцене культового концертного зала «Космос». Музыкально-драматический спектакль о любви, что сильнее времени, и дружбе, которая не знает преград, поставил режиссер театра «Геликон-опера» Илья Ильин на стихи и музыку знаменитого шансонье Михаила Круга. Песни «короля русского шансона» прозвучат в необычной оркестровой эстрадно-симфонической обработке.
«Не скрою, что решение поставить спектакль на музыку Михаила Круга далось мне нелегко, ведь изучение творческого наследия этого автора не входит в программу обучения классических музыкантов и режиссеров музыкального театра, – поделился Илья Ильин, для которого работа с музыкальным материалом стала своеобразным экспериментом и творческим вызовом. – Основным мотиватором для меня стала Марина Скалкина – автор пьесы, замечательный человек и друг. Она убедила меня, что музыка знаменитого шансонье может и должна стать очень театральной и зрелищной. Сегодня я уверен, что мы не ошиблись в выборе».
В кастинге приняли участие почти четыреста претендентов, и в результате кропотливого отбора в труппу вошли полсотни молодых артистов театра и кино, «пятьдесят лучших», как называет каст постановочная группа. Главную женскую роль в мюзикле исполнит Ника Здорик, известная широкому зрителю по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».
«Это моя первая роль в спектакле такого жанра, и для меня это настоящий вызов. Я всегда мечтала сыграть в театральном мюзикле, где всё происходит на сцене «живьем», здесь и сейчас. Это особенная энергия, которая захватывает и артистов, и зрителей.
Хотя я не профессиональная певица и никогда не училась в музыкальной школе, я чувствую, что материал этой истории позволяет мне раскрыть её через актёрскую игру. Сюжет настолько глубокий, что он сам ведёт меня, подсказывая и мотивы, и интонации, и эмоциональное состояние.
Моя героиня мне очень близка. Мне нравится, что спектакль даёт возможность показать её в разных возрастах: вот она — маленькая, дерзкая и безбашенная девочка, потом — студентка, полная надежд и сомнений, а позже — взрослая женщина, мать, которая ищет себя в новой роли. Это не просто игра, это проживание жизни. Сейчас мне особенно близка тема любви, и через эту роль я могу выразить свои чувства, переживания, возможно, даже что-то личное. Музыка помогает мне в этом — она вдохновляет, ведёт, управляет моим настроением. Я обожаю музыку, она для меня — неотъемлемая часть жизни. И эта роль стала для меня чем-то новым, неизведанным, как любовь — трепетным, оголённым, но бесконечно притягательным», – говорит Ника.
Действие переносит зрителей в уютные московские дворы 70-х и 80-х, где трое друзей — Маша, Алик и Гоша — мечтают о романтике и подвигах. Когда-то в беззаботном детстве ребята нашли старинный портрет, который перевернул их взгляды на любовь и судьбу. Но детство быстро уходит, а взрослая жизнь разводит друзей в разные стороны. Останутся ли их чувства такими же крепкими? Или расстояние и время смогут стереть их мечты? «Любовь не умирает» — это не просто мюзикл, это машина времени, которая вернет зрителей туда, где мечты были ярче, а чувства — пронзительнее. Юношеская романтика постепенно превратится в незыблемую силу, способную преодолеть любые испытания.