Фильм «Вселенная Стивена Хокинга» стал важной вехой в карьере Эдди Редмэйна. За роль легендарного физика, страдавшего боковым амиотрофическим склерозом (БАС), актер получил премию «Оскар». Однако путь к этой награде был долгим и требовал колоссальной работы над собой.

Перед началом съемок Редмэйн посвятил четыре месяца интенсивной подготовке, чтобы правдоподобно изобразить постепенное развитие болезни. Он работал с хореографами и специалистами по двигательным расстройствам, изучая, как изменяется тело человека с БАС. Актер учился контролировать каждый мускул, чтобы передать процесс деградации движений – сначала легкие нарушения координации, затем скованность в конечностях и, наконец, полную потерю контроля над телом.

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Кроме того, ради роли Редмэйн похудел на 7 килограммов, что позволило ему достовернее изобразить физическую хрупкость Хокинга. Но самым важным этапом подготовки стала личная встреча с самим ученым. Актер наблюдал за его мимикой, манерой общения и движений, стараясь уловить мельчайшие детали.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.