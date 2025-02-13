Рак, бездетность, скандалы: как живет Олег Меньшиков

Telegram-канал Mash 13 февраля сообщил, что у актера Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание. Что об этом известно, что Меньшиков говорил об СВО, в какие скандалы попадал, почему у него нет детей?

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Правда ли, что у Меньшикова рак

По информации канала Mash, сейчас 64-летний Меньшиков проходит курс специальной терапии. Сам артист ситуацию не комментировал.

Mash отметил, что на наличие недуга обратили внимание пользователи Сети. Писали, например, что актер якобы резко похудел и столкнулся с потерей волос. Кроме того, подчеркнул канал, недавно Меньшиков появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.

В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени Ермоловой, худруком которого является Меньшиков, опровергла эту информацию.

« Н о в о с т ь , к о т о р у ю р а с п р о с т р а н и л и с е г о д н я у т р о м , — э т о п о л н а я ч у ш ь . Олег Евгеньевич [Меньшиков] и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Более того, все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару. Например, завтра он выйдет на сцену. Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», — сказала Ксения Дремова.

В какие скандалы попадал Меньшиков

В августе 2024 года актриса Яна Поплавская обвинила Меньшикова и артистку Кристину Асмус в разврате. Ее возмутили два спектакля в театре имени Ермоловой — «Леди Макбет Мценского уезда» и «Неидеальный Че» с Асмус.

« В п я т и м и н у т а х п е ш к о м о т К р е м л я , в з н а м е н и т о м т е а т р е Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание еще на один яркий спектакль в театре Ермоловой — "Неидеальный Че", посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся "детородный орган" с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

В августе 2021 года Меньшиков временно сложил с себя полномочия худрука на фоне скандала с массовыми увольнениями актеров из театра. Артисты пожаловались на него президенту России Владимиру Путину. Они пояснили, что Меньшиков якобы увольняет «неугодных ему» работников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии COVID-19. Они также утверждали, что худрук не соответствует занимаемой им должности. После жалобы президенту театр начал готовить исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Также Меньшикова обвиняли в краже спектакля. В январе 2022 года режиссер Олег Долин заявил, что его отстранили от работы, а его постановку решили делать без его участия. Долин назвал ситуацию «бандитским захватом» и подчеркнул, что в театре ему не заплатили за работу.

« С п е к т а к л ь , к о т о р ы й с е й ч а с в ы й д е т в т е а т р е и м е н и Е р м о л о в о й , м о й . Я е г о з а д у м а л . Я н а п и с а л с ц е н и ч е с к у ю к о м п о з и ц и ю . В с я м у з ы к а л ь н а я п а р т и т у р а с п е к т а к л я н а п и с а н а и с о з д а н а м н о й с п е ц и а л ь н о д л я э т о й р а б о т ы » , — г о в о р и л о н .

Меньшиков в ответ на это заявил, что никто не ставил под сомнение участие режиссера в «Двенадцатой ночи». По словам худрука театра, Долину предлагали найти компромисс в вопросе авторства спектакля, однако тот оказался.

Что известно о личной жизни Меньшикова

Звезда «Сибирского цирюльника» и «Статского советника» с 2005 года состоит в браке с актрисой Анастасией Черновой. Детей у супругов нет.

« К о н е ч н о , м ы х о т е л и и м е т ь д е т е й , н о н е п о л у ч и л о с ь . М ы о т т я г и в а л и , о т т я г и в а л и , а к о г д а р е ш и л и с ь , з д о р о в ь е у ж е н е п о з в о л и л о . Н е м о г у с к а з а т ь , ч т о э т о т р а г е д и я , н о , б е з у с л о в н о , о п р е д е л е н н ы е к о р р е к т и в ы э т а и с т о р и я в н а ш у ж и з н ь в н е с л а . К а к и е - т о д р у г и е ф о р м ы р о д и т е л ь с т в а м ы н е р а с с м а т р и в а е м . Ч т о н а з ы в а е т с я , Б о г н е д а л » , — о б ъ я с н я л Меньшиков.

Что Меньшиков говорил об СВО

Меньшиков не высказывался на тему спецоперации, но в своих ранних интервью он признавался, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.