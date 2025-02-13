Рак, бездетность, скандалы: как живет Олег Меньшиков

Рак, бездетность, слова об СВО, скандалы: как живет Олег Меньшиков
Telegram-канал Mash 13 февраля сообщил, что у актера Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание. Что об этом известно, что Меньшиков говорил об СВО, в какие скандалы попадал, почему у него нет детей?
Правда ли, что у Меньшикова рак
По информации канала Mash, сейчас 64-летний Меньшиков проходит курс специальной терапии. Сам артист ситуацию не комментировал.
Mash отметил, что на наличие недуга обратили внимание пользователи Сети. Писали, например, что актер якобы резко похудел и столкнулся с потерей волос. Кроме того, подчеркнул канал, недавно Меньшиков появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.
В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени Ермоловой, худруком которого является Меньшиков, опровергла эту информацию.
«Новость, которую распространили сегодня утром, — это полная чушь. Олег Евгеньевич [Меньшиков] и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Более того, все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару. Например, завтра он выйдет на сцену. Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», — сказала Ксения Дремова.
В какие скандалы попадал Меньшиков
В августе 2024 года актриса Яна Поплавская обвинила Меньшикова и артистку Кристину Асмус в разврате. Ее возмутили два спектакля в театре имени Ермоловой — «Леди Макбет Мценского уезда» и «Неидеальный Че» с Асмус.
«В пяти минутах пешком от Кремля, в знаменитом театре Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание еще на один яркий спектакль в театре Ермоловой — "Неидеальный Че", посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся "детородный орган" с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.
В августе 2021 года Меньшиков временно сложил с себя полномочия худрука на фоне скандала с массовыми увольнениями актеров из театра. Артисты пожаловались на него президенту России Владимиру Путину. Они пояснили, что Меньшиков якобы увольняет «неугодных ему» работников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии COVID-19. Они также утверждали, что худрук не соответствует занимаемой им должности. После жалобы президенту театр начал готовить исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Также Меньшикова обвиняли в краже спектакля. В январе 2022 года режиссер Олег Долин заявил, что его отстранили от работы, а его постановку решили делать без его участия. Долин назвал ситуацию «бандитским захватом» и подчеркнул, что в театре ему не заплатили за работу.
«Спектакль, который сейчас выйдет в театре имени Ермоловой, мой. Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы», — говорил он.
Меньшиков в ответ на это заявил, что никто не ставил под сомнение участие режиссера в «Двенадцатой ночи». По словам худрука театра, Долину предлагали найти компромисс в вопросе авторства спектакля, однако тот оказался.
Что известно о личной жизни Меньшикова
Звезда «Сибирского цирюльника» и «Статского советника» с 2005 года состоит в браке с актрисой Анастасией Черновой. Детей у супругов нет.
«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял Меньшиков.
Что Меньшиков говорил об СВО
Меньшиков не высказывался на тему спецоперации, но в своих ранних интервью он признавался, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.
«Вот это меня вообще не волнует, ситуация на Украине», — говорил артист.