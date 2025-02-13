Стася Милославская рассказала, как ее спас Дмитрий Чеботарев

Актриса Стася Милославская вспомнила в беседе с «Пятым каналом», что чудом выжила на съемках сериала «Челюскин. Первые».

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Артистка ехала на большой скорости на запряженных хаски санях, когда ее повозку перевернуло на повороте. Следом за нартой Милославской ехала другая повозка, которая могла задавить артистку, но ее спас коллега Дмитрий Чеботарев.

« О н м е н я з а ш к и р к у о т т а щ и л и с п а с , п о т о м у ч т о э т а п о в о з к а , э т и с о б а к и м о г л и п р о е х а т ь с я п о м н е . А т а м б ы л и ж е л е з н ы е б а л к и , к о т о р ы е м о г л и у д а р и т ь м н е в г о л о в у , в с п и н у , и э т о м о г л о о ч е н ь п л о х о з а к о н ч и т ь с я » , — р а с с к а з а л а а р т и с т к а .

Милославская также призналась, что осталась под большим впечатлением от съемок в сериале из-за их масштабности. На площадке каждый раз находилось около 100 артистов, каждый из которых был занят своей задачей. Работа над шоу проходила на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, Петербурге и Кронштадте.