Цискаридзе назвал условие для актера, который будет играть его в кино

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал на шоу «УТРО ТНТ», какой артист может сыграть его в кино.

Цискаридзе уверен, что в будущем о нем снимут фильм, поэтому он уже высказал свои пожелания о кандидате.

« М о и м д е т я м я с к а з а л о д н у в е щ ь : « М н е в с е р а в н о , к т о м е н я б у д е т и г р а т ь . Н о у ч т и т е , ч т о у э т о г о ч е л о в е к а д о л ж н ы б ы т ь к р а с и в ы е р у к и » , — п о д е л и л с я х о р е о г р а ф .

Цискаридзе назвал свои руки «неплохими», а такие же ноги, как у него, считает артист, создатели фильма вряд ли найдут.

Хореограф также вспомнил, что в детстве отличался от сверстников худощавостью. Из-за этого он часто был обделен вниманием, пока не пришел в хореографическую школу.

« А к о г д а м ы п р и ш л и п о с т у п а т ь [ в х о р е о г р а ф и ч е с к и й ] , и с м е н я с н я л и ш т а н и ш к и , ч т о б ы п о с м о т р е т ь н о г и , т о н а ч а л и с ь а х и , к о т о р ы е о б ы ч н о д о с т а в а л и с ь д р у г и м . Я о ч е н ь х о р о ш о п о м н ю , к а к б ы л п о т р я с е н , ч т о в с е с м о т р я т н а м е н я » , — р а с с к а з а л а р т и с т .

Цискаридзе подытожил, что теперь точно знает, что если он начнет двигаться, то все будут невольно смотреть на него, кто бы ни стоял рядом.