Милли Бобби Браун рассказала, как детство на съемках повлияло на ее жизнь

Актриса Милли Бобби Браун дала свежее интервью изданию Vanity Fair. В нём она рассказала, как живёт на ферме со своим мужем Джейком Бонджови.

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По словам актрисы, в данный момент у неё очень узкий круг общения, а связано это с отсутствием богатых социальных навыков. Так как большую часть детства Милли не ходила в школу, а снималась в проектах, у неё не было времени на общение со сверстниками. Сейчас эти навыки девушка старается восстановить.

На ферме Браун вместе с Бонджови держат коров, коз, овец, ослов и собак. Всех животных Милли взяла из местного приюта.

У м е н я н е т а к м н о г о д р у з е й и з - з а т о г о , к т о я . Я н е х о д и л а в ш к о л у , п о э т о м у у м е н я н е с а м ы е л у ч ш и е с о ц и а л ь н ы е н а в ы к и , к о г д а д е л о к а с а е т с я л ю д е й м о е г о в о з р а с т а и д р у ж б ы . Я д о в о л ь н о с и л ь н о п е р е ж и в а ю и з - з а э т о г о . Я м н о г о е у п у с т и л а . Н о я р а б о т а ю н а д э т и м .

По словам Милли, если люди не готовы ухаживать за животными и «мыть корову голыми руками», то эта жизнь точно не для них.