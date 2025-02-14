Майкл Б. Джордан вступился за Джонатана Мейджорса

Майкл Б. Джордан в недавнем интервью заступился за Джонатана Мейджорса, который попал в скандал с обвинением в домашнем насилии. Сам Мейджорс с Джорданом очень неплохо ладят друг с другом. Они снимались во франшизе «Крид».

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По словам Джордана, он очень гордится Джонатаном и тем, через что ему пришлось пройти в последнее время.

Я г о р ж у с ь е г о с т о й к о с т ь ю и с и л о й , с к о т о р о й о н п р о ш е л ч е р е з в с ё э т о , и т е м , к а к о н с п р а в и л с я с э т и м . Я р а д , ч т о у н е г о в с е х о р о ш о . Э т о м о й х о р о ш и й т о в а р и щ .

Джордан продолжает сниматься в большом количество проектов, а Мейджорс временно приостановил свою актёрскую деятельность.