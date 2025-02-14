Майкл Б. Джордан вступился за Джонатана Мейджорса

«Он прошёл через многое»: Майкл Б. Джордан — про Джонатана Мейджорса
Майкл Б. Джордан в недавнем интервью заступился за Джонатана Мейджорса, который попал в скандал с обвинением в домашнем насилии. Сам Мейджорс с Джорданом очень неплохо ладят друг с другом. Они снимались во франшизе «Крид».
По словам Джордана, он очень гордится Джонатаном и тем, через что ему пришлось пройти в последнее время.
Я горжусь его стойкостью и силой, с которой он прошел через всё это, и тем, как он справился с этим. Я рад, что у него все хорошо. Это мой хороший товарищ.
Джордан продолжает сниматься в большом количество проектов, а Мейджорс временно приостановил свою актёрскую деятельность.