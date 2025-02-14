Григория Светлани можно назвать одним из самых узнаваемых актеров второго плана в советском кино, несмотря на то, что его имя мало кто знает. Он появлялся в десятках популярных фильмов, но чаще всего — в эпизодах, на несколько секунд. Тем не менее, внимательные зрители легко узнают его в «Кавказской пленнице», «Бриллиантовой руке» и многих других картинах.

Однако еще более удивителен его жизненный путь. В детстве Светлана был близок к царской семье: он дружил с цесаревичем Алексеем, сыном Николая II. Благодаря артистичным данным и прекрасному вокалу мальчика даже определили на службу на императорскую яхту.

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После 1917 года Григорий Светлана оказался в совершенно другой стране – не географически, а по сути. Из мира дворцов и императорского флота он попал в советскую действительность. Однако его любовь к искусству не исчезла. Он сумел найти себя в новой эпохе, став актером и снявшись в более чем 70 фильмах.

Подробнее о судьбе актера рассказал в своем видео блогер @callmedemid.