Тильда Суинтон сделала заявление о будущем своей карьеры в кино

Звезда фильмов «Выживут только любовники» и «Доктор Стрендж» Тильда Суинтон заявила, что планирует сделать перерыв в актерской карьере. Ее слова приводит Deadline.

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« М н е н у ж е н п е р е р ы в , и я с о б и р а ю с ь е г о в з я т ь . М ы в с е з н а е м , ч т о к и н е м а т о г р а ф — б е з ж а л о с т н ы й г о с п о д и н , и я у ж е д о л г о е в р е м я н а х о ж у с ь п о д е г о п л е т ь ю » , — п о д е л и л а с ь а к т р и с а , о т м е т и в , ч т о с о б и р а е т с я у е х а т ь д о м о й в Ш о т л а н д и ю . О н а у т о ч н и л а , ч т о н е б у д е т с н и м а т ь с я в к и н о д о к о н ц а г о д а .

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