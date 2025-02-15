Автор «Бриджит Джонс» рассказала о своем отношении к Рене Зеллвегер

Писательница Хелен Филдинг всегда будет главной поклонницей Рене Зеллвегер. Звезда побеседовала с журналистами на нью-йоркской премьере фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», которая состоялась 12 февраля, и сказала, что всегда вдохновляется оскароносной актрисой, когда придумывает будущее своей героини.

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« К о г д а я п и ш у к н и г и п р о Бриджит сейчас, то я пишу для Рене», — сказала Филдинг.

Зеллвегер вновь вернулась к культовой роли в последней части франшизы вместе с Хью Грантом и Колином Фёртом. Премьера уже вышла на российском стриминге «Кинопоиск». Писательница впервые представила образ уже культовой Бриджит Джонс для колонки, которую она писала для британской газеты The Independent в 1990-х годах. Она была создана как вымышленный дневник одинокой женщины за 30, живущей в Лондоне. В 1996 году Филдинг превратила эту колонку в роман «Дневник Бриджит Джонс». А в 1999 году она опубликовала продолжение под названием «Грани разумного».

« Я б ы л а в п о л н о м у ж а с е и н е м о г л а п о в е р и т ь , ч т о э т о в о о б щ е п р о и з о ш л о . Я и м е ю в в и д у , ч т о э т о б ы л а п р о с т о а н о н и м н а я г а з е т н а я к о л о н к а , к о т о р у ю , к а к я д у м а л а , ч е р е з ш е с т ь н е д е л ь з а к р о ю т и з - з а т о г о , ч т о о н а б ы л а с л и ш к о м б а н а л ь н о й . И к т о б ы м о г п о д у м а т ь , ч т о в с ё т а к с л о ж и т с я » , — с к а з а л а Филдинг об успехе этой истории.

Рене также отметила важность франшизы для людей, а ещё то, как тяжело ей было расставаться с актёрским составом после окончания съёмок.