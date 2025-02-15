Автор «Бриджит Джонс» рассказала о своем отношении к Рене Зеллвегер

Хелен Филдинг призналась в любви к Рене Зеллвегер на премьере «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»
Писательница Хелен Филдинг всегда будет главной поклонницей Рене Зеллвегер. Звезда побеседовала с журналистами на нью-йоркской премьере фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», которая состоялась 12 февраля, и сказала, что всегда вдохновляется оскароносной актрисой, когда придумывает будущее своей героини.
Зеллвегер вновь вернулась к культовой роли в последней части франшизы вместе с Хью Грантом и Колином Фёртом. Премьера уже вышла на российском стриминге «Кинопоиск». Писательница впервые представила образ уже культовой Бриджит Джонс для колонки, которую она писала для британской газеты The Independent в 1990-х годах. Она была создана как вымышленный дневник одинокой женщины за 30, живущей в Лондоне. В 1996 году Филдинг превратила эту колонку в роман «Дневник Бриджит Джонс». А в 1999 году она опубликовала продолжение под названием «Грани разумного».
«Я была в полном ужасе и не могла поверить, что это вообще произошло. Я имею в виду, что это была просто анонимная газетная колонка, которую, как я думала, через шесть недель закроют из-за того, что она была слишком банальной. И кто бы мог подумать, что всё так сложится», — сказала Филдинг об успехе этой истории.
Рене также отметила важность франшизы для людей, а ещё то, как тяжело ей было расставаться с актёрским составом после окончания съёмок.
«Мы более 25 лет строили эту дружбу на протяжении всего этого путешествия, совместного путешествия, пути Бриджит Джонс. Это было и чудесно, и по-настоящему грустно», — подытожила звезда.