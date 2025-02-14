Дочь Тихонова ответила, давала ли согласие на дипфейк отца для нового сериала

Анна Тихонова заявила НСН, что пока никаких договоренностей о "воскрешении" ее отца при помощи искусственного интеллекта в сериале про Штирлица достигнуто не было.

© кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Дочь народного артиста СССР Вячеслава Тихонова Анна Тихонова заявила в беседе с НСН, что еще не давала согласие на использование дипфейка отца в сериале о советском разведчике Штирлице.

Первый канал снимает сериал по романам Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице. В России его образ ассоциируется только с одним артистом — Вячеславом Тихоновым, который воплотил роль разведчика в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». По данным СМИ, Штирлица хотят оживить на экране с помощью дипфейка, согласие на это уже дали руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова, ее старшая сестра Дарья, а также дочь Тихонова - Анна. Сама Анна Тихонова заявила НСН, что это ложная информация.

« П о к а э т о н е с о о т в е т с т в у е т д е й с т в и т е л ь н о с т и . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь я н е с о г л а ш а л а с ь . П о к а н и к а к и х д о г о в о р е н н о с т е й н е б ы л о . М н е и з в е с т н о р о в н о с т о л ь к о , с к о л ь к о и в а м . М н е п р и с ы л а ю т и н ф о р м а ц и ю з н а к о м ы е с о т р у д н и к и п р е с с ы , в о т я т о ч н о т а к ж е ч и т а ю т о о д н о , т о д р у г о е . Я н е м о г у э т о з а с в и д е т е л ь с т в о в а т ь » , - о т м е т и л а о н а .

В ноябре 2024 года Анна Тихонова в разговоре с НСН выступила против использования образа ее отца для съемок продолжения истории Штирлица и отметила, что никто из представителей Первого канала тогда с ней не связывался.