Умер актер из сериалов "Склифосовский" и "След" Валерий Зинов

На 67-м году жизни скончался российский актер театра и кино Валерий Зинов. Артист умер в ночь на 15 февраля после продолжительной болезни, сообщили липецкому изданию Gorod48 коллеги артиста, с которыми он поддерживал связь. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.

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Валерий Зинов родился в 1958 году в Липецке, окончил ГИТИС и служил в Липецком драматическом театре им. Л. Толстого. Также на его счету почти 40 ролей в кино и сериалах, наиболее известны "За час до рассвета", "Последний мент", "Мужики и бабы", "След", "Склифосовский", "Жизнь по вызову", "Чикатило", "Дело врачей", "Кулагин и партнеры".

В родном городе актера вспоминают в связи с его деятельностью в области организации концертов. В 2008 году Зинов привез в город "на концерт всей своей жизни" группу Scorpions, но выступление собрало всего около 2 тысяч зрителей.