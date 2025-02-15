На 98-м году жизни скончалась известная французская актриса театра и кино Женевьев Паж, передает THR. Артистка умерла 14 февраля в своем доме в Париже, подтвердила прессе ее внучка, актриса Зои Гиймо.

Женевьев Паж родилась в 1927 года в Париже, ее крестным отцом был легендарный дизайнер Кристиан Диор. Будущая актриса окончила Высшую национальную консерваторию драматического искусства, играла в театре. Одним из ее первых появлений на экране стал французский приключенческий фильм "Фанфан-тюльпан" с Джиной Лоллобриджидой и Жераром Филипом. Женевьев Паж сыграла роль маркизы де Помпадур. Также на ее счету более 50 других работ в кино - "Странное желание господина Барда", "Михаил Строгов", "Иностранная интрига", "Нескончаемая песня", "Эль Сид", "Дневная красавица", "Частная жизнь Шерлока Холмса" и пр.

В 1996 году Паж получила премию Мольера, являлась также офицером Ордена Почетного легиона.