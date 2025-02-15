Софи Тэтчер может сыграть во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Звезда сериала «Шершни» Софи Тэтчер ведет переговоры о главной роли во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» от Prime Video. Если сделка состоится, она исполнит роль Джейн Смит, а ее экранным партнером станет Марк Эйдельштейн, ранее утвержденный на роль Джона Смита.

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Как сообщалось ранее, студия рассматривала на главную роль Билли Айлиш, однако график ее тура не позволил певице принять участие в проекте. Согласно информации Deadline, в новом сезоне требовались актеры в возрасте около 20 лет с контрактами на один год.

Первый сезон сериала, созданного Дональдом Гловером и Майей Эрскин предлагал новое прочтение фильма 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Главные герои – два незнакомца, вынужденные изображать супружескую пару в рамках работы на таинственную организацию. Финал первого сезона оставил судьбу персонажей Гловера и Майи Эрскин открытой, но, по всей видимости, шоу продолжит развиваться в формате антологии – с новыми Джоном и Джейн в центре сюжета.

«Мистер и миссис Смит» стал одним из самых успешных дебютов Prime Video в 2024 году, войдя в ТОП-5 премьер сервиса в США. Шоу получило 16 номинаций на «Эмми», включая категорию «Лучший драматический сериал», и завоевало две награды.

Софи Тэтчер наиболее известна по роли Натали в «Шершнях», а также появлялась в сериале «Книга Бобы Фетта» и недавнем триллере «Компаньон».