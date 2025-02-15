Леон Кемстач назвал причину оставаться в актерской профессии

Актер Леон Кемстач, сыгравший Пальто в сериале «Слово пацана», на съемках подростковой комедии «Иван Семенов. Полный каяк» в Перми назвал причину оставаться в актерской профессии. Его цитирует kp.ru.

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Кемстач уверен, что всю жизнь будет играть в кино — он всегда мечтал об актерской профессии, а жизнь всей его семьи связана с кино.

« И г л а в н о е , э т а п р о ф е с с и я д а е т м н е с т о л ь к о в о з м о ж н о с т е й . В о т , н а п р и м е р , с е й ч а с с ъ е м к и п р о х о д и л и н а г о р н о л ы ж н о й б а з е . В п е р е р ы в е м е ж д у с ъ е м к а м и м ы с р е б я т а м и с и д е л и п р о с т о н а т р а с с е . И я п о д у м а л : " Г д е б ы е щ е я м о г в о т т а к в ф е в р а л е с т о я т ь н а г о р н о л ы ж н о м с к л о н е , г д е н е т н и о д н о г о ч е л о в е к а , и с м о т р е т ь , к а к в с е к р у г о м п р е к р а с н о ! " » — п о д е л и л с я о н .

В декабре Леон Кемстач рассказал, что ему бы очень хотелось записать фит с Василием Вакуленко (Бастой) или HammAli & Navai.