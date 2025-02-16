Звезда «Шершней» рассказала, как приходила в себя после трудных съемок

Звезда сериала «Шершни» Мелани Лински рассказала о необычном способе, который помогает ей расслабиться после трудных съемок. 47-летнюю новозеландскую актрису цитирует Page Six.

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« Я в с е г д а с а м а з а р у л е м н а п у т и д о п л о щ а д к и и о б р а т н о , п о э т о м у п о ю в м а ш и н е . Е с л и н у ж н о , п л а ч у » , — г о в о р и т о н а .

Лински снялась уже в третьем по счету сезоне «Шершней».

Сюжет шоу посвящен группе школьниц-футболисток, попавших в авиакатастрофу над глухими канадскими лесами. «Шершни» описывают как выживание девочек в дикой природе в конце 90-х годов, так и жизни тех из них, кто вернулся домой 25 лет спустя.