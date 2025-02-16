Майя Хоук ответила, важно ли для актеров количество их подписчиков

Майя Хоук: «Некоторые продюсеры отбирают актеров по числу подписчиков в соцсетях»
Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук рассказала, что количество подписчиков в личных соцсетях актеров может влиять на то, получат они роли или нет.
«В наше время грань между актером и знаменитостью стала крайне размытой. Я всегда хотела быть актрисой, чтобы привлекать внимание своей работой, а не личностью. Но индустрия постоянно меняется, и приходится подстраиваться, понимая, что все эти вещи перемешиваются», — поделилась актриса подробностями в подкасте Happy Sad Confused.
По словам актрисы, количество подписчиков у актеров в соцсетях уже порой входит в начальные требования к кандидатам на роли.
«Режиссеры говорят мне: "Когда я провожу кастинг с некоторыми продюсерами, они дают мне список с общим количеством подписчиков, которое должно быть у актерского состава. Если ты удалишь свой аккаунт, и я потеряю эти цифры, то пойми – мне придется подбирать других актеров"», — сказала Хоук.
Впрочем, такие требования касаются не всех постановщиков.
«Есть около десяти режиссеров с достаточной репутацией, которым дают много свободы. Им не нужно иметь тысячу дополнительных людей, снимающих закулисные кадры и просящих тебя записать видео о том, как ты чистишь апельсин на съемочной площадке. Мне посчастливилось поработать с тремя такими – Квентином Тарантино, Брэдли Купером и Уэсом Андерсоном», — добавила актриса.
Хоук снималась в «Однажды в… Голливуде» Тарантино, «Маэстро» Купера и «Городе астероидов» Андерсона. Недавно актриса озвучила Тревожность мультфильме Pixar «Головоломка 2» и попрощается с «Очень странными делами», когда в этом году выйдет финальный сезон.