Майя Хоук ответила, важно ли для актеров количество их подписчиков

Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук рассказала, что количество подписчиков в личных соцсетях актеров может влиять на то, получат они роли или нет.

« В н а ш е в р е м я г р а н ь м е ж д у а к т е р о м и з н а м е н и т о с т ь ю с т а л а к р а й н е р а з м ы т о й . Я в с е г д а х о т е л а б ы т ь а к т р и с о й , ч т о б ы п р и в л е к а т ь в н и м а н и е с в о е й р а б о т о й , а н е л и ч н о с т ь ю . Н о и н д у с т р и я п о с т о я н н о м е н я е т с я , и п р и х о д и т с я п о д с т р а и в а т ь с я , п о н и м а я , ч т о в с е э т и в е щ и п е р е м е ш и в а ю т с я » , — поделилась актриса подробностями в подкасте Happy Sad Confused.

По словам актрисы, количество подписчиков у актеров в соцсетях уже порой входит в начальные требования к кандидатам на роли.

« Р е ж и с с е р ы г о в о р я т м н е : " К о г д а я п р о в о ж у к а с т и н г с н е к о т о р ы м и п р о д ю с е р а м и , о н и д а ю т м н е с п и с о к с о б щ и м к о л и ч е с т в о м п о д п и с ч и к о в , к о т о р о е д о л ж н о б ы т ь у а к т е р с к о г о с о с т а в а . Е с л и т ы у д а л и ш ь с в о й а к к а у н т , и я п о т е р я ю э т и ц и ф р ы , т о п о й м и – м н е п р и д е т с я п о д б и р а т ь д р у г и х а к т е р о в " » , — с к а з а л а Х о у к .

Впрочем, такие требования касаются не всех постановщиков.

« Е с т ь о к о л о д е с я т и р е ж и с с е р о в с д о с т а т о ч н о й р е п у т а ц и е й , к о т о р ы м д а ю т м н о г о с в о б о д ы . И м н е н у ж н о и м е т ь т ы с я ч у д о п о л н и т е л ь н ы х л ю д е й , с н и м а ю щ и х з а к у л и с н ы е к а д р ы и п р о с я щ и х т е б я з а п и с а т ь в и д е о о т о м , к а к т ы ч и с т и ш ь а п е л ь с и н н а с ъ е м о ч н о й п л о щ а д к е . М н е п о с ч а с т л и в и л о с ь п о р а б о т а т ь с т р е м я т а к и м и – Квентином Тарантино, Брэдли Купером и Уэсом Андерсоном», — добавила актриса.

Хоук снималась в «Однажды в… Голливуде» Тарантино, «Маэстро» Купера и «Городе астероидов» Андерсона. Недавно актриса озвучила Тревожность мультфильме Pixar «Головоломка 2» и попрощается с «Очень странными делами», когда в этом году выйдет финальный сезон.