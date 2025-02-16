Народный артист России Сергей Безруков провел урок в школе и показал учащимся трюк с разбиванием бутылки об голову. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

« Р а с с к а з а л п р о с в о ю а к т е р с к у ю п р о ф е с с и ю и , ч т о с а м о е г л а в н о е — н а г л я д н о п о к а з а л » , — о т м е т и л о н .

Артист уточнил, что в кино разбивают специальные бутылки из сахарного стекла, и продемонстрировал с одной из них трюк.

Безруков добавил, что провел урок в школе, где учится его дочь Мария.

В октябре прошлого года Безруков поддержал квадроберов и заявил, что подражание животным раскрепощает детей. Актер напомнил, что на первых курсах театральных вузов студентов учат изображать животных и ставят им за это оценки. Он добавил, что квадроберы могут стать актерами в будущем. Артист считает, что для детей увлечение квадробингом — определенная игра, поэтому ничего страшного в этом нет.

Кроме того, Безруков признался, что никогда не отдыхал летом. Актер уточнил, что для него понятие отдыха является «странным».