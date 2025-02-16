Создатель «Фиксиков» рассказал о своем пути от кочегара до режиссера

Сегодня в интервью "Омск Здесь" - человек, который точно знает, кто такие Фиксики, потому что лично нарисовал всё мультяшное семейство, - Юрий Пронин, старший художник-постановщик, режиссёр-мультипликатор киностудии "Союзмультфильм", герой проекта "ПРО КИНО" телеканала "Продвижение". Он расскажет, как получил прозвище Юра Кочегар, зачем аниматору знать математику и почему не стоит воспитывать детей на японских аниме.

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- Какие мультфильмы вы любили в детстве?

- Родителям некогда было советовать, телевизор был доступен, и мультфильмов и фильмов, собственно, было немного. Поэтому я любимые мультфильмы помню все. Самый любимый из них - это "Баранкин, будь человеком!". Это про ответственность, про то, что не надо бояться жизни, прятаться в разные образы, превращаться в насекомых, в воробьёв. Ты человек, и надо с гордостью нести это звание по жизни. Любимый мультфильм, я на нём вырос.

- Вы уже в детстве решили, что станете мультипликатором?

- Тут произошло сочетание моей любви к рисованию [и мультфильмам]. Я дома рисовал всегда, предметику, всякие продукты. И когда мама подолгу сидела в парикмахерской, я сидел за столиком там и рисовал все эти инструменты. Ещё учился в музыкальной школе и понял, что всё-таки не хочу быть музыкантом. И маме сказал: "Всё, я пойду в художку. Только не надо мне музыкалку". И она согласилась, смирилась с этим. Когда уже пришло время выбирать профессию, [выбор был однозначен]. Я же просто любил мультфильмы. Ну тогда все любили мультфильмы. Мы, правда, не очень любили кукольные. Когда мы гуляли во дворе, и мама в окно кричала: "Юра, мультики!" А я всегда спрашивал: "Кукольные? Я тогда погуляю ещё". То есть мы шли домой только на рисованные мультфильмы. И вот эта любовь к рисованию и к рисованным мультфильмам - оно совпало, и я решил пойти на "Союзмультфильм". И мне повезло, там я стал кочегаром.

- Кочегаром?

- Не было вакантных мест, всё было занято. Те, кто ещё не был мультипликатором, работали фазовщиками (художник-фазовщик создаёт промежуточные фазы движения героя мультфильма между компоновками, - прим. ред.). Эти места тоже были все заняты. Те, кто не умел рисовать, но хотел участвовать в производстве, работали заливщиками (художник-мультипликатор, который выполнял заливку красителями подготовленных фазовщиками мультипликатов, - прим. ред.). Но и эти места все были заняты. Поэтому мне оставалось только спросить, есть ли хоть что-то свободное. Мне сказали: "Да, помощник кочегара". Я говорю: "Ну ла-а-адно". И благодаря этому я всё-таки имел возможность ходить на курсы мультипликаторов.

Под предлогом того, что в этой комнате надо взять табуретку, чтобы починить, а в этой комнате проверить батареи, я заходил на любой проект, знакомился со всеми режиссёрами-мультипликаторами. А потом с ними же встречался на курсах: они либо рисовали вместе со мной, либо преподавали. Мы подружились очень близко. Так я стал Юрой Кочегаром.

После кочегара я походил на курсы, но тогда, в 1987-1988 гг., я не дождался места даже фазовщика. И, уже научившись делать мультипликат, я пошёл на студию "Пилот" и там стал полноценным и режиссёром и художником-постановщиком. Моими учителями уже после "Союзмультфильма" были покойный Александр Татарский и Игорь Ковалёв (основатели первой негосударственной студии анимации "Пилот", на которой были созданы мультфильмы о братьях Пилотах, а также серия "Гора самоцветов" по сказкам народов России - прим. ред.).

- Вы левша. В детстве вас пробовали переучить на правшу?

- В том-то и дело, что благодаря тому, что меня пытались переучить, я даже почти стал амбидекстром: могу пользоваться и правой, и левой - спасибо советской школе. Писать меня заставили правой, но рисовать никто не смог меня переучить, я только левой рисую. Поэтому я могу писать и рисовать одновременно (улыбается).

- Что важно для мультипликатора? Каким он должен быть?

- Ну прежде всего нужно быть очень - сейчас скажу одно слово, но в нескольких смыслах - порядочным человеком. Я сразу признаюсь, мне это даётся с трудом: я хулиган по натуре и быть порядочным очень тяжело. В мультипликации очень много математики. И, не любя математику в школе, я полюбил её, когда занялся мультипликацией. Там надо всё рассчитывать математически по количеству фаз, компоновок, по темпоритму. Там надо рассчитывать график движения на замедление, на ускорение.

- Существуют ли заимствования и плагиат в мультипликации?

- Да. И в конце концов приснопоминаемые нейросети вообще соберут всё в одну большую сборную солянку, которую этот робот выдаст как свой универсальный стиль. Но это не будет стилем. Это будет именно переработанное месиво разной информации. А что касается заимствования, то тут есть граница, на сколько процентов ты позаимствовал: на 70 %, или на 80 %, или на 100 %. Если ты на 100 % позаимствовал, то это уже воровство. Но если ты переработал и ещё упомянул имя человека, опыт которого ты использовал, вот это порядочное отношение приветствуется в искусстве. Например, Миядзаки не скрывает, что он родился как мультипликатор, увидев "Снежную королеву".

- Как вы придумали "Фиксиков" (0+)?

- Придумал всё продюсер, я лишь делал то, что не умел он, а он не умел рисовать. И тогда я рисовал всё, что он мне скажет. Ну как, не буквально, я добавлял, конечно, свои фантазии. Это всё отвергалось. И, конечно, все творческие споры помогало решить послушание. Потому что продюсер с двумя высшими образованиями и интуицией. (Интуиция - это дар Божий, а разум - покорный слуга.) Я доверял интуиции продюсера. Поэтому "Фиксики" - очень успешный проект.

- Над чем вы работаете сейчас?

- Это [проект] о городе будущего, который весь оснащён цифровыми технологиями, гаджетами и собственным искусственным интеллектом. Город создали зайцы, мои любимые персонажи. Но там не только зайцы живут. Своего рода аналогии тоже со "Зверополисом" (6+), но немножко в другом контексте. Там будет история даже не тех, кто создал город и кто в нём живёт, а история самих гаджетов. Они изучают человечество, они заимствуют все его импульсы, творческое начало. И это порождает и конфликты, и поиск гармонии. И этот проект, я считаю, имеет перспективу.

- Сейчас есть стойкая тенденция снимать продолжение популярных советских мультфильмов. Как вы к этому относитесь?

- Я знаю мнение противоположного лагеря, но т. к. я работаю на "Союзмультфильме", а это именно наша практика в основном, то мой взгляд изнутри говорит мне следующее: благодаря этим перезагрузкам старых проектов мы воспитали новое поколение аниматоров и это очень твёрдая производственная и творческая база для следующих проектов. Надо относиться к этому как к стадии роста.

- Много ли молодых аниматоров приходят на "Союзмультфильм"?

- Очень многие хотят и приходят. Но. Либо набираем на курсы и дотягиваем, либо перенаправляем человека ещё куда-то. Но многие хотят, да. Наверное, это связано с тем, что сейчас видеоряд полностью поглотил умы молодого поколения, и они хотят тоже его создавать. Здесь, может быть, и заблуждаются, может быть, в чём-то надо ещё себя поискать. У нас же требования повышаются сейчас. Потому что впереди работа не только над производственным качеством, но ещё и - я считаю, в хорошем смысле - над идеологическим.

- Как вы считаете, почему в России всё ещё не создали анимационный сериал для подростков?

- Очень сложный жанр, и многие режиссёры и мультипликаторы давно уже просят продюсеров что-то сделать для тинейджеров. Очень много идей на эту тему вынашивается, но, к несчастью, большинство этих идей основывается на магии. Это всё разрабатывается в таком пленительном жанре фэнтези. А я считаю развитие анимации в этом направлении тупиковым. Потому что всё, что связано с магией... Ну хорошо. Мы расскажем зрителю о чёрной магии, о противостоящей ей белой магии. Но, заглянув правде в глаза, мы же понимаем, что это одно и то же. Магия - это договорняк с духами. Неужели мы всё ещё готовы расплачиваться своими душами за эти сверхспособности?

- На каких мультфильмах лучше воспитывать детей, по вашему мнению?

- Я считаю, что старые мультфильмы создавались для тех поколений. Нужно не воспитывать на них, а нужно их анализировать, но создавать свой новый продукт, современный продукт. Что касается аниме, то это очень тлетворное воспитание. Потому что благодаря мастеру Миядзаки мы признали, что аниме - это очень добрый, светлый жанр. Но на самом деле это не так. Во всех остальных продуктах, почти в каждом сериале этого жанра есть пропаганда и насилия, и попрания родительского авторитета. Я разговаривал со своим сыном, он это всё признал постепенно. Расположение к отрицательному персонажу, которое культивируется из серии в серию, из сезона в сезон, и нас заставляют полюбить персонажа, который плохо поступает. Ну и привыкание к литрам крови, которая проливается на экранах. Это всё превращается в определённую эстетику, которая уже спорит с понятием красоты.

- Пользуетесь ли вы гаджетами, когда создаёте мультфильмы?

- Сейчас головной болью стало сочетать остаток навыков рисования на бумаге и вот эти технические возможности. Но ты понимаешь, что нет главного - собственно своего стиля. Ну кроме того, что мои персонажи на меня немножко похожи. И мне кажется, это цель художника - всё-таки найти свой стиль и ограничиться в нём. И тогда ты достигнешь гармонии. Смысл жизни именно в этом, чтобы успокоиться и достигнуть гармонии с самим собой, найти баланс амбиций и возможностей. Пока я гонюсь за техническими штучками, мои амбиции отрываются от моих возможностей. А если я, допустим, буду только рисовать, я потеряю, наверное, нескольких заказчиков. Всего лишь навсего.

- Вы пересматриваете свои старые работы? Хочется что-то в них изменить?

- Ой-ой-ой, тема такая болезненная. Конечно, пересматриваю, но я считаю это слабостью. Потому что это меня возвращает к самолюбованию. А это уже стоп развитие. Тебе надо забывать про свою работу и двигаться к чему-то следующему, к какому-то новому этапу. Не заниматься самолюбованием.