Дочь Умы Турман пожаловалась на оскорбления от голливудского продюсера

Камнем преткновения стала внешность

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Дочь голливудской актрисы Умы Турман и актера Итана Хоука решила пойти по стопам звездных родителей. Майя Хоук активно строит карьеру в кино — она уже сыграла несколько заметных ролей второго плана в фильмах и сериалах. Однако не все у 26-летней актрисы складывается так гладко, как хотелось бы. Даже именитой семьи не помогло девушке избежать болезненной критики в свой адрес во время съемок.

« Т о г д а р е ж и с с е р , т о ч н е е , я д у м а ю , ч т о э т о б ы л п р о д ю с е р , с к а з а л м н е , ч т о я с и м п а т и ч н е е с з а к р ы т ы м р т о м и ч т о м н е с т о и т ч а щ е з а к р ы в а т ь р о т п о с л е т о г о , к а к я з а к о н ч у г о в о р и т ь » , — в о з м у т и л а с ь М а й я в о д н о м и з п о д к а с т о в .

Она призналась, что действительно часто оставляла рот полуоткрытым на съемках, но делала это лишь ради роли. Так, по мнению Хоук, можно лучше передать характер персонажа.

« Я о ч е н ь р а с с т р о и л а с ь , к о г д а м н е с к а з а л и , ч т о м н е с л е д у е т ч а щ е з а к р ы в а т ь р о т , ч т о б ы в ы г л я д е т ь к р а с и в е е , п о т о м у ч т о я и г р а л а г е р о и н ю , к о т о р а я я в н о н е б ы л а з а с т е н ч и в о й . Э т о б ы л а т а к а я ч е р т а х а р а к т е р а — о н а н е з а б о т и л и с ь о т о м , ч т о б ы в ы г л я д е т ь к р а с и в о , и н е с т е с н я л а с ь с е б я , п о э т о м у э т о б ы л о я в н о п р о с т о ж е л а н и е э с т е т и к и , а м е н я э т о р а з д р а ж а л о » , — п о д е л и л а с ь п е р е ж и в а н и я м и з н а м е н и т а я н а с л е д н и ц а .

Имя продюсера, оскорбившего ее, Майя называть не стала. Не раскрыла она и название проекта, в котором она в тот момент снималась, чтобы избежать спекуляций на эту тему.