Дочь Умы Турман пожаловалась на оскорбления от голливудского продюсера
Камнем преткновения стала внешность
Дочь голливудской актрисы Умы Турман и актера Итана Хоука решила пойти по стопам звездных родителей. Майя Хоук активно строит карьеру в кино — она уже сыграла несколько заметных ролей второго плана в фильмах и сериалах. Однако не все у 26-летней актрисы складывается так гладко, как хотелось бы. Даже именитой семьи не помогло девушке избежать болезненной критики в свой адрес во время съемок.
«Тогда режиссер, точнее, я думаю, что это был продюсер, сказал мне, что я симпатичнее с закрытым ртом и что мне стоит чаще закрывать рот после того, как я закончу говорить», — возмутилась Майя в одном из подкастов.
Она призналась, что действительно часто оставляла рот полуоткрытым на съемках, но делала это лишь ради роли. Так, по мнению Хоук, можно лучше передать характер персонажа.
«Я очень расстроилась, когда мне сказали, что мне следует чаще закрывать рот, чтобы выглядеть красивее, потому что я играла героиню, которая явно не была застенчивой. Это была такая черта характера — она не заботились о том, чтобы выглядеть красиво, и не стеснялась себя, поэтому это было явно просто желание эстетики, а меня это раздражало», — поделилась переживаниями знаменитая наследница.
Имя продюсера, оскорбившего ее, Майя называть не стала. Не раскрыла она и название проекта, в котором она в тот момент снималась, чтобы избежать спекуляций на эту тему.