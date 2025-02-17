Юлия Снигирь похвалила актерский состав фильма «Анора»

Актриса Юлия Снигирь дала интервью Светлане Бондарчук и рассказала о своих впечатлениях после просмотра фильма «Анора». По мнению Снигирь, которая смотрела режиссёрскую версию (в ней вырезано меньше сцен), лента получилась отличная, однако в ней чересчур много моментов с «сексом и наркотиками».

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При этом Снигирь похвалила Юру Борисова за выдающуюся роль в ленте. Несмотря на похвалу, Юлия не считает, что весь фильм на себе вывез именно Борисов. Снигирь отметила актёрский состав и подчеркнула, что все его члены справились отлично.

Н о в д р у г в к а к о й - т о м о м е н т п р о и з о ш ё л к а к о й - т о п р я м о п р о р ы в ! Я п о д у м а л а : « Э т о ф а н т а с т и к а к а к а я - т о ! » И э т а т р о и ц а , и х в и т о г е ч е т в е р о , к о т о р ы е и д у т п о ф и л ь м у и и щ у т д р у г о г о г е р о я . Э т о п о т р я с а ю щ е с о в е р ш е н н о . Д а т а м в с е ч у д е с н ы е , м н е к а ж е т с я . К а к а я п р е к р а с н а я д е в о ч к а э т а .

Фильм «Анора» официально прокатывали в России с 17 октября.