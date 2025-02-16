Ардова, работа прокурором, сын: как сейчас живет актриса Ольга Медынич
Актриса Ольга Медынич активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?
Чем известна Медынич
Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) по специальности «актриса театра кукол».
«Я хотела стать и прокурором, и массажистом, и турагентом — кем угодно, но об актерской профессии не думала. Судьба же решила иначе», — признавалась она.
Известность артистке принес юмористический проект «Женская лига», который выходил на канале ТНТ. В нем она поработала вместе с Анной Ардовой, Евгенией Крегжде и Ольгой Тумайкиной.
Помимо этого, Медынич снималась в картинах «Омут», «Мужчина в моей голове», «Сыщик Самоваров», «Партизаны», «Домработница», «Светофор», «Поклонница», «Одноклассницы», «Сладкая жизнь», «Ищу жену с ребенком», «Крыша мира», «Конверт», «Все о его бывшей», «Погнали», «Вампиры средней полосы», «Сваты-7», «Просто Михалыч», «Крутая перемена», «Волшебный участок» и других.
Всего в ее фильмографии более 60 работ.
Что известно о личной жизни Медынич
Первым супругом Ольги Медынич был оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году у супругов родился сын Дмитрий, однако спустя время они развелись. В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.
«Много лет я сюда ездила на съемки. Было безумно тяжело играть спектакль в Питере, садиться в поезд, сниматься в Москве, потом опять садиться в поезд и ехать в Санкт-Петербург играть спектакль. У меня рекорд — шесть ночей без перерыва в поезде. В какой-то момент я перестала понимать, в каком городе нахожусь», — вспоминала Медынич.
В 2016 году актриса вышла замуж за коллегу Джемала Тетруашвили, с которым познакомилась на съемках сериала «Светофор».
«Я считаю, нет ничего важнее семейных ценностей, и для меня работа никогда не была превыше семьи. Скорее, наоборот, работа — это средство для того, чтобы проводить с родными как можно больше времени. Я обожаю свою семью и готова во время работы над сериалами, как на психотерапии, разбирать семейные проблемы, чтобы в свою семью их не приносить», — признавалась Медынич в интервью 7days.ru.
Чем сейчас занимается Медынич
Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Взрослые игры» и «В Бореньке чего-то нет».
В 2024 году артистка снялась в проектах «Мужчина и женщина», «Кто быстрее?», «Шеф» и «Макрон». В скором времени также должна выйти картина «Илья Муромец» с ее участием.
«Я счастливый человек: бегу на работу, потому что очень люблю ее. И вы не представляете, как несусь со службы, в прямом смысле пробегаю тот маленький промежуток от машины до подъезда, потому что обожаю свой дом и семью», — делилась Медынич с платформой START.