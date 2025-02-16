Актриса Ольга Медынич активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Медынич

Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) по специальности «актриса театра кукол».

« Я х о т е л а с т а т ь и п р о к у р о р о м , и м а с с а ж и с т о м , и т у р а г е н т о м — к е м у г о д н о , н о о б а к т е р с к о й п р о ф е с с и и н е д у м а л а . С у д ь б а ж е р е ш и л а и н а ч е » , — п р и з н а в а л а с ь о н а .

Известность артистке принес юмористический проект «Женская лига», который выходил на канале ТНТ. В нем она поработала вместе с Анной Ардовой, Евгенией Крегжде и Ольгой Тумайкиной.

Помимо этого, Медынич снималась в картинах «Омут», «Мужчина в моей голове», «Сыщик Самоваров», «Партизаны», «Домработница», «Светофор», «Поклонница», «Одноклассницы», «Сладкая жизнь», «Ищу жену с ребенком», «Крыша мира», «Конверт», «Все о его бывшей», «Погнали», «Вампиры средней полосы», «Сваты-7», «Просто Михалыч», «Крутая перемена», «Волшебный участок» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Медынич

Первым супругом Ольги Медынич был оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году у супругов родился сын Дмитрий, однако спустя время они развелись. В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.

« М н о г о л е т я с ю д а е з д и л а н а с ъ е м к и . Б ы л о б е з у м н о т я ж е л о и г р а т ь с п е к т а к л ь в П и т е р е , с а д и т ь с я в п о е з д , с н и м а т ь с я в М о с к в е , п о т о м о п я т ь с а д и т ь с я в п о е з д и е х а т ь в С а н к т - П е т е р б у р г и г р а т ь с п е к т а к л ь . У м е н я р е к о р д — ш е с т ь н о ч е й б е з п е р е р ы в а в п о е з д е . В к а к о й - т о м о м е н т я п е р е с т а л а п о н и м а т ь , в к а к о м г о р о д е н а х о ж у с ь » , — в с п о м и н а л а Медынич.

В 2016 году актриса вышла замуж за коллегу Джемала Тетруашвили, с которым познакомилась на съемках сериала «Светофор».

« Я с ч и т а ю , н е т н и ч е г о в а ж н е е с е м е й н ы х ц е н н о с т е й , и д л я м е н я р а б о т а н и к о г д а н е б ы л а п р е в ы ш е с е м ь и . С к о р е е , н а о б о р о т , р а б о т а — э т о с р е д с т в о д л я т о г о , ч т о б ы п р о в о д и т ь с р о д н ы м и к а к м о ж н о б о л ь ш е в р е м е н и . Я о б о ж а ю с в о ю с е м ь ю и г о т о в а в о в р е м я р а б о т ы н а д с е р и а л а м и , к а к н а п с и х о т е р а п и и , р а з б и р а т ь с е м е й н ы е п р о б л е м ы , ч т о б ы в с в о ю с е м ь ю и х н е п р и н о с и т ь » , — п р и з н а в а л а с ь Медынич в интервью 7days.ru.

Чем сейчас занимается Медынич

Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Взрослые игры» и «В Бореньке чего-то нет».

В 2024 году артистка снялась в проектах «Мужчина и женщина», «Кто быстрее?», «Шеф» и «Макрон». В скором времени также должна выйти картина «Илья Муромец» с ее участием.