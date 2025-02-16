Скончалась актриса Нина Белослудцева, 60 лет отдавшая сцене Севастопольского русского драматического театра им. А.В. Луначарского. О смерти артистки 14 февраля сообщили в театре, причина не раскрывается.

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« Д л я н е е э т о т т е а т р с т а л п е р в ы м и е д и н с т в е н н ы м н а в с ю ж и з н ь . Д л я н е г о о н а н а в с е г д а о с т а н е т с я б л и с т а т е л ь н о й и н е п о в т о р и м о й . Х р у п к а я , и з я щ н а я к р а с а в и ц а , с в р о ж д е н н ы м а р и с т о к р а т и з м о м , в и р т у о з н о в л а д е ю щ а я м а с т е р с т в о м т о н к о й и р о н и и , с о з д а в ш а я б о л е е 1 5 0 я р к и х , н е з а б ы в а е м ы х о б р а з о в » , — г о в о р и т с я в н е к р о л о г е .

В театре выразили соболезнования родным и близким в связи с утратой. Прощание назначено на 17 февраля в церкви Варвары Великомученицы.

Среди киноработ актрисы - фильмы спектакли и картины "Единственный мой грех", "Виктория", "Марс", сериал "Анна Герман. Тайна белого ангела".