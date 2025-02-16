Скончалась актриса Нина Белослудцева из сериала об Анне Герман
Скончалась актриса Нина Белослудцева, 60 лет отдавшая сцене Севастопольского русского драматического театра им. А.В. Луначарского. О смерти артистки 14 февраля сообщили в театре, причина не раскрывается.
«Для нее этот театр стал первым и единственным на всю жизнь. Для него она навсегда останется блистательной и неповторимой. Хрупкая, изящная красавица, с врожденным аристократизмом, виртуозно владеющая мастерством тонкой иронии, создавшая более 150 ярких, незабываемых образов», — говорится в некрологе.
В театре выразили соболезнования родным и близким в связи с утратой. Прощание назначено на 17 февраля в церкви Варвары Великомученицы.
Среди киноработ актрисы - фильмы спектакли и картины "Единственный мой грех", "Виктория", "Марс", сериал "Анна Герман. Тайна белого ангела".