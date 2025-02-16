Оскорбления Борисова, конфликты, сын: как живет Юлия Снигирь

Оскорбления Борисова, конфликт с Прилепиным, сын: как живет Юлия Снигирь
Актриса Юлия Снигирь обрела популярность благодаря съемкам в лентах «Великая», «Обитаемый остров», «Мастер и Маргарита». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?
Чем известна Снигирь
Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области. В детстве занималась шахматами, стала кандидатом в мастера спорта. Окончила факультет английской филологии Московского педагогического государственного университета, затем поступила в Театральное училище имени Щукина, но ушла из вуза после третьего курса из-за занятости в съемках.
Снигирь дебютировала в кино в 2006 году в фильме «Последний забой». Также она снималась в лентах «Вакцина», «Глянец», «Обитаемый остров», «Доктор Тырса», «Небо в огне», «Кококо», «С чего начинается Родина», «Страна ОЗ», «Кровавая барыня», «Великая», «Мастер и Маргарита» и других.
Помимо этого, актриса принимала участие в зарубежных проектах «Крепкий орешек» и «Отмороженные». Всего в ее фильмографии более 60 работ.
Что известно о личной жизни Снигирь
В начале нулевых актриса вышла замуж за Алексея Снигиря, с которым они вместе учились в педагогическом университете. Через несколько лет брак распался, после развода она оставила фамилию супруга.
В 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» Снигирь познакомилась с актером Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях с актрисой Ириной Леоновой и воспитывал шестерых детей. В сентябре 2015 года у пары родился седьмой ребенок.
В марте 2016 года Снигирь родила от Цыганова сына Федора. В 2019 году артисты поженились. По ее словам, все дети Цыганова ладят между собой.
«В нашей с Женей истории нам часто писали люди: "Бумеранг к вам вернется". Я очень спокойно на это реагирую, потому что понимаю, что этот человек со временем поймет, что, когда он это пишет, бумеранг уже к нему потихонечку разворачивается… И вот это железно работает, поэтому я против каких-либо ярлыков», — сказала она в интервью Светлане Бондарчук.
Как Снигирь относится к СВО
Юлия Снигирь публично не комментировала проведение спецоперации. Однако ранее она вступила в конфликт с писателем Захаром Прилепиным, который упрекнул Евгения Цыганова за то, что тот с 2014 года не сказал ни слова о погибших людях, но регулярно играл гусаров и солдат на экране.
Прилепин посоветовал таким актерам «играть хоббитов и зайчиков на новогодних праздниках», в ответ на что Снигирь оскорбила его.
Что известно о конфликте Снигирь и Борисова
Юлия Снигирь вместе с актером Юрием Борисовым пробовалась на роли Мастера и Маргариты в одноименном проекте. По ее словам, незадолго до проб между ними состоялся неприятный разговор, в ходе которого коллега обратил внимание на ее возраст.
Борисов младше Снигирь на девять лет.
«Юра, сволочь такая… Это было очень неприятно. Мы встретились с ним накануне наших проб на какой-то премьере. И он мне говорит: "Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?" И я смотрю на него и думаю: "Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?"» — поделилась деталями Снигирь.
Чем сейчас занимается Снигирь
Юлия Снигирь в 41 год продолжает творческую деятельность. 13 февраля состоялась премьера сериала «Танго на осколках», в котором она сыграла главную героиню Нору.
Также она задействована в съемках лент «Кто-то должен умереть», «Маяк», «Спойлер», «Золотое дно — 2» и «Сын мой».