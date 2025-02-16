Оскорбления Борисова, конфликты, сын: как живет Юлия Снигирь

Актриса Юлия Снигирь обрела популярность благодаря съемкам в лентах «Великая», «Обитаемый остров», «Мастер и Маргарита». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?

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Чем известна Снигирь

Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области. В детстве занималась шахматами, стала кандидатом в мастера спорта. Окончила факультет английской филологии Московского педагогического государственного университета, затем поступила в Театральное училище имени Щукина, но ушла из вуза после третьего курса из-за занятости в съемках.

Снигирь дебютировала в кино в 2006 году в фильме «Последний забой». Также она снималась в лентах «Вакцина», «Глянец», «Обитаемый остров», «Доктор Тырса», «Небо в огне», «Кококо», «С чего начинается Родина», «Страна ОЗ», «Кровавая барыня», «Великая», «Мастер и Маргарита» и других.

Помимо этого, актриса принимала участие в зарубежных проектах «Крепкий орешек» и «Отмороженные». Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Снигирь

В начале нулевых актриса вышла замуж за Алексея Снигиря, с которым они вместе учились в педагогическом университете. Через несколько лет брак распался, после развода она оставила фамилию супруга.

В 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» Снигирь познакомилась с актером Евгением Цыгановым, который на тот момент состоял в отношениях с актрисой Ириной Леоновой и воспитывал шестерых детей. В сентябре 2015 года у пары родился седьмой ребенок.

В марте 2016 года Снигирь родила от Цыганова сына Федора. В 2019 году артисты поженились. По ее словам, все дети Цыганова ладят между собой.

« В н а ш е й с Ж е н е й и с т о р и и н а м ч а с т о п и с а л и л ю д и : " Б у м е р а н г к в а м в е р н е т с я " . Я о ч е н ь с п о к о й н о н а э т о р е а г и р у ю , п о т о м у ч т о п о н и м а ю , ч т о э т о т ч е л о в е к с о в р е м е н е м п о й м е т , ч т о , к о г д а о н э т о п и ш е т , б у м е р а н г у ж е к н е м у п о т и х о н е ч к у р а з в о р а ч и в а е т с я … И в о т э т о ж е л е з н о р а б о т а е т , п о э т о м у я п р о т и в к а к и х - л и б о я р л ы к о в » , — с к а з а л а о н а в и н т е р в ь ю Светлане Бондарчук.

Как Снигирь относится к СВО

Юлия Снигирь публично не комментировала проведение спецоперации. Однако ранее она вступила в конфликт с писателем Захаром Прилепиным, который упрекнул Евгения Цыганова за то, что тот с 2014 года не сказал ни слова о погибших людях, но регулярно играл гусаров и солдат на экране.

Прилепин посоветовал таким актерам «играть хоббитов и зайчиков на новогодних праздниках», в ответ на что Снигирь оскорбила его.

Что известно о конфликте Снигирь и Борисова

Юлия Снигирь вместе с актером Юрием Борисовым пробовалась на роли Мастера и Маргариты в одноименном проекте. По ее словам, незадолго до проб между ними состоялся неприятный разговор, в ходе которого коллега обратил внимание на ее возраст.

Борисов младше Снигирь на девять лет.

« Ю р а , с в о л о ч ь т а к а я … Э т о б ы л о о ч е н ь н е п р и я т н о . М ы в с т р е т и л и с ь с н и м н а к а н у н е н а ш и х п р о б н а к а к о й - т о п р е м ь е р е . И о н м н е г о в о р и т : " М ы з а в т р а п р о б у е м с я н а М а с т е р а и М а р г а р и т у . И я в о т н е м о г у п о н я т ь , М а с т е р и М а р г а р и т а , о н и ч т о , в н е в о з р а с т а , д а ? " И я с м о т р ю н а н е г о и д у м а ю : " Т ы , м а л е н ь к и й з а с р а н е ц , б у д е ш ь т у т е щ е п р о в о з р а с т ч т о - т о г о в о р и т ь ? " » — п о д е л и л а с ь д е т а л я м и Снигирь.

Чем сейчас занимается Снигирь

Юлия Снигирь в 41 год продолжает творческую деятельность. 13 февраля состоялась премьера сериала «Танго на осколках», в котором она сыграла главную героиню Нору.

Также она задействована в съемках лент «Кто-то должен умереть», «Маяк», «Спойлер», «Золотое дно — 2» и «Сын мой».