Киран Калкин против Юры Борисова: кто получил награду премии BAFTA

Американец Киран Калкин удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший актер второго плана. Первую в карьере "Бронзовую маску" 42-летнему актеру принесла роль в комедийной драме Джесси Айзенберга "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024).

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В борьбе за награду Калкин обошел российского актера Юру Борисова. Он был номинирован на главную кинопремию Великобритании в этой же категории за роль в фильме "Анора" (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера.

Среди других номинантов были Эдвард Нортон за роль в картине "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс за роль в "Бруталисте" (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в ленте "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice, 2024) и Кларенс Маклин за роль в фильме "Синг-Синг" (Sing Sing, 2023).

Ранее Калкин за роль в картине "Настоящая боль" получил "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар", которая будет вручаться 2 марта. Кроме того, он удостоился телевизионной премии "Эмми" и "Золотого глобуса" за сериал "Наследники" (Succession, 2018-2023).