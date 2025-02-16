Слова о Путине, долги, семья: как живет актер Михаил Пореченков

Слова о Путине, долги за ЖКХ, пять детей: как живет актер Михаил Пореченков
Народный артист России Михаил Пореченков обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Агент национальной безопасности», «Девятая рота», «Полярный». Что известно о его карьере, личной жизни и мнении о спецоперации?
Чем известен Пореченков
Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Учился в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище, но был отчислен за несколько дней до вручения диплома с формулировкой «по нежеланию учиться». Затем он окончил Российский государственный институт сценических искусств.
Пореченков дебютировал в кино в 1994 году в американской драме «Вне времени» и российской картине «Колесо любви». Известность ему принесла роль работника ФСБ Алексея Николаева в сериале «Агент национальной безопасности». Также он снимался в лентах «Девятая рота», «Ликвидация», «Доктор Тырса», «Марафон», «Белая гвардия», «Куприн», «Мост», «Полярный» и других. Всего в его фильмографии более 100 ролей.
В разные годы Пореченков также был ведущим программ «Кулинарный поединок», «Что делать» и «Битва экстрасенсов». Артист признавался, что в последнем проекте принял участие из-за гонорара.
«Весь ужас заключается в том, что люди, которые приходили на программу, действительно приходили с бедой и с горем, а вот что дальше, могли помочь, не могли — вот это тяжело. А то, что люди приходили с бедой, — это была настоящая часть программы, а дальше уже невозможно разобраться», — делился он в шоу «Легенда».
Что известно о личной жизни Пореченкова
Михаил Пореченков состоит во втором браке. В студенческие годы у него были отношения с Ириной Любимцевой, которая в 1989 году родила актеру сына Владимира. На настоящий момент он живет в Таллине.
Первый раз Пореченков официально женился на переводчице по имени Екатерина. В 1998 году у них родилась дочь Варвара, но брак быстро распался. В 1999 году актер познакомился с художницей по имени Ольга, спустя год они поженились. Пара воспитывает сыновей Михаила (родился в 2002 году) и Петра (родился в 2010 году), а также дочь Марию (родилась в 2004 году).
«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это . И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — признавался актер.
Как Пореченков относится к СВО и Путину
Михаил Пореченков поддерживает проведение спецоперации. Он посещает госпитали с ранеными военными и доставляет в зону СВО гуманитарную помощь. Пореченков хотел отправиться на фронт в качестве добровольца, но был снят с воинского учета из-за возраста.
Он призывал всех российских артистов определить свое отношение к СВО.
«Отсидеться не получится. Я свою позицию озвучил. И эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — заявил он.
В 2024 году Пореченков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. После его победы артист отметил, что «страна идет правильным курсом», а глава государства находится на своем месте.
Чем сейчас занимается Пореченков
Михаил Пореченков в 55 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в МХТ им. А. П. Чехова и снимается в кино. В январе с ним состоялась премьера сериала «Купцы и дети», также он появится в лентах «Беги» и «Хоккейные папы — 2», которые на настоящий момент находятся на стадии производства.
В сентябре 2024 года, по данным Telegram-канала Mash, на Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора. По данным источника, он не оплатил квитанции по вывозу мусора в двух своих столичных квартирах в Шмитовском проезде, задолжав 6599 рублей.