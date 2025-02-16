Слова о Путине, долги, семья: как живет актер Михаил Пореченков

Народный артист России Михаил Пореченков обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Агент национальной безопасности», «Девятая рота», «Полярный». Что известно о его карьере, личной жизни и мнении о спецоперации?

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Чем известен Пореченков

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Учился в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище, но был отчислен за несколько дней до вручения диплома с формулировкой «по нежеланию учиться». Затем он окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Пореченков дебютировал в кино в 1994 году в американской драме «Вне времени» и российской картине «Колесо любви». Известность ему принесла роль работника ФСБ Алексея Николаева в сериале «Агент национальной безопасности». Также он снимался в лентах «Девятая рота», «Ликвидация», «Доктор Тырса», «Марафон», «Белая гвардия», «Куприн», «Мост», «Полярный» и других. Всего в его фильмографии более 100 ролей.

В разные годы Пореченков также был ведущим программ «Кулинарный поединок», «Что делать» и «Битва экстрасенсов». Артист признавался, что в последнем проекте принял участие из-за гонорара.

« В е с ь у ж а с з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о л ю д и , к о т о р ы е п р и х о д и л и н а п р о г р а м м у , д е й с т в и т е л ь н о п р и х о д и л и с б е д о й и с г о р е м , а в о т ч т о д а л ь ш е , м о г л и п о м о ч ь , н е м о г л и — в о т э т о т я ж е л о . А т о , ч т о л ю д и п р и х о д и л и с б е д о й , — э т о б ы л а н а с т о я щ а я ч а с т ь п р о г р а м м ы , а д а л ь ш е у ж е н е в о з м о ж н о р а з о б р а т ь с я » , — д е л и л с я о н в ш о у «Легенда».

Что известно о личной жизни Пореченкова

Михаил Пореченков состоит во втором браке. В студенческие годы у него были отношения с Ириной Любимцевой, которая в 1989 году родила актеру сына Владимира. На настоящий момент он живет в Таллине.

Первый раз Пореченков официально женился на переводчице по имени Екатерина. В 1998 году у них родилась дочь Варвара, но брак быстро распался. В 1999 году актер познакомился с художницей по имени Ольга, спустя год они поженились. Пара воспитывает сыновей Михаила (родился в 2002 году) и Петра (родился в 2010 году), а также дочь Марию (родилась в 2004 году).

« М н е о ч е н ь п о в е з л о с ж е н о й . Э т о с е г о д н я м ы ж и в е м в п о л н о м д о с т а т к е , а б ы л о в р е м я б е з д е н е ж ь я . Н и р а з у в ж и з н и О л я м е н я н е у п р е к н у л а з а э т о . И с е г о д н я я б л а г о д а р е н е й , ч т о о н а д а л а м н е в о з м о ж н о с т ь д о б и т ь с я т о г о , ч т о и м е е м с е й ч а с » , — п р и з н а в а л с я а к т е р .

Как Пореченков относится к СВО и Путину

Михаил Пореченков поддерживает проведение спецоперации. Он посещает госпитали с ранеными военными и доставляет в зону СВО гуманитарную помощь. Пореченков хотел отправиться на фронт в качестве добровольца, но был снят с воинского учета из-за возраста.

Он призывал всех российских артистов определить свое отношение к СВО.

« О т с и д е т ь с я н е п о л у ч и т с я . Я с в о ю п о з и ц и ю о з в у ч и л . И э т а п о з и ц и я о ч е н ь п р о с т а я : н а ш и м п о м о г а т ь . Я о с т а ю с ь с о с в о е й с т р а н о й , с о с в о и м н а р о д о м » , — з а я в и л о н .

В 2024 году Пореченков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. После его победы артист отметил, что «страна идет правильным курсом», а глава государства находится на своем месте.

Чем сейчас занимается Пореченков

Михаил Пореченков в 55 лет продолжает творческую деятельность. Он служит в МХТ им. А. П. Чехова и снимается в кино. В январе с ним состоялась премьера сериала «Купцы и дети», также он появится в лентах «Беги» и «Хоккейные папы — 2», которые на настоящий момент находятся на стадии производства.

В сентябре 2024 года, по данным Telegram-канала Mash, на Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора. По данным источника, он не оплатил квитанции по вывозу мусора в двух своих столичных квартирах в Шмитовском проезде, задолжав 6599 рублей.