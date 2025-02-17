Маргарет Куэлли может сыграть Шельму в новых «Людях Икс»

Инсайдер Джон Роча в подкасте The Hot Mic рассказал о том, кто может сыграть Шельму в новых «Людях Икс». По данным инсайдера, наиболее вероятная кандидатка — актриса Маргарет Куэлли, известная по «Субстанции» и роли Мамы в Death Stranding.

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Роч отметил, что его информацию, само собой, не стоит воспринимать как официальную, однако у Маргарет есть все шансы воплотить персонажа в будущих фильмах Marvel.

Я д у м а ю , M a r v e l с р а д о с т ь ю б ы н а ч а л и с о т р у д н и ч а т ь с мисс Куэлли.

По слухам, Marvel Studios будет активно внедрять мутантов в киновселенную Marvel уже после шестых «Мстителей», то есть после ленты «Секретные войны», которая выйдет 7 мая 2027 года. Ближе к этой дате компания якобы будет раскрывать всё больше деталей и информации про актёрский состав будущих «Людей Икс».